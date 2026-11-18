Die Pony AI Aktie (ISIN: US7329081084, FSE: 08X, Nasdaq: PONY) hat nach den Quartalszahlen vom 18. November vorbörslich zugelegt: Investing.com meldet 4,282 US-Dollar nach 3,99 Dollar am Vortag, ein Plus von 7,3 Prozent, wallstreet-online sah um 11:12 Uhr MEZ rund 9 Prozent Plus bei 4,35 Dollar. Die Pony AI Aktienprognose des Unternehmens ist ambitioniert: 3.500 Robotaxis in 20 Städten bis Ende 2026, der Robotaxi-Umsatz mit Fahrgeldern soll 2026 das 3,5-Fache von 2025 erreichen.
Pony AI Aktie Prognose: Umsatz +75 Prozent, 3.500 Robotaxis bis Jahresende geplant - Warum steht die Aktie trotzdem rund 70 Prozent im Minus?
Pony AI hat im dritten Quartal den Umsatz um 75 Prozent auf 44,6 Mio. US-Dollar gesteigert, die Pony AI Aktie legt vorbörslich zu. Die Pony AI Aktienprognose: 3.500 Robotaxis bis Jahresende, Analystenziele zwischen 10 und fast 33 Dollar – aber auch 136 Mio. Dollar Nettoverlust.
Pony AI Aktie Prognose
Was ist bei der Pony AI Aktie passiert – und warum springt sie an?
Dass die Aktie trotz dieses Wachstums stark unter Druck steht, ist die eigentliche Geschichte: Nach rund 70 Prozent Minus seit Jahresbeginn (wallstreet-online, einzelne Quelle) notiert sie nahe dem 52-Wochen-Tief von 3,78 Dollar; das Hoch lag bei 17,67 Dollar. Am Dienstag war der Kurs bereits um rund fünf Prozent gefallen. Die Pony AI Aktie Prognose entscheidet sich damit an einer Frage: Kann das Unternehmen Wachstum schneller in Gewinne verwandeln, als die Kasse schrumpft?
Hinweis: Die Kurse sind vorbörsliche Stände vom 18.11.2026; ein regulärer Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Der Börsenwert von 1,73 Milliarden Dollar stammt von Investing.com.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Pony AI?
Pony AI, Cayman-Gesellschaft mit Schwerpunkt China, entwickelt Software und Fahrzeugplattformen für autonomes Fahren und betreibt drei Geschäftsfelder: Robotaxi-Dienste, Robotruck für den Güterverkehr sowie sogenannte Intelligent Solutions. Im dritten Quartal brachte Robotaxi 17,8 Millionen Dollar (+165,4 Prozent), Robotruck 18,0 Millionen Dollar (+76,3 Prozent) und Intelligent Solutions 8,9 Millionen Dollar (+3,4 Prozent). Robotaxi macht damit rund 40 Prozent des Umsatzes aus. Aktiv ist das Unternehmen in Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Hangzhou, Chongqing, Hengqin und im kroatischen Zagreb; London und Manchester sind in Vorbereitung, für Kasachstan gibt es eine Absichtserklärung. Mehr als 4.000 Robotaxis stehen laut Unternehmen im Ausland in Verhandlung.
Welche Zahlen und welche Prognose liefert Pony AI für 2026?
Der Gesamtumsatz stieg im dritten Quartal um 75,2 Prozent auf 44,6 Millionen Dollar, auf neun Monate gerechnet auf 115,0 Millionen Dollar (Vorjahr: 60,9 Millionen). Der Bruttogewinn lag bei 7,9 Millionen Dollar, die Bruttomarge bei 17,8 Prozent nach 18,4 Prozent im Vorjahr. Das GAAP-Betriebsergebnis betrug minus 68,7 Millionen Dollar. Der Nettoverlust stieg auf 136,3 Millionen Dollar (Vorjahr: 61,6 Millionen), darin enthalten sind 77,0 Millionen Dollar Wertverluste auf Wertpapiere. Der nichtbereinigte Nettoverlust lag bei 48,9 Millionen Dollar; je ADS wies Pony AI bereinigt minus 0,11 Dollar aus, nach einem von Investing.com genannten Konsens von minus 0,15 Dollar.
Zur Kasse: Barmittel und Kurzfristanlagen belaufen sich auf 354,4 beziehungsweise 722,9 Millionen Dollar, insgesamt einschließlich Beschränktem und Wealth-Management-Produkten 1.154,0 Millionen Dollar nach 1.206,1 Millionen Ende Juni. Der bereinigte Free Cashflow lag bei minus 78,2 Millionen Dollar. Rechnerisch reicht die Liquidität bei konstantem Mittelabfluss in dieser Höhe für rund 15 Quartale – eine Vereinfachung, die Wachstumsinvestitionen nicht abbildet.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung / Ausblick
|Umsatz gesamt
|44,6 Mio. $
|25,4 Mio. $
|+75,2 %
|Robotaxi-Umsatz
|17,8 Mio. $
|6,7 Mio. $
|+165,4 %
|Robotruck-Umsatz
|18,0 Mio. $
|10,2 Mio. $
|+76,3 %
|Bruttomarge
|17,8 %
|18,4 %
|leicht rückläufig
|Nettoverlust
|136,3 Mio. $
|61,6 Mio. $
|inkl. 77,0 Mio. $ Wertverluste
|Bereinigtes EPS je ADS
|-0,11 $
|–
|Konsens -0,15 $
|Flotte (Robotaxis)
|2.768 (30.09.)
|–
|Ziel Ende 2026: 3.500 in 20 Städten
Umsatzkonsens 2026 von StockAnalysis (Stand August, vermutlich veraltet): 150,0 Mio. $ (Spanne 138,0 bis 165,4 Mio.); rechnerisch wären das nur rund 35 Mio. $ für Q4. Konsens 2027 war nicht abrufbar.
Quelle: SEC 6-K (18.11.2026), Investing.com, StockAnalysis
Wie lautet die Pony AI Aktienprognose der Analysten?
Die Datenlage zu Analystenurteilen ist teilweise veraltet, und nach den Zahlen vom 18. November waren noch keine neuen Kursziele auffindbar. Laut StockAnalysis (Kursziele zuletzt am 19. August aktualisiert) stufen 17 Analysten die Pony AI Aktie so ein: 13 Strong Buy, 3 Buy, 1 Hold, kein Sell. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 19,86 Dollar (Median 18,65; Spanne 10,00 bis 32,80 Dollar). Gegenüber dem vorbörslichen Kurs von 4,28 Dollar wäre das rechnerisch das Mehrfache; vor allem zeigt der Abstand, wie stark der Kurs seither gefallen ist und wie überholt viele Ziele sein dürften. Neuere Stimmen liegen deutlich niedriger.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Morgan Stanley
|Overweight (Ersteinschätzung)
|10,00 $
|03.11.2026
|MarketBeat
|Barclays
|Hold
|10,00 $
|19.08.2026
|Marktberichte
|Analystenkonsens (17 Häuser)
|13 Strong Buy, 3 Buy, 1 Hold
|Ø 19,86 $ (10,00–32,80 $)
|Stand 19.08.2026
|StockAnalysis
Weitere Häuser (u. a. Bank of America, Citi, Macquarie) sind nur mit älteren Daten belegt und hier nicht aufgeführt. Konsenswerte Stand August 2026.
Quelle: MarketBeat (03.11.2026), Barclays-Meldung (19.08.2026), StockAnalysis
Wie hoch ist die Pony AI Aktie bewertet – und was zeigt der Chart?
Bei einem Börsenwert von 1,73 Milliarden Dollar und einem Konsens-Umsatz 2026 von 150 Millionen Dollar (möglicherweise veraltet) ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 11,5. Ein Gewinn-KGV existiert wegen der Verluste nicht; der Konsens für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 lag bei etwa minus 0,59 Dollar (StockAnalysis, Stand August). Vergleichsdaten zu WeRide, Baidu Apollo, Waymo oder Tesla konnten nicht belastbar erhoben werden.
Charttechnisch liegt die Aktie klar im Abwärtstrend. Die gleitenden Durchschnitte lagen nach MarketBeat Anfang November bei rund 6,27 Dollar (50 Tage) und 9,25 Dollar (200 Tage); seither ist der Kurs weiter gefallen, die Werte sind also überholt, der Abstand nach unten dürfte größer geworden sein. Beschreibend: Das 52-Wochen-Tief von 3,78 Dollar liegt rund zwölf Prozent unter dem vorbörslichen Kurs und ist die nächste markante Marke. Parallel notiert Pony AI seit 6. November 2025 auch in Hongkong, dort stand die Aktie am 18. November um 10:08 Uhr MEZ bei 31,78 HKD (-1,3 Prozent).
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie wird die Pony AI Aktie Prognose diskutiert?
|Szenario
|Wer argumentiert
|Kernthese
|Referenzwert
|Bull
|Konsens der Analysten (Stand August)
|Skalierung der Flotte und sinkende Fahrzeug- und Versicherungskosten tragen den Weg zur Profitabilität
|Ø Kursziel 19,86 $ (Hoch 32,80 $)
|Base
|Unternehmensprognose
|3.500 Robotaxis in 20 Städten bis Ende 2026, Robotaxi-Fahrgelder 3,5-fach
|Flotte 2.768 am 30.09.
|Vorsichtig
|Morgan Stanley, Barclays
|Zwar positives bzw. neutrales Urteil, aber Kursziel deutlich unter früherem Konsens
|Kursziel 10,00 $
|Bear
|Marktstimmen
|Hohe Verluste, Wettbewerb und Regulierung belasten, Aktie nahe 52-Wochen-Tief
|Tief 3,78 $
aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab. Die Szenarien geben Positionen Dritter und Unternehmensangaben wieder.
Quelle: SEC 6-K, MarketBeat, Investing.com, StockAnalysis
Was sollten Anleger bei der Pony AI Aktie jetzt beobachten?
Neue Analystenurteile: Ob Häuser nach den Q3-Zahlen Ziele anpassen; bis Redaktionsschluss lagen keine vor.
Flottenzahlen: Erreicht Pony AI bis Jahresende die 3.500 Fahrzeuge in 20 Städten?
Auslandsprojekte: Fortschritte in London, Manchester und Kasachstan sowie der Pipeline von über 4.000 Fahrzeugen.
Liquidität: Wie schnell der Mittelabfluss von rund 78 Millionen Dollar je Quartal sinkt.
Termine: Der nächste Quartalstermin war nicht bestätigt abrufbar.
FAQ: Häufige Fragen zur Pony AI Aktie und zur Pony AI Aktienprognose
Wie lautet die Pony AI Aktienprognose für 2026? Pony AI will bis Ende 2026 3.500 Robotaxis in 20 Städten betreiben und den Robotaxi-Umsatz mit Fahrgeldern auf das 3,5-Fache von 2025 steigern. Analysten rechneten zuletzt mit etwa 150 Millionen Dollar Umsatz, ein veralteter Wert.
Welches Kursziel hat die Pony AI Aktie? Laut StockAnalysis lag das durchschnittliche Ziel bei 19,86 Dollar (Stand August), Morgan Stanley nannte am 3. November 10 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Aussage von aktiencheck.de.
Warum fällt die Pony AI Aktie trotz Umsatzwachstums? Der Nettoverlust ist deutlich gestiegen und der Aktienkurs stand schon vor den Zahlen stark unter Druck; Gründe wie die Marktstimmung zu autonomem Fahren lassen sich aus den vorliegenden Quellen nicht abschließend belegen.
Ist Pony AI profitabel? Nein: Im dritten Quartal lag der Nettoverlust bei 136,3 Millionen Dollar, der nichtbereinigte bei 48,9 Millionen Dollar.
Wo ist die Pony AI Aktie gelistet? An der Nasdaq (PONY) und seit 6. November 2025 zusätzlich in Hongkong.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Artikel wiedergegebenen Ratings und Kursziele stammen von Dritten (Morgan Stanley, Barclays) und werden ohne eigene Bewertung weitergegeben. Offenlegungen: Morgan Stanley Research, Barclays Research.
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