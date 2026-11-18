Dass die Aktie trotz dieses Wachstums stark unter Druck steht, ist die eigentliche Geschichte: Nach rund 70 Prozent Minus seit Jahresbeginn (wallstreet-online, einzelne Quelle) notiert sie nahe dem 52-Wochen-Tief von 3,78 Dollar; das Hoch lag bei 17,67 Dollar. Am Dienstag war der Kurs bereits um rund fünf Prozent gefallen. Die Pony AI Aktie Prognose entscheidet sich damit an einer Frage: Kann das Unternehmen Wachstum schneller in Gewinne verwandeln, als die Kasse schrumpft?

Hinweis: Die Kurse sind vorbörsliche Stände vom 18.11.2026; ein regulärer Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Der Börsenwert von 1,73 Milliarden Dollar stammt von Investing.com.