Weniger Umsatz und ein größerer Verlust: Diese Kombination schickte die Polestar Aktie am Mittwoch um 12,4 Prozent nach unten. Der Elektroautobauer mit Sitz in Göteborg setzte im dritten Quartal 642 Millionen Dollar um, 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Nettoverlust stieg auf 403 Millionen Dollar, nach 365 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Auf jeden Dollar Umsatz kamen damit rund 63 Cent Verlust.
Polestar Aktie: Umsatz minus 14 Prozent, Verlust wächst auf 403 Millionen Dollar – wie lange reicht dem Elektroautobauer das Geld?
Die Polestar Aktie verliert am Mittwoch gut 12 Prozent. Der schwedische Elektroautobauer meldet für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang auf 642 Millionen Dollar und einen höheren Nettoverlust als im Vorjahr.
Das Problem
Schrumpfen statt wachsen
Für einen jungen Autohersteller ist ein sinkender Umsatz das falsche Signal. Hohe Fixkosten für Entwicklung und Vertrieb lassen sich nur mit steigenden Stückzahlen decken. Polestar steht dabei unter Druck von mehreren Seiten: In Europa und China tobt ein Preiskampf bei Elektroautos, in den USA erschweren Zölle und Vorschriften für Fahrzeuge mit chinesischer Technik das Geschäft.
Polestar entstand als Marke aus dem Umfeld von Volvo Cars und des chinesischen Geely-Konzerns, der den Hersteller in der Vergangenheit mehrfach mit Krediten und Kapital gestützt hat.
Die Kernfrage
Abhängig vom Großaktionär
Bei Verlusten in dieser Höhe rückt die Finanzierung in den Mittelpunkt. Wie viel Liquidität Polestar zum Quartalsende hatte, geht aus den vorliegenden Berichten nicht hervor. Klar ist: Ohne weitere Mittel von Eigentümern oder Banken lässt sich ein Quartalsverlust von 403 Millionen Dollar nicht lange tragen.
Für Anleger ist die Polestar Aktie damit eine Wette auf zwei Dinge: dass neue Modelle den Absatz drehen und dass die Geldgeber bis dahin an Bord bleiben.
Die Polestar Aktie hängt weniger am nächsten Modell als an der Geduld der Geldgeber.
Häufige Fragen zur Polestar Aktie
Warum fiel die Polestar Aktie am 25. November 2026?
Der Umsatz sank im dritten Quartal um 14,3 Prozent, der Nettoverlust stieg auf 403 Millionen Dollar.
Wie hoch war der Umsatz?
642 Millionen Dollar.
Wo wird die Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter dem Kürzel PSNY.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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