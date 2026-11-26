Für einen jungen Autohersteller ist ein sinkender Umsatz das falsche Signal. Hohe Fixkosten für Entwicklung und Vertrieb lassen sich nur mit steigenden Stückzahlen decken. Polestar steht dabei unter Druck von mehreren Seiten: In Europa und China tobt ein Preiskampf bei Elektroautos, in den USA erschweren Zölle und Vorschriften für Fahrzeuge mit chinesischer Technik das Geschäft.

Polestar entstand als Marke aus dem Umfeld von Volvo Cars und des chinesischen Geely-Konzerns, der den Hersteller in der Vergangenheit mehrfach mit Krediten und Kapital gestützt hat.