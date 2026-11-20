Nach dem t-online-Ticker (Stand 7:35 Uhr) prüft Polen zwei mögliche Luftraumverletzungen; Rettungsteams der Armee sind unterwegs. Defence24 (8:01 Uhr) meldet eine Explosion im Landkreis Biłgoraj, rund 97 Kilometer von Lublin entfernt; Schäden oder Opfer nennt die Meldung nicht. Censor.net (9:02 Uhr Kiewer Zeit) berichtet, es gebe keine offizielle Bestätigung eines Einschlags; die Angaben stützten sich auf Anwohner und ein Video unklarer Herkunft. Ukrainische Kanäle spekulieren über einen russischen Marschflugkörper – das ist nicht bestätigt.

In der Nacht trafen russische Angriffe Kiew: Laut Bürgermeister Klitschko wurden drei Dnipro-Brücken beschädigt, in Obolon brach nach Raketentrümmern ein Brand aus. Die Botschaften Österreichs und der Niederlande waren am Donnerstag um 20:40 Uhr beschädigt worden; die EU will den russischen Vertreter einbestellen.