In den Tagen zuvor hatten Zweifel an den Milliardenausgaben für künstliche Intelligenz die Branche belastet. In der Nacht zum Donnerstag erholten sich die Börsen in Taiwan und Südkorea, wo große Chiphersteller notieren. In London liegt der FTSE 100 am Vormittag rund 1,4 Prozent im Plus.

Der Trust ist auf diese Bewegung besonders empfindlich. Größte Position war Ende September der Chipkonzern Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) mit knapp 10 Prozent des Vermögens. Auch auf den folgenden Plätzen stehen überwiegend Halbleiterhersteller, erst danach kommen Software- und Internetkonzerne.