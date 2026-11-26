Erst der Ausverkauf, dann die Gegenbewegung: Die Polar-Capital-Technology-Trust-Aktie (ISIN: GB00BR3YV268, WKN: A40JS4, Symbol London: PCT, Symbol Deutschland: 0Y10) gewinnt am Donnerstagvormittag 4,50 Prozent auf 524,5 Pence und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern. Am Mittwoch hatte sie bei 502 Pence geschlossen.
Polar-Capital-Technology-Trust-Aktie FTSE 350 Gewinner: Chipwerte erholen sich – Londons größter Tech-Fonds macht 4,5 Prozent gut
Die Polar-Capital-Technology-Trust-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,5 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Nach dem Ausverkauf der Vortage drehen die Halbleiterwerte in Asien. Der Fonds mit knapp 6 Milliarden Pfund Börsenwert hängt stark an genau diesen Aktien.
FTSE 350 Gewinner Polar Capital Technology Trust
Warum die Polar-Capital-Technology-Trust-Aktie steigt: Das Portfolio zieht den Kurs
Eine eigene Meldung hat der Trust nicht veröffentlicht. Sein Kurs folgt dem, was er besitzt: Technologieaktien.
In den Tagen zuvor hatten Zweifel an den Milliardenausgaben für künstliche Intelligenz die Branche belastet. In der Nacht zum Donnerstag erholten sich die Börsen in Taiwan und Südkorea, wo große Chiphersteller notieren. In London liegt der FTSE 100 am Vormittag rund 1,4 Prozent im Plus.
Der Trust ist auf diese Bewegung besonders empfindlich. Größte Position war Ende September der Chipkonzern Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) mit knapp 10 Prozent des Vermögens. Auch auf den folgenden Plätzen stehen überwiegend Halbleiterhersteller, erst danach kommen Software- und Internetkonzerne.
Hintergrund
Der Fonds: Technologie aus aller Welt in einer Aktie
Verwaltet wird der Trust von der Londoner Fondsgesellschaft Polar Capital. Der Börsenwert liegt bei rund 5,8 Milliarden Pfund, die laufenden Kosten bei 0,69 Prozent im Jahr. Anleger kaufen damit ein breites Technologieportfolio mit klarem Schwerpunkt auf den Ausrüstern der KI-Rechenzentren.
KI-Investitionen
Kürzen die großen Technologiekonzerne ihre Budgets, trifft das die wichtigsten Positionen direkt.
Zölle
Die US-Regierung hat Zölle gegen 14 Handelspartner angekündigt, darunter China, Japan und die EU.
Zinsen
Die US-Kerninflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent und damit über den Erwartungen.
Kursspanne
Das Jahreshoch liegt bei 743,5 Pence, das Jahrestief bei rund 443 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Polar Capital Technology Trust plc
- Geschäft
- Börsennotierter Fonds für Technologieaktien weltweit
- ISIN
- GB00BR3YV268
- WKN
- A40JS4
- Symbol London / Deutschland
- PCT / 0Y10
- Kurs London
- 524,5 Pence (+4,50 %)
- Nettoinventarwert
- 568,0 Pence (24. November 2026)
- Verwalter
- Polar Capital
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ; Fondsdaten laut AJ Bell
Häufige Fragen zur Polar-Capital-Technology-Trust-Aktie
Warum ist die Polar-Capital-Technology-Trust-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil sich Chip- und Technologiewerte nach dem jüngsten Ausverkauf erholen und der Trust stark in diese Aktien investiert ist.
Was ist die größte Position?
Ende September war es Nvidia mit 9,98 Prozent des Vermögens.
Wie hoch sind die Kosten?
Die laufenden Kosten liegen bei 0,69 Prozent im Jahr.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.