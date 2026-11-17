Die PNE Anleihe 2026/2031 zählt derzeit zu den auffälligsten Mittelstandsanleihen am deutschen Markt: Das im Juni ausgegebene Papier mit 7,000 Prozent Kupon (ISIN DE000A460J75, WKN A460J7, Stückelung 1.000 Euro) notierte am Freitag laut Deutscher Börse bei rund 75 Prozent des Nennwerts. Auslöser des Kursrutsches war die drastische Senkung der Jahresprognose des Windparkentwicklers im Oktober. Die Neunmonatszahlen vom 12. November sorgten zwar für eine Erholung – doch der Abschlag zeigt, wie skeptisch der Anleihemarkt bleibt.
Auch die ältere PNE Anleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) notierte am Freitag laut Deutscher Börse bei rund 92 Prozent. Beide Papiere liegen damit, so Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank, deutlich unter ihrem Nennwert. Die PNE-Aktie (ISIN DE000A0JBPG2) schloss am Montag auf Xetra bei 5,08 Euro.