Wichtig ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite: Der Kupon von 7,000 Prozent ist fest, die Rendite steigt, wenn der Kurs fällt. Eine Rendite von fast 15 Prozent ist deshalb kein Geschenk, sondern der Preis, den der Markt für das Risiko verlangt. Zum Vergleich: Zehnjährige Bundesanleihen rentierten am Montag bei 3,37 Prozent, europäische Unternehmensanleihen guter Bonität laut LBBW bei durchschnittlich gut 4 Prozent. Der Risikoaufschlag (Spread) der PNE Anleihe liegt also bei rund elf Prozentpunkten über Bundesanleihen.

Die Anleihebedingungen enthalten laut Anleihen Finder Schutzklauseln: Negativerklärung, Kontrollwechselklausel, Drittverzugsklausel sowie eine Mindest-Eigenkapitalquote von 20 Prozent – wird sie unterschritten, steigt der Kupon um 0,50 Prozentpunkte. PNE darf die Anleihe nach drei Jahren zu 102 Prozent und nach vier Jahren zu 101 Prozent vorzeitig kündigen. Ein Rating für die Anleihe selbst gibt es nicht.

Schon die Platzierung im Juni verlief zäh: Statt eines Zielvolumens von bis zu 65 Millionen Euro wurden 36,0 Millionen Euro platziert, der Kupon lag in der unteren Hälfte der Spanne von 6,75 bis 7,75 Prozent. Rund 42 Prozent der Inhaber der Altanleihe tauschten in das neue Papier, Neuanleger hielten sich zurück. Begleitet wurde die Emission von der IKB Deutsche Industriebank.