Kein Halten mehr: Die PNE Aktie bricht am Mittwoch um 6,81 Prozent auf 3,765 Euro ein und steht an der Spitze der SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Am Nachmittag hatte das Minus zeitweise sogar mehr als zehn Prozent betragen.
PNE Aktie: SDAX Verlierer am Abend – zeitweise zehn Prozent Minus, der Ausverkauf ohne Nachricht geht weiter
Die PNE Aktie verliert am Mittwoch 6,81 Prozent auf 3,765 Euro und ist größter SDAX Verlierer. Seit Jahresbeginn hat der Windparkentwickler mehr als 60 Prozent eingebüßt. Die Übernahmefrage bleibt offen.
Der Auslöser
Warum fällt die PNE Aktie heute?
Das Bemerkenswerte: Es gibt keine Nachricht. Weder das Unternehmen noch Analysten haben sich am Mittwoch gemeldet. Die PNE Aktie fällt, weil sie fällt. Allein seit der Vorwoche summiert sich der Verlust auf rund 18 Prozent, seit Januar auf mehr als 60 Prozent. Der schwache Gesamtmarkt, der Dax schloss 1,26 Prozent tiefer, verstärkt den Druck auf den SDAX Verlierer.
Hinter dem Kursverfall stehen zwei ungelöste Themen. Mitte Oktober kappte der Cuxhavener Konzern seine EBITDA-Prognose für 2026 von 90 bis 120 Millionen Euro auf 60 bis 75 Millionen Euro, weil sich Projekte und Verkäufe verzögern. Und für die vom Großaktionär Morgan Stanley angestrebte Komplettübernahme hat sich Berichten zufolge bislang kein Käufer gefunden.
Der Hintergrund
Vom Übernahmekandidaten zum Sorgenkind
Im Juni kostete die PNE Aktie noch rund 11,30 Euro. Damals setzten Anleger auf einen Verkauf des gesamten Unternehmens mit Aufschlag. Heute notiert der Titel auf dem niedrigsten Stand seit 2020. Wer auf die Übernahmeprämie spekuliert hatte, zieht sich zurück.
Analysten sehen den Wert deutlich höher. First Berlin bestätigte am 17. November die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 8,30 Euro. Der Markt folgt dem bislang nicht, er wartet auf Klarheit zu Prognose, Liquidität und Eigentümerstruktur.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur PNE Aktie
Warum ist die PNE Aktie SDAX Verlierer?
Ohne neue Nachricht setzt sich der Ausverkauf fort. Belastend wirken die gesenkte Prognose und die offene Übernahmefrage.
Wie viel hat die PNE Aktie 2026 verloren?
Laut wallstreet-online lag das Minus seit Jahresbeginn am Nachmittag bei 61,67 Prozent.
Was erwartet PNE für 2026?
Ein Konzern-EBITDA von 60 bis 75 Millionen Euro statt zuvor 90 bis 120 Millionen Euro.
PNE Aktie: ISIN DE000A0JBPG2, WKN A0JBPG, Börsenkürzel PNE3.
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