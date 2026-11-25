Das Bemerkenswerte: Es gibt keine Nachricht. Weder das Unternehmen noch Analysten haben sich am Mittwoch gemeldet. Die PNE Aktie fällt, weil sie fällt. Allein seit der Vorwoche summiert sich der Verlust auf rund 18 Prozent, seit Januar auf mehr als 60 Prozent. Der schwache Gesamtmarkt, der Dax schloss 1,26 Prozent tiefer, verstärkt den Druck auf den SDAX Verlierer.