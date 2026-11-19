Das größte der drei Projekte ist zugleich das interessanteste. Altenoythe wird als Kooperationsprojekt mit der VR-Bank in Südoldenburg eG umgesetzt, die Eigentümerstruktur ist bewusst breit angelegt: Neben den Grundeigentümern und PNE sollen auch Bürger die Möglichkeit erhalten, sich im Rahmen eines Bürgerwindparks finanziell zu beteiligen. Dieses Modell ist strategisch klug. Akzeptanz vor Ort ist in der Windbranche längst zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor geworden, denn Widerstände aus der Bevölkerung und Klagen gehören zu den häufigsten Ursachen für Verzögerungen. Wer Anwohner und regionale Partner wirtschaftlich einbindet, senkt dieses Risiko spürbar.