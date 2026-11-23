Die aktuelle Plug Power-Aktienanalyse von B. Riley ist eine der spannendsten Analysteneinschätzungen im Wasserstoffsektor. Am 20. November 2026 senkt Analyst Ryan Pfingst das Kursziel von 5,00 auf 3,50 USD und bestätigt das Rating "buy". Beim angegebenen NASDAQ-Kurs von 1,01 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 246,53 Prozent. Die Kürzung um 30 Prozent ist vor allem auf niedrigere Bewertungsmultiplikatoren im Wasserstoffsektor zurückzuführen. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Quartalszahlen operative Fortschritte: Der Umsatz steigt um rund 13 Prozent auf 201 Millionen USD, die Bruttomarge verbessert sich deutlich und der Netto-Cashverbrauch sinkt auf etwa 28 Millionen USD. Dennoch bleibt die finanzielle Situation anspruchsvoll. Plug Power muss seine Profitabilitätsziele erreichen, die Liquidität sichern und die Wasserstofftechnologien dauerhaft wirtschaftlich betreiben. Für Anleger ist die Aktie deshalb keine gewöhnliche Wachstumsinvestition, sondern eine hochspekulative Wette auf eine erfolgreiche Unternehmenswende. B. Riley bleibt optimistisch, doch das enorme rechnerische Kurspotenzial geht mit entsprechend hohen Risiken einher. Die entscheidende Frage lautet: Schafft Plug Power den Sprung in die Gewinnzone, bevor die finanziellen Herausforderungen erneut zum Problem werden?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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