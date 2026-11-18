Ist die KI-Blase geplatzt?

Die starke Nachfrage nach Anthropic-Aktien und Nvidias Ausblick sprechen dagegen, dass das Interesse an KI-Investitionen erlahmt ist. Skeptiker verweisen aber weiterhin auf hohe Bewertungen und Verpflichtungen.

Welche Aktien sind direkt mit Anthropic verbunden?

Unter anderem Nvidia, Alphabet, Amazon und Microsoft sind über Beteiligungen oder die Privatplatzierung mit Anthropic verbunden. Cloud-Anbieter wie CoreWeave profitieren von der Nachfrage nach Rechenleistung.

Wann beginnt der Handel mit der Anthropic Aktie?

Am Donnerstag, 19. November, an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT.