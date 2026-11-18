Die Stimmung an der Wall Street hat sich binnen weniger Tage bemerkenswert gedreht. Nach dem Abgang von Jensen Huang bei Nvidia und einem Wertverlust von rund zwei Billionen Dollar bei der Nvidia Aktie seit Oktober machte das Wort von der platzenden KI-Blase die Runde. Nun liefern zwei Ereignisse Gegenargumente. Nvidia erwartet für das laufende Quartal 130 Milliarden Dollar Umsatz, während Analysten laut LSEG im Schnitt nur 125,25 Milliarden Dollar erwartet hatten. Und für den Börsengang von Anthropic liegen nach Informationen von CNBC Aufträge über fast 500 Milliarden Dollar vor.
Platzt die KI-Blase doch nicht? Der Anthropic-Ansturm verändert die Lage – diese Aktien stehen jetzt im Rampenlicht
Vor wenigen Tagen sprach die Wall Street noch vom Ende des KI-Booms. Jetzt wollen Investoren Anthropic-Aktien für fast 500 Milliarden Dollar kaufen, und Nvidia übertrifft mit seinem Ausblick die Erwartungen. Die große Analyse: warum die Furcht vor der KI-Blase nachlässt, welche Aktien direkt mit Anthropic verbunden sind – von der Nvidia Aktie bis zur Alphabet Aktie – und wo die Risiken liegen.
Die Logik
Warum Anthropic für das ganze KI-Ökosystem zählt
Der Kern der Blasen-Debatte war eine einfache Frage: Kommt das Geld, das Cloud-Konzerne und Chiphersteller in Rechenzentren stecken, jemals zurück? Anthropic liefert darauf eine Antwort in Zahlen. Das Unternehmen hat sich zu Ausgaben von rund 895 Milliarden Dollar für Rechenleistung verpflichtet. Wedbush-Analyst Dan Ives sieht darin ein Nachfragesignal, mit dem die Wall Street endlich rechnen könne. Gelingt der Börsengang mit hoher Bewertung, bekommt Anthropic das Kapital, um diese Verpflichtungen zu finanzieren – und davon profitieren vor allem die Lieferanten von Chips und Cloud-Kapazität.
Die Verbindungen
Diese Aktien hängen direkt an Anthropic
Nvidia Aktie
Nvidia kauft laut Berichten in der Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 10 Milliarden Dollar und ist als Chiplieferant zugleich ein Empfänger der Rechenzentrums-Ausgaben.
Alphabet Aktie
Google ist seit Langem an Anthropic beteiligt und nimmt laut Private Banking Magazin ebenfalls an der Privatplatzierung teil. Steigt der Wert von Anthropic, steigt auch der Wert dieser Beteiligung.
Amazon Aktie
Amazon ist ebenfalls an Anthropic beteiligt und liefert über seine Cloud-Sparte Rechenkapazität.
Microsoft Aktie
Microsoft gehört laut Private Banking Magazin zu den Großinvestoren der Privatplatzierung.
CoreWeave und Co.
Spezialisierte Cloud-Anbieter, die Nvidia-Systeme betreiben, profitieren von jeder zusätzlichen Nachfrage nach Rechenleistung. CoreWeave und Nebius legten vorbörslich um 6,5 und 8,1 Prozent zu.
Die Vorsicht
Warum die Blasen-Debatte nicht beendet ist
Ein einzelner Börsengang beweist noch keinen nachhaltigen Boom. Die Nvidia Aktie gab ihre vorbörslichen Gewinne am Mittwoch zeitweise wieder ab, und Portfoliomanager Jay Peters von NewEdge Wealth sieht Nvidia im „Show me"-Modus: Anleger dürften jede Entwicklung genau prüfen. Bloomberg Intelligence weist darauf hin, dass Anthropic hohe Preise für seine KI-Dienste durchsetzen muss, um seine Verpflichtungen zu bedienen. Fährt Nvidia zudem seine Investitionen in Kunden zurück, könnte das Kapital im KI-Ökosystem knapper werden. Die Kette funktioniert in beide Richtungen: So wie ein erfolgreicher Anthropic-Start die ganze Branche stützen kann, würde ein Rückschlag ebenfalls viele Aktien treffen.
Häufige Fragen zur KI-Blase und zum Anthropic-Börsengang
Ist die KI-Blase geplatzt?
Die starke Nachfrage nach Anthropic-Aktien und Nvidias Ausblick sprechen dagegen, dass das Interesse an KI-Investitionen erlahmt ist. Skeptiker verweisen aber weiterhin auf hohe Bewertungen und Verpflichtungen.
Welche Aktien sind direkt mit Anthropic verbunden?
Unter anderem Nvidia, Alphabet, Amazon und Microsoft sind über Beteiligungen oder die Privatplatzierung mit Anthropic verbunden. Cloud-Anbieter wie CoreWeave profitieren von der Nachfrage nach Rechenleistung.
Wann beginnt der Handel mit der Anthropic Aktie?
Am Donnerstag, 19. November, an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT.
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