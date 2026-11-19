Der Schub kam aus der Geldpolitik. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Mittwoch gegenüber CNBC, die Notenbank solle im Dezember auch einen Schritt von 50 Basispunkten erwägen. Am Nachmittag (14 Uhr New Yorker Zeit) folgte das Protokoll der Oktober-Sitzung: Einige Mitglieder hielten einen größeren Schritt als 25 Basispunkte für möglich, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen. Der Dollar legte zu, die Realzinsen stiegen. Für Metalle ohne laufenden Ertrag steigen damit die Opportunitätskosten.

Platin verlor etwas mehr als Gold. Laut Goldstock gab das Metall am Mittwoch zum US-Schluss rund 3,6 Prozent nach, Trading Economics sprach zwischenzeitlich von einem Minus von etwa 5 Prozent auf 1.355 Dollar. Die Quellen weichen in den Details ab, weil die Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Währungen erhoben wurden. Die Richtung ist in allen gleich. Palladium notierte am Mittwochmorgen bei rund 958 Dollar je Unze (Fortune, 8:55 Uhr New Yorker Zeit).