Der Platinpreis ist am Mittwoch nach dem Fed-Protokoll auf rund 1.373 US-Dollar je Feinunze gefallen und liegt damit so tief wie zuletzt im Oktober 2025. Trading Economics meldete für den 18. November ein Zwölf-Monats-Tief, binnen vier Wochen hat das Edelmetall gut 14 Prozent verloren. Gold kostet am Donnerstag nach den Zahlen von Trading Economics rund 3.732 Dollar, also nur noch etwa das 2,7-Fache von Platin. Der Auslöser sitzt in Washington, nicht in Südafrika. Doch ob die Schwäche nur Zinsangst ist, entscheidet sich an der Angebotsseite.
Platinpreis: Zwölf-Monats-Tief bei rund 1.373 Dollar, Gold nur noch 2,7-mal so teuer - Ist Platin der nächste Verlierer der Fed-Wende?
Der Platinpreis ist nach dem Fed-Protokoll auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025 gefallen. Gegenüber dem Rekord vom Januar fehlt rund die Hälfte. Was drückt das Edelmetall, was hält es noch, und welche Platin-Aktien sind betroffen?
Die Lage am 19. November, 14 Uhr
Warum fällt der Platinpreis gerade so stark?
Der Schub kam aus der Geldpolitik. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Mittwoch gegenüber CNBC, die Notenbank solle im Dezember auch einen Schritt von 50 Basispunkten erwägen. Am Nachmittag (14 Uhr New Yorker Zeit) folgte das Protokoll der Oktober-Sitzung: Einige Mitglieder hielten einen größeren Schritt als 25 Basispunkte für möglich, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen. Der Dollar legte zu, die Realzinsen stiegen. Für Metalle ohne laufenden Ertrag steigen damit die Opportunitätskosten.
Platin verlor etwas mehr als Gold. Laut Goldstock gab das Metall am Mittwoch zum US-Schluss rund 3,6 Prozent nach, Trading Economics sprach zwischenzeitlich von einem Minus von etwa 5 Prozent auf 1.355 Dollar. Die Quellen weichen in den Details ab, weil die Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Währungen erhoben wurden. Die Richtung ist in allen gleich. Palladium notierte am Mittwochmorgen bei rund 958 Dollar je Unze (Fortune, 8:55 Uhr New Yorker Zeit).
Das große Bild
Was sagt das Gold-Platin-Verhältnis über den Platinpreis?
Wer Platin und Gold nebeneinanderlegt, sieht das Kräfteverhältnis der beiden Metalle. Nach der Rechnung der Redaktion kostet eine Unze Gold derzeit etwa das 2,7-Fache einer Unze Platin (Gold rund 3.732 Dollar, Platin rund 1.373 bis 1.379 Dollar laut Trading Economics, Donnerstag, Uhrzeit nicht angegeben). Gold verlor am Mittwoch mit gut 3 Prozent (Spot 3.724,91 Dollar, Investing.com) ähnlich viel wie Platin. Der Verkauf trifft Edelmetalle also breit und ist nicht allein ein Platin-Thema. Ein historischer Vergleichswert für das Verhältnis liegt der Redaktion für diesen Lauf nicht vor.
Der Unterschied liegt in der Nachfrage. Gold wird von Notenbanken und Anlegern gehalten, Platin wird zu einem großen Teil in der Industrie verbraucht, vor allem in Abgaskatalysatoren. Trading Economics verweist auf schwache Autonachfrage, hohe Finanzierungskosten und den Umstieg auf Elektrofahrzeuge.
Zusätzlich nennt das Portal einen erwarteten Marktüberschuss von 265.000 Unzen für 2026, ohne die Quelle dieser Schätzung zu benennen. Ein Überschuss drückt tendenziell auf den Preis, weil mehr Metall verfügbar ist, als verbraucht wird.
Angebot und Nachfrage
Wie stark hängt Platin an Südafrika und am Auto?
Rund 80 Prozent der Platinförderung stammen aus Südafrika, danach folgen Russland und Nordamerika (Trading Economics). Das macht den Markt anfällig für Störungen bei Strom, Streiks und Kosten, es erklärt aber auch, warum die Produzenten bei fallenden Preisen schnell unter Druck geraten: Bei einem Preis von 1.373 Dollar sind die Margen vieler Minen dünner als im Januar, als der Rekord von 2.923,70 Dollar markiert wurde. Wie viele Minen tatsächlich unter ihrer Kostenschwelle arbeiten, geben die vorliegenden Quellen nicht her. Dazu fehlen verlässliche Zahlen von Branchenverbänden, die Redaktion bewertet das deshalb nicht.
Börsennotierte Platin-Produzenten wie Valterra Platinum, Impala Platinum oder Sylvania Platinum reagieren erfahrungsgemäß mit Hebel auf den Metallpreis. Ob das auch diesmal gilt, lässt sich aus den heutigen Quellen nicht ablesen, Kursangaben zu den Aktien liegen der Redaktion für diesen Lauf nicht vor.
Termine
Was sollten Anleger beim Platinpreis jetzt beobachten?
Wichtig sind drei Dinge. Erstens der Dollar und die Fed: Die Sitzung im Dezember entscheidet, ob es bei 25 oder 50 Basispunkten bleibt. Zweitens die Daten zur Fahrzeugproduktion und zum Verhältnis von Verbrennern zu Elektroautos. Drittens die ETF-Bestände, die in den vorliegenden Quellen nicht beziffert werden. Fällt Platin dauerhaft unter die Marke von 1.355 Dollar vom Mittwoch, würde sich der Abwärtstrend nach technischer Lesart verfestigen, rutscht der Preis nicht weiter ab, wäre das ein erstes Zeichen von Stabilisierung. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen
FAQ: Platinpreis und Platin-Aktien
Wie hoch ist der Platinpreis aktuell? Rund 1.373 US-Dollar je Feinunze zum US-Schluss am 18. November (21:59 Uhr MEZ, Goldstock umgerechnet). Fortune nannte um 14:55 Uhr MEZ 1.372 Dollar, Trading Economics am Donnerstag 1.373 bis 1.379 Dollar.
Wann lag der Platinpreis zuletzt so tief? Nach Trading Economics im Oktober 2025. Der Rekord stammt vom Januar 2026 bei 2.923,70 Dollar.
Warum fällt Platin zusammen mit Gold? Beide Metalle werfen keine Zinsen ab. Steigen Dollar und Realzinsen, wird das Halten teurer.
Welche Aktien hängen am Platinpreis? Zum Beispiel Valterra Platinum, Impala Platinum und Sylvania Platinum. Alle drei reagieren auf Metallpreise und Währungen, Details zu ihren Kursen liegen für diesen Lauf nicht vor.
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