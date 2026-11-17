Der Platinpreis ist am Dienstagmorgen um 05:59 Uhr MEZ mit rund 1.470 US-Dollar je Feinunze gehandelt worden (DailyPlatinum). Nach einem Minus von gut 3 Prozent am Montag erholte sich Platin laut Trading Economics zwar um rund 1,5 Prozent, doch das Gesamtbild bleibt dramatisch: Vom Rekordhoch bei 2.923 Dollar am 26. Januar 2026 hat sich das Edelmetall halbiert. Treiber sind die globalen Zinsängste, die gerade alle Edelmetalle drücken – und ein Prognosewechsel, der das Fundament der Platin-Story erschüttert hat.
Platinpreis: Vom Rekord zur Halbierung in zehn Monaten – war das Defizit nur ein Märchen?
Platin kostet nur noch rund 1.470 Dollar je Unze und damit etwa die Hälfte des Rekordhochs vom Januar. Der World Platinum Investment Council rechnet für 2026 plötzlich mit einem Überschuss statt eines Defizits. Warum das Edelmetall so tief gefallen ist, was die Industrie dagegenhält und was das für Platin-Aktien wie Sibanye-Stillwater und Impala bedeutet.
Der Absturz
Warum ist der Platinpreis so stark gefallen?
Im Januar war Platin der Star unter den Edelmetallen. Heute ist es das Metall mit dem tiefsten Fall.
Die Rally zu Jahresbeginn war spektakulär: Am 26. Januar 2026 knackte Platin mit rund 2.923 Dollar den alten Rekord aus dem Jahr 2008 deutlich. Getrieben wurde der Anstieg auch von Spekulation an chinesischen Terminbörsen. Seitdem ging es fast ununterbrochen abwärts: Am 1. September notierte das Edelmetall bei 1.796 Dollar, am 22. Oktober fiel es auf ein Dreimonatstief bei 1.594 Dollar, und in der ersten Novemberwoche verlor Platin zeitweise weitere 7,7 Prozent (Startup Fortune unter Berufung auf Trading Economics).
Aktuell kommt der Druck vor allem von der US-Notenbank. Die Märkte setzen mit rund 95 Prozent Wahrscheinlichkeit auf eine Zinserhöhung im Dezember, die zehnjährige US-Rendite liegt über 5 Prozent, der Dollar ist so stark wie seit April 2025 nicht mehr. Für Edelmetalle, die keine Zinsen abwerfen, ist das ein schwieriges Umfeld – Gold fiel in der Nacht auf ein Jahrestief, Silber und Palladium verloren am Montag jeweils mehr als 3 Prozent.
Das große Bild
Platin: Defizit oder Überschuss – was stimmt?
Jahrelang war das Defizit das wichtigste Argument der Platin-Bullen. Doch im September vollzog der World Platinum Investment Council (WPIC) eine Kehrtwende: In seinem Platinum Quarterly vom 9. September rechnet er für 2026 mit einem Überschuss von 265.000 Unzen – zuvor hatte er ein Defizit von 297.000 Unzen erwartet. Eine Differenz von 562.000 Unzen. WPIC-Chef Trevor Raymond begründete den Schwenk sinngemäß fast vollständig mit Abflüssen aus Investmentprodukten im ersten Halbjahr. Statt erwarteter Zuflüsse von 519.000 Unzen in platinbesicherte Fonds rechnet der WPIC nun mit Abflüssen von rund 83.000 Unzen.
Wichtig für die Einordnung: Die Industrie selbst hat nicht abgedreht. Die industrielle Nachfrage soll 2026 laut WPIC um 5 Prozent auf 2,385 Millionen Unzen steigen, getrieben von der Glasindustrie (+83 Prozent) und Elektronik (+20 Prozent). Die Nachfrage aus der Autoindustrie, dem größten Abnehmer für Katalysatoren, soll dagegen um rund 4 Prozent sinken. Andere Häuser sehen den Markt weiter knapp: Johnson Matthey prognostizierte im Mai für 2026 ein Defizit von 371.000 Unzen. Der Platinmarkt ist nicht voller geworden – die Spekulanten sind gegangen.
|Quelle
|Prognose 2026
|Stand
|WPIC (Q2-Bericht)
|Überschuss 265.000 oz
|09.09.2026
|WPIC (Vorausgabe)
|Defizit 297.000 oz
|August 2026
|Johnson Matthey
|Defizit 371.000 oz
|14.05.2026
|SFA (Oxford)
|Defizit 255.000 oz
|Mai 2026
|BASF
|Defizit 219.000 oz
|Mai 2026
Quelle: WPIC; Johnson Matthey; SFA Oxford; BASF; zitiert nach DailyPlatinum
Das Angebot
Wie abhängig ist Platin von Südafrika?
Rund 71 Prozent des weltweiten Minenangebots stammen aus Südafrika (Johnson Matthey). Dort fiel die Förderung 2025 um knapp 5 Prozent auf 3,96 Millionen Unzen, unter anderem nach Überflutungen in der Amandelbult-Mine. Der Kostendruck bleibt hoch: Sibanye-Stillwater hat im September Konsultationen über den Kwezi-Schacht in Rustenburg eröffnet, rund 1.114 Arbeitsplätze stehen zur Disposition. Das globale Minenangebot dürfte 2026 laut WPIC mit rund 5,55 Millionen Unzen in etwa stagnieren. Die oberirdischen Lagerbestände reichen nach WPIC-Rechnung Ende 2026 für rund 3,4 Monate Nachfrage.
Die Aktien
Was bedeutet der Platinpreis für Platin-Aktien?
Die großen Produzenten Sibanye-Stillwater, Impala Platinum, Valterra Platinum (früher Anglo American Platinum) und Northam hatten im ersten Halbjahr noch vom hohen Platinpreis profitiert. Valterra meldete Gewinne von 21,5 Milliarden Rand und senkte seine Gesamtkosten je Unze um 21 Prozent auf 996 Dollar je 3E-Unze (Crux Investor). Bei einem Platinpreis um 1.470 Dollar schrumpft der Abstand zu den Kosten jedoch spürbar. Platin-Aktien reagieren mit Hebel – im Aufschwung wie im Abschwung. Hinzu kommt für europäische Anleger das Rand- und Dollar-Risiko.
Die Termine
Was sollten Platin-Anleger jetzt beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze als Taktgeber für die Zinswetten
Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
Voraussichtlich Ende November: nächster Quartalsbericht des WPIC – bestätigt er den Überschuss?
Laufend: Fondsflüsse in Platin-ETFs und Förderdaten aus Südafrika
Häufige Fragen zum Platinpreis
Wie hoch ist der Platinpreis aktuell?
Am 17. November um 05:59 Uhr MEZ kostete eine Feinunze Platin rund 1.470 Dollar (DailyPlatinum).
Wann lag der Platinpreis auf Rekordhoch?
Am 26. Januar 2026 bei rund 2.923 Dollar je Unze. Der Platinpreis hat sich seither etwa halbiert.
Warum fällt Platin?
Wegen der Zinsangst an den Märkten, des starken Dollars und der WPIC-Prognose eines Überschusses für 2026 nach massiven Abflüssen aus Platin-Fonds.
Welche Aktien hängen am Platinpreis?
Vor allem südafrikanische Produzenten wie Sibanye-Stillwater, Impala Platinum, Valterra Platinum und Northam.
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