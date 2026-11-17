Die Rally zu Jahresbeginn war spektakulär: Am 26. Januar 2026 knackte Platin mit rund 2.923 Dollar den alten Rekord aus dem Jahr 2008 deutlich. Getrieben wurde der Anstieg auch von Spekulation an chinesischen Terminbörsen. Seitdem ging es fast ununterbrochen abwärts: Am 1. September notierte das Edelmetall bei 1.796 Dollar, am 22. Oktober fiel es auf ein Dreimonatstief bei 1.594 Dollar, und in der ersten Novemberwoche verlor Platin zeitweise weitere 7,7 Prozent (Startup Fortune unter Berufung auf Trading Economics).

Aktuell kommt der Druck vor allem von der US-Notenbank. Die Märkte setzen mit rund 95 Prozent Wahrscheinlichkeit auf eine Zinserhöhung im Dezember, die zehnjährige US-Rendite liegt über 5 Prozent, der Dollar ist so stark wie seit April 2025 nicht mehr. Für Edelmetalle, die keine Zinsen abwerfen, ist das ein schwieriges Umfeld – Gold fiel in der Nacht auf ein Jahrestief, Silber und Palladium verloren am Montag jeweils mehr als 3 Prozent.