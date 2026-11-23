Der Platinpreis hat am Montag, 23.11.2026, gegen 13:42 Uhr MEZ rund 1.314 US-Dollar je Feinunze erreicht und damit einen Teil des Freitagsrutsches von 4,3 Prozent auf etwa 1.290 Dollar aufgeholt. Das Edelmetall notiert damit weniger als halb so hoch wie beim Rekord von 2.923,70 Dollar im Januar. Der Auslöser für die Debatte kommt diesmal nicht vom Zinsmarkt, sondern aus der Angebots-Nachfrage-Bilanz: Der World Platinum Investment Council (WPIC) hat am 18. November seine neue Prognose vorgelegt – 2026 ein Überschuss, 2027 ein Defizit.

Für Anleger, die über Platin, Palladium und Rohstoff-Aktien aus dem Minensektor nachdenken, ist das der eigentliche Kern: Der Preis spiegelt gerade Zinsangst und Konjunktursorgen, die Bilanz zeigt dagegen ein Metall, das ab 2027 knapper werden könnte – allerdings nur, wenn Investoren wieder kaufen.