Der Platinpreis ist in der Nacht zum Mittwoch auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gerutscht: Laut Reuters notierte Platin gegen 05:28 Uhr MEZ bei 1.408,30 Dollar je Feinunze, ein Minus von 1,5 Prozent; Kitco zeigte gegen 07:06 Uhr MEZ einen Geldkurs von 1.397 Dollar. Auslöser ist derselbe Druck, der auch Gold unter 3.800 Dollar schickte – ein Dollar nahe dem 19-Monatshoch und eine US-Notenbank vor der Zinserhöhung. In Euro kostet die Unze Platin damit rechnerisch nur noch rund 1.275 Euro. Ausgerechnet heute aber liefert der World Platinum Investment Council (WPIC) neue Zahlen, die dem Edelmetall für 2027 wieder eine Knappheit bescheinigen.
Platinpreis: Ein-Jahres-Tief bei 1.400 Dollar, doch der WPIC sagt für 2027 ein Defizit voraus – dreht das Edelmetall vor der Knappheit?
Der Platinpreis ist in der Asien-Sitzung am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen, rund 52 Prozent unter dem Januar-Rekord. Zeitgleich legt der World Platinum Investment Council seine neue Bilanz vor: 2026 Überschuss, 2027 die Rückkehr ins Defizit. Was hinter dem Absturz steckt, was die neuen Zahlen bedeuten und welche Rolle Platin-Aktien spielen.
Platin hat sich seit dem Januar-Rekord mehr als halbiert – die Industrie sieht das Defizit trotzdem zurückkommen.
Platinpreis aktuell
Warum fällt der Platinpreis auf ein Ein-Jahres-Tief?
Der Edelmetallmarkt kennt derzeit nur ein Thema: die Fed. Und Platin trifft es doppelt, weil es als Industriemetall und als Anlageobjekt zugleich gehandelt wird.
Laut Reuters lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung im Dezember am Mittwoch bei 95,7 Prozent, nach den CME-FedWatch-Daten. New Yorks Fed-Präsident John Williams hatte zuvor erklärt, die Notenbank werde die Zinsen wohl erneut anheben müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Für zinslose Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin bedeutet das: Wer sie hält, verzichtet auf immer höhere Renditen sicherer Anleihen. Gleichzeitig verteuert der starke Dollar das in Dollar notierte Metall für Käufer außerhalb der USA.
Die Abwärtsbewegung zieht sich bereits durch die Woche. Am Montag hatte Platin laut Kitco/Reuters noch bei rund 1.461 Dollar gelegen, nach einem Tagesminus von 2,2 Prozent. Laut Trading Economics summiert sich der Verlust auf Monatssicht auf gut 15 Prozent. Palladium, das Schwestermetall aus der Platingruppe, rutschte laut Reuters am Mittwoch um 2 Prozent auf 951 Dollar und bleibt damit unter der 1.000-Dollar-Marke.
|Kennzahl
|Stand
|Einordnung
|Platin, Mittwochmorgen
|rund 1.400 $
|Ein-Jahres-Tief
|Platin in Euro
|rund 1.275 €
|rechnerisch
|Platin, Montag
|1.460,94 $
|–2,2 % am Tag
|Platin-Rekord
|2.923,70 $
|NYMEX, 26.01.2026
|Abstand zum Rekord
|rund –52 %
|eigene Rechnung
|Palladium, Mittwochmorgen
|951,42 $
|–2 %
Euro-Wert rechnerisch bei EUR/USD um 1,10. Abstand zum Rekord: eigene Rechnung.
Quelle: Reuters (18.11., 05:28 Uhr MEZ), Kitco (18.11., 07:06 Uhr MEZ), Trading Economics, Kitco/Reuters (16.11.), metalcharts
WPIC-Bericht
Was sagt der neue WPIC-Bericht zum Platinmarkt?
Der Industrieverband WPIC hat am Mittwoch seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht – und er erklärt einen Teil des Preisverfalls. Für das laufende Jahr erwartet der Verband nun einen Überschuss von 468.000 Unzen. Der Grund ist nicht etwa eine Flut neuer Minenproduktion, sondern Anleger, die ihr Platin wieder abgeben: Aus börsengehandelten Fonds (ETFs) flossen laut WPIC 2026 rund 490.000 Unzen ab, aus Börsenlagern weitere 300.000 Unzen. Zum Vergleich: 2025 hatte der Markt laut revidierten Zahlen noch ein Defizit von rund 1,5 Millionen Unzen.
Für 2027 zeichnet der WPIC ein anderes Bild. In seiner ersten Prognose für das kommende Jahr erwartet der Verband ein Defizit von 279.000 Unzen. Die Nachfrage soll um 12 Prozent steigen, das Angebot nur um 1 Prozent. Treiber sind eine Rekord-Industrienachfrage von 2,66 Millionen Unzen – auch dank KI-Anwendungen – und ein Comeback bei Barren und Münzen um 55 Prozent. WPIC-Chef Trevor Raymond fasste es so zusammen: Die erste Prognose für 2027 deute auf eine „Rückkehr zu einem Marktdefizit“ hin.
Die oberirdischen Lagerbestände würden damit von 2,09 Millionen Unzen Ende 2026 auf 1,81 Millionen Unzen Ende 2027 schrumpfen – das entspräche knapp drei Monaten Nachfrage. Wer Platin für ein Überschussmetall hält, schaut auf 2026. Wer auf 2027 schaut, sieht wieder Knappheit.
Das große Bild
Ist die Platin-Knappheit nur aufgeschoben?
Ein Blick auf die Angebotsseite zeigt, wie fragil der Markt bleibt. Im dritten Quartal sank das Angebot laut WPIC um 6 Prozent auf 1,69 Millionen Unzen, vor allem wegen geringerer Minenproduktion in Südafrika, dem mit Abstand wichtigsten Förderland. Der Branchenführer Valterra Platinum (früher Anglo American Platinum) meldete für das dritte Quartal einen Einbruch der raffinierten Produktion um 41 Prozent auf 576.900 Unzen – wegen verschobener Wartungsarbeiten und Inventuren, wie Miningmx berichtete. Die Stückkosten liegen am oberen Ende der Spanne von 19.000 bis 20.000 Rand je Unze, auch wegen höherer Treibstoff- und Chemiekosten infolge des Nahost-Konflikts.
Schwach bleibt dagegen die Nachfrage aus Schmuck und Autoindustrie. Der Schmuckbedarf soll 2026 laut WPIC um 20 Prozent einbrechen, vor allem in China, wo Verbraucher zurückhaltend sind und der Handel Gold bevorzugt. Die Autoindustrie, größter Einzelabnehmer für Katalysatoren, dürfte 2026 rund 3 Prozent und 2027 weitere 5 Prozent weniger Platin brauchen. Gleichzeitig steigt das Recycling alter Katalysatoren um 13 Prozent.
Und die Prognosen Dritter? Der Edelmetallkonzern Heraeus hatte in seinem „Precious Forecast 2026“ vom 8. Dezember 2025 eine Handelsspanne von 1.300 bis 1.800 Dollar für Platin genannt – der aktuelle Preis liegt damit im unteren Teil dieser Spanne, nachdem das Metall sie im Januar weit überschossen hatte. Die neue Heraeus-Prognose für 2027 soll laut dem Unternehmen im November erscheinen. aktiencheck.de gibt keine eigene Preisprognose ab.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Platinpreis für Platin-Aktien?
Platin-Aktien wie Valterra Platinum, Sibanye-Stillwater oder Impala Platinum reagieren auf den Platinpreis meist mit Hebel. Ihre Kosten sind weitgehend fix, jeder Dollar Preisänderung schlägt deshalb überproportional auf die Margen durch. Valterra hatte im Oktober noch einen um 60 Prozent höheren Korbpreis seit Jahresbeginn gemeldet – davon ist nach dem jüngsten Rutsch ein Teil wieder verloren. Sibanye-Stillwater hat zuletzt die Streiks an seinen US-Palladiumminen in Montana beendet; in den USA gelten zudem hohe vorläufige Strafzölle auf russisches Palladium. Für Anleger, die das Metall direkt abbilden wollen, gibt es physisch besicherte Platin-ETCs.
Termine
Was müssen Platin-Anleger jetzt beobachten?
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie geschlossen die Notenbank hinter einer Zinserhöhung steht – entscheidend für alle Edelmetalle.
Europäischer Handel und LBMA-Platinpreis
Ab dem Vormittag zeigt sich, ob Käufer die Zone um 1.400 Dollar verteidigen.
Heraeus-Prognose für 2027
Der Edelmetallkonzern hat seinen Ausblick für November angekündigt.
8./9. Dezember: Fed-Zinsentscheid
Die Anhebung gilt als eingepreist; der Ausblick auf 2027 dürfte den Platinpreis stärker bewegen.
FAQ
Häufige Fragen zum Platinpreis
Wie hoch ist der Platinpreis aktuell? Platin notierte am Mittwochmorgen um 1.400 Dollar je Feinunze (Reuters 05:28 Uhr MEZ: 1.408,30 Dollar; Kitco 07:06 Uhr MEZ: 1.397 Dollar Geldkurs), rechnerisch rund 1.275 Euro.
Warum fällt Platin so stark? Eine nahezu sichere Fed-Zinserhöhung, ein starker Dollar und Abflüsse aus Platin-ETFs belasten den Platinpreis. Der WPIC erwartet für 2026 deshalb einen Überschuss.
Gibt es eine Platin Prognose für 2027? Der WPIC erwartet für 2027 ein Defizit von 279.000 Unzen. Heraeus nannte für 2026 eine Spanne von 1.300 bis 1.800 Dollar. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Welche Aktien hängen am Platinpreis? Vor allem südafrikanische Produzenten wie Valterra Platinum, Sibanye-Stillwater und Impala Platinum, die meist mit Hebel auf den Platinpreis reagieren.
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