Der Industrieverband WPIC hat am Mittwoch seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht – und er erklärt einen Teil des Preisverfalls. Für das laufende Jahr erwartet der Verband nun einen Überschuss von 468.000 Unzen. Der Grund ist nicht etwa eine Flut neuer Minenproduktion, sondern Anleger, die ihr Platin wieder abgeben: Aus börsengehandelten Fonds (ETFs) flossen laut WPIC 2026 rund 490.000 Unzen ab, aus Börsenlagern weitere 300.000 Unzen. Zum Vergleich: 2025 hatte der Markt laut revidierten Zahlen noch ein Defizit von rund 1,5 Millionen Unzen.

Für 2027 zeichnet der WPIC ein anderes Bild. In seiner ersten Prognose für das kommende Jahr erwartet der Verband ein Defizit von 279.000 Unzen. Die Nachfrage soll um 12 Prozent steigen, das Angebot nur um 1 Prozent. Treiber sind eine Rekord-Industrienachfrage von 2,66 Millionen Unzen – auch dank KI-Anwendungen – und ein Comeback bei Barren und Münzen um 55 Prozent. WPIC-Chef Trevor Raymond fasste es so zusammen: Die erste Prognose für 2027 deute auf eine „Rückkehr zu einem Marktdefizit“ hin.

Die oberirdischen Lagerbestände würden damit von 2,09 Millionen Unzen Ende 2026 auf 1,81 Millionen Unzen Ende 2027 schrumpfen – das entspräche knapp drei Monaten Nachfrage. Wer Platin für ein Überschussmetall hält, schaut auf 2026. Wer auf 2027 schaut, sieht wieder Knappheit.