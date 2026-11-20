Der Platinpreis rutscht am Freitag (20. November 2026, Stand Mittag laut Trading Economics, kein exakter Zeitstempel) um gut 3 Prozent auf rund 1.303 US-Dollar je Feinunze, in einem anderen Datenschnappschuss derselben Quelle sogar um 5 Prozent auf etwa 1.280 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mitte 2025. Auch Palladium gibt nach und notiert bei rund 893 Dollar je Unze, nach einem 16-Monats-Tief am Vortag. Beide Platingruppenmetalle verlieren in 30 Tagen mehr als 18 Prozent. Für Anleger, die den Edelmetallmarkt beobachten, ist das die zweite Schockwelle nach dem Einbruch bei Gold und Silber.
Platinpreis: 17-Monats-Tief bei rund 1.300 Dollar, Palladium verliert 5 Prozent – wer kauft noch Autokatalysator-Metalle?
Der Platinpreis fällt am Freitag auf rund 1.300 Dollar je Feinunze und liegt damit 55 Prozent unter dem Rekord vom Januar. Palladium gibt noch stärker nach. Fed-Zinsangst, ein fester Dollar und die schwache Nachfrage der Autoindustrie ziehen die Edelmetalle nach unten.
Platin und Palladium sind zwei Metalle mit demselben Schicksal: Sie stecken zu großen Teilen in Katalysatoren von Verbrennungsmotoren. Wenn Zinsangst die Edelmetalle insgesamt drückt und gleichzeitig die Autoindustrie schwächelt, treffen beide Faktoren hier zusammen.
Der Auslöser
Warum fällt der Platinpreis so stark? Zinsangst trifft Industrienachfrage.
Trading Economics nennt als Treiber der jüngsten Schwäche höhere Zinserwartungen und eine falkenhafte Fed, einen stärkeren US-Dollar und eine Inflation, die durch hohe Energiepreise Zinserhöhungen am Leben hält. Hinzu kommt der Branchenblick: schwächere Autonachfrage, hohe Finanzierungskosten und die Verschiebung zu Elektroautos. Letzteres bleibt strukturell das Kernproblem. Das Marktforschungshaus BMI beziffert laut Trading Economics den Absatz von Elektroautos weltweit im Oktober 2026 auf plus 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Das Angebot kommt nicht zu Hilfe: Für 2026 wird laut der Quelle ein Überschuss am Platinmarkt von etwa 265.000 Unzen erwartet. Nachlassende Abflüsse bei börsengehandelten Fonds könnten ihn im zweiten Halbjahr verringern, das ist bisher aber keine Trendwende.
|Metall
|Preis (USD je Unze)
|Tag
|30 Tage
|1 Jahr
|Allzeithoch
|Platin
|1.302,60
|–3,3 %
|–20,4 %
|–14,0 %
|2.923,70 (Jan. 2026)
|Palladium
|892,50
|–2,8 %
|–18,1 %
|–35,5 %
|3.440,76 (März 2022)
Kontraktpreise (CFD). Je nach Snapshot weichen die Tageswerte ab: Platin –3,3 % bis –5,0 %, Palladium –2,8 % bis –5,0 %.
Quelle: Trading Economics, 20.11.2026
Wie steht Palladium im Vergleich zu Platin da?
Palladium ist der größere Verlierer auf Jahressicht: Es steht rund 35 Prozent unter dem Vorjahreswert, Platin rund 14 Prozent. Der Platinpreis liegt aktuell das 1,46-Fache über dem von Palladium. Trading Economics verzeichnete bei Palladium bereits am Mittwoch ein Tief seit Juni 2025 und am Donnerstag ein 16-Monats-Tief bei 926,50 Dollar, am Freitag fällt das Metall weiter. Der Preis liegt damit rund 74 Prozent unter dem Rekord vom März 2022.
Was bedeutet das für Rohstoff-Aktien und den Edelmetallmarkt?
Für Produzenten wie Valterra Platinum, Impala Platinum oder Sylvania Platinum zählt der Preis für Platingruppenmetalle direkt zu den wichtigsten Ertragsgrößen. Fallende Preise drücken die Margen, vor allem bei höheren Förderkosten. Aktuelle Kursdaten dieser Aktien lagen der Recherche nicht vor; die Einordnung bleibt daher auf den Rohstoff beschränkt. Beim Gold, dessen Rekordlauf Ende Januar bei rund 5.600 Dollar endete, hat die Zinsangst bereits sichtbare Spuren hinterlassen, und Platin folgt dem Edelmetallverbund nach unten.
Welche Signale sollten Anleger beim Platinpreis jetzt beobachten?
Entscheidend sind die Zinserwartungen vor der Dezember-Sitzung der Fed, der Dollar-Index und Daten zu Autoabsatz und Elektroanteil. Auch die Entwicklung der Fondsabflüsse bei Platin-ETFs gilt als Indikator dafür, ob der erwartete Überschuss am Markt kleiner ausfällt. Aktuelle ETF-Zahlen und die Positionierung der Terminmarktteilnehmer (CFTC) lagen dieser Recherche nicht vor.
Häufige Fragen zum Platinpreis
Wie hoch ist der Platinpreis aktuell? Am Freitagmittag, 20. November 2026, lag der Platinpreis bei rund 1.303 Dollar je Feinunze (Trading Economics), der tiefste Stand seit Mitte 2025. Das Allzeithoch liegt bei 2.923,70 Dollar vom Januar 2026.
Warum fällt Platin? Zinserhöhungserwartungen, ein starker Dollar und schwache Nachfrage aus der Autoindustrie wirken zusammen. Hinzu kommt ein erwarteter Angebotsüberschuss von rund 265.000 Unzen im Jahr 2026.
Wie steht es um Palladium? Palladium notiert bei rund 893 Dollar und hat in 30 Tagen etwa 18 Prozent verloren. Auf Jahressicht beträgt das Minus rund 35 Prozent.
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Platinpreis? Produzenten von Platingruppenmetallen wie Valterra Platinum, Impala Platinum und Sylvania Platinum reagieren unmittelbar auf Preisbewegungen bei Platin und Palladium.
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