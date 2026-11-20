Trading Economics nennt als Treiber der jüngsten Schwäche höhere Zinserwartungen und eine falkenhafte Fed, einen stärkeren US-Dollar und eine Inflation, die durch hohe Energiepreise Zinserhöhungen am Leben hält. Hinzu kommt der Branchenblick: schwächere Autonachfrage, hohe Finanzierungskosten und die Verschiebung zu Elektroautos. Letzteres bleibt strukturell das Kernproblem. Das Marktforschungshaus BMI beziffert laut Trading Economics den Absatz von Elektroautos weltweit im Oktober 2026 auf plus 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Angebot kommt nicht zu Hilfe: Für 2026 wird laut der Quelle ein Überschuss am Platinmarkt von etwa 265.000 Unzen erwartet. Nachlassende Abflüsse bei börsengehandelten Fonds könnten ihn im zweiten Halbjahr verringern, das ist bisher aber keine Trendwende.