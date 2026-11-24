Der Platinpreis ist am Dienstag, 24. November 2026, auf rund 1.286 US-Dollar je Feinunze gefallen, ein Tagesminus von etwa 2,9 Prozent. Das ist laut Trading Economics der tiefste Stand seit Mitte Juni 2025. Wer vor einem Monat in das Edelmetall eingestiegen ist, sitzt auf einem Minus von rund 17 Prozent; vom Rekordhoch bei 2.923,70 US-Dollar im Januar sind mehr als die Hälfte des Preises weg. Während Gold nach dem Fed-Schock Halt sucht, fällt Platin weiter, und das hat eigene Gründe.
Platinpreis: 1.286 Dollar und tiefster Stand seit 17 Monaten – ist der Überschuss schon im Preis?
Der Platinpreis fällt am 24.11.2026 um knapp 3 Prozent auf rund 1.286 US-Dollar je Feinunze, den tiefsten Stand seit Juni 2025. Minus 17 Prozent im Monat, Überschuss 2026, schwache Autonachfrage: Was Platin, Palladium und die Platinminen-Aktien jetzt bewegt.
Platinpreis aktuell
Warum fällt der Platinpreis gerade schneller als Gold?
Platin ist anders als Gold kein reines Krisenmetall. Es wird zu einem großen Teil in Abgaskatalysatoren, in der Chemie und der Glasindustrie gebraucht. Fällt die Industrienachfrage, fehlt der Boden, den bei Gold die Zentralbanken liefern. Trading Economics erwartet für 2026 einen Angebotsüberschuss von 265.000 Unzen; die Seite nennt die Quelle dieser Zahl nicht näher. Gleichzeitig dreht die Zinsdebatte den Wind: Eine mögliche Zinserhöhung der Fed im Dezember verteuert das Halten zinsloser Metalle, das trifft Edelmetalle insgesamt.
Hinzu kommt ein Preissignal aus der Autoindustrie. Mitte November lag Platin noch bei etwa 1.490 US-Dollar, Palladium nahe 1.000 US-Dollar. Berichten zufolge notierte Palladium damit rund 33 Prozent unter Platin, ein Abstand, der Hersteller zum Umstieg im Katalysator verleiten kann, wo das technisch möglich ist. Das ist ein Argument, das Platin stützen kann, solange der Preisabstand bleibt. Ob es wirkt, hängt von den Entwicklungsplänen der Autobauer ab, nicht vom Tageskurs.
|Kennzahl
|Platin
|Palladium
|Stand
|1.286 USD (24.11.)
|nahe 1.000 USD (13.11.)
|Oktober 2026
|-16,2 %
|-19,1 %
|Besondere Marke
|tiefster Stand seit Juni 2025
|erstmals seit Juni 2025 unter 1.000 USD (Anfang November)
Platin: Trading Economics, 24.11.2026, Uhrzeit nicht angegeben. Palladium und Vergleichswerte: Berichte von Mitte November, nicht tagesaktuell.
Quelle: Trading Economics, minelistings.com, startupfortune.com, fxempire.com
Das große Bild
Überschuss, Autonachfrage, Streiks: Was bestimmt Platin 2027?
Der Platinmarkt ist klein. Schon geringe Verschiebungen bei Angebot oder Nachfrage bewegen den Preis kräftig, nach oben wie nach unten. Auf der Angebotsseite spielt Südafrika die Hauptrolle. Der Förderer Sibanye-Stillwater hat seine Prognose für die US-Platingruppenmetalle 2026 nach einem Streik auf 245.000 bis 255.000 Unzen gesenkt und vor schwacher Autonachfrage gewarnt (Bericht von fxempire vom 6.11.2026). Das zeigt: Selbst Minenbetreiber sehen die Nachfrage vorsichtig.
Auf der Nachfrageseite steht der Umbau der Autoindustrie. Elektroautos brauchen keinen Abgaskatalysator, die weltweiten E-Auto-Verkäufe legten im Oktober laut BMI um 8 Prozent zu. Gleichzeitig gibt es Hoffnung: Platin gilt als wichtiger Werkstoff für Wasserstoff-Elektrolyse und Brennstoffzellen. Wie schnell sich daraus echte Nachfrage entwickelt, ist offen.
Anlegerseite: Trading Economics spricht von nachlassenden ETF-Abflüssen, Zahlen nennt die Seite nicht.
Charttechnik: Nach dem Tief bei 1.388 US-Dollar am 4.11. markierten Händler 1.530 bis 1.550 US-Dollar als Widerstand (fxempire, 6.11.). Dieses Niveau liegt nun deutlich über dem Kurs.
Modellrechnung: Das Modell von Trading Economics sieht für das vierte Quartal rund 1.264 US-Dollar. Das ist eine Modellrechnung der Datenseite, keine Prognose von aktiencheck.de.
Rohstoff-Aktien
Wie reagieren Platinminen-Aktien, wenn der Platinpreis nachgibt?
Aktien von Platinförderern wie Valterra Platinum, Impala Platinum oder Sylvania Platinum hängen stark am Preis des Metalls: Ihre Kosten je Unze sind weitgehend fix, jeder Dollar weniger Platinpreis schmälert die Marge überproportional. Das gilt umgekehrt auch im Aufschwung. Anleger beobachten deshalb Kostenkurven, Streikmeldungen und die Verkaufspreise der Produzenten. Konkrete Kursdaten dieser Aktien liegen für diesen Bericht nicht vor.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Am Mittwoch, 25.11.2026, stehen die US-Inflationsdaten (PCE) an, am 29. November tagt OPEC+, am 9. Dezember entscheidet die Fed. Zinserwartungen und Dollar bleiben die wichtigsten Treiber für Edelmetalle, daneben zählen Meldungen aus Südafrika und Zahlen zu Autoabsätzen.
Häufige Fragen zum Platinpreis
Warum ist der Platinpreis gefallen? Platin ist am 24.11.2026 auf rund 1.286 US-Dollar gefallen. Gründe sind laut Marktberichten ein erwarteter Angebotsüberschuss, schwache Autonachfrage und steigende Zinserwartungen.
Was kostet Platin im Vergleich zu Gold? Gold notiert bei rund 3.600 US-Dollar, Platin bei etwa 1.286 US-Dollar je Feinunze; Platin ist damit deutlich günstiger, aber auch volatiler.
Wie entwickelt sich Palladium? Palladium fiel im Oktober um 19,1 Prozent und rutschte erstmals seit Juni 2025 unter 1.000 US-Dollar. Einen tagesaktuellen Kurs liefern die ausgewerteten Quellen nicht.
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Platinpreis? Zu den Platinförderern zählen etwa Valterra Platinum, Impala Platinum und Sylvania Platinum.
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