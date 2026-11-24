Platin ist anders als Gold kein reines Krisenmetall. Es wird zu einem großen Teil in Abgaskatalysatoren, in der Chemie und der Glasindustrie gebraucht. Fällt die Industrienachfrage, fehlt der Boden, den bei Gold die Zentralbanken liefern. Trading Economics erwartet für 2026 einen Angebotsüberschuss von 265.000 Unzen; die Seite nennt die Quelle dieser Zahl nicht näher. Gleichzeitig dreht die Zinsdebatte den Wind: Eine mögliche Zinserhöhung der Fed im Dezember verteuert das Halten zinsloser Metalle, das trifft Edelmetalle insgesamt.

Hinzu kommt ein Preissignal aus der Autoindustrie. Mitte November lag Platin noch bei etwa 1.490 US-Dollar, Palladium nahe 1.000 US-Dollar. Berichten zufolge notierte Palladium damit rund 33 Prozent unter Platin, ein Abstand, der Hersteller zum Umstieg im Katalysator verleiten kann, wo das technisch möglich ist. Das ist ein Argument, das Platin stützen kann, solange der Preisabstand bleibt. Ob es wirkt, hängt von den Entwicklungsplänen der Autobauer ab, nicht vom Tageskurs.