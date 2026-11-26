Der Abwärtstrend bei Platin sei weiter intakt und durch die Rückeroberung der 1.278-USD-Marke bislang nur gebremst worden. Das ehemalige Hoch aus dem Jahr 2021 könnte dennoch kurzfristig eine Schlüsselrolle einnehmen und den Start einer Erholung bis 1.353 USD und 1.391 USD markieren. Hier könnten die Bären den Abwärtstrend bereits fortsetzen und Platin unter 1.220 USD auf das Kursziel bei 1.175 USD und den Support bei 1.101 USD drücken. Oberhalb von 1.391 USD wäre dagegen ein kleines Kaufsignal mit einem Ziel bei 1.479 USD aktiviert.