Rückblick: Im September setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend bei Platin fort und sorgte mit dem Bruch der Unterstützungen bei 1.534 USD und 1.479 USD für weitere übergeordnete Verkaufssignale, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Platin: Abwärtstrend nur gebremst - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Nach einem Kursrutsch auf 1.391 USD hätten die Bullen Anfang November vergeblich versucht, eine größere Erholung zu starten, seien aber über einen steilen Pullback an die frühere Unterstützung bei 1.595 USD nicht hinausgekommen. Die nächste Abwärtswelle habe den Kurs in den letzten Tagen an die große Unterstützung bei 1.278 USD gedrückt, die gestern unterschritten, aber auch schnell wieder zurückerobert worden sei.
Ausblick
Der Abwärtstrend bei Platin sei weiter intakt und durch die Rückeroberung der 1.278-USD-Marke bislang nur gebremst worden. Das ehemalige Hoch aus dem Jahr 2021 könnte dennoch kurzfristig eine Schlüsselrolle einnehmen und den Start einer Erholung bis 1.353 USD und 1.391 USD markieren. Hier könnten die Bären den Abwärtstrend bereits fortsetzen und Platin unter 1.220 USD auf das Kursziel bei 1.175 USD und den Support bei 1.101 USD drücken. Oberhalb von 1.391 USD wäre dagegen ein kleines Kaufsignal mit einem Ziel bei 1.479 USD aktiviert.
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