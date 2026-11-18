Die Planethic Anleihe bleibt ein Sanierungsfall, doch die Gläubiger haben jetzt die Leitplanken gesetzt: In ihrer zweiten Anleihegläubigerversammlung am 17. November stellten sich die Inhaber der 7,5 %-Anleihe 2020/2030 (ISIN DE000A254NF5) der Planethic Group AG hinter die Sanierung in Eigenverwaltung. Zugleich legten sie fest, dass ihr gemeinsamer Vertreter keiner Maßnahme zustimmen darf, die ihre Ansprüche wirtschaftlich um mehr als 40 Prozent kürzt, stundet oder umwandelt. Die Anleihe über 10 Millionen Euro ist das zentrale Finanzierungsinstrument des Berliner Unternehmens, das bis zur Umbenennung als Veganz bekannt war.
Planethic Anleihe 2020/2030: Gläubiger stützen die Sanierung, Schmerzgrenze bei 40 Prozent – wie viel bleibt von der 7,5-Prozent-Anleihe?
Die Gläubiger der 7,5 %-Anleihe 2020/2030 der Planethic Group, früher Veganz, haben in ihrer zweiten Versammlung den Kurs der Eigenverwaltung unterstützt und ihrem Vertreter eine klare Grenze gesetzt: Kein Verzicht über 40 Prozent. Was der Beschluss für Anleihegläubiger bedeutet und welche Schritte jetzt folgen.
Steckbrief
- Emittent
- Planethic Group AG (früher Veganz Group AG)
- Anleihe
- 7,5 %-Schuldverschreibungen 2020/2030
- ISIN
- DE000A254NF5
- WKN
- A254NF
- Volumen
- 10 Mio. Euro
- Status
- Insolvenz in Eigenverwaltung, AG Potsdam
- Gemeinsamer Vertreter
- Dr. Marc Liebscher
- Aktie (ISIN)
- DE000A3E5ED2
Stand: 17.11.2026, Angaben laut Unternehmensmitteilungen; Stückelung und Börsenkurs der Anleihe in den ausgewerteten Quellen nicht genannt
Der Beschluss
Was haben die Gläubiger der Planethic Anleihe konkret beschlossen?
Die Versammlung bestätigte Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher als gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger nach dem Schuldverschreibungsgesetz. Er erhielt einen klaren Auftrag: die Eigenverwaltung zu unterstützen und keine Aufhebung zu betreiben, solange dies den Interessen der Anleihegläubiger dient. An seine Seite tritt ein Gläubigerbeirat, den er regelmäßig und anlassbezogen informieren und vor wesentlichen Entscheidungen anhören muss. Kernpunkt ist die Obergrenze: Maßnahmen, die die Forderungen auf Kapital und Zinsen um mehr als 40 Prozent des Nennbetrags zuzüglich der bis zur Verfahrenseröffnung aufgelaufenen Zinsen beschneiden, sind ausgeschlossen. Der Vorstand begrüßte das Ergebnis.
Für Anleihegläubiger ist das eine wichtige Weichenstellung. Ein Haircut – also ein teilweiser Forderungsverzicht – von bis zu 40 Prozent ist damit verhandelbar, mehr nicht. Umgekehrt heißt das aber auch: Wer die Anleihe hält, muss mit Einbußen in dieser Größenordnung rechnen, falls ein Insolvenzplan zustande kommt. Ob es dabei bleibt, hängt vom Plan selbst und von der Abstimmung aller Gläubigergruppen ab. Quorum und Mehrheitsverhältnisse der Versammlung nannte die Mitteilung nicht.
Die Vorgeschichte
Wie kam es zur Insolvenz der früheren Veganz?
Vom Börsenliebling zum Sanierungsfall: Die Geschichte der Planethic Group zeigt, wie schnell Wachstumsträume im Lebensmittelhandel platzen können.
Am 25. Juni 2026 beschloss der Vorstand, einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu stellen. Eine bereits für den 21. Juli angesetzte Gläubigerversammlung wurde daraufhin abgesagt. Das Amtsgericht Potsdam eröffnete das Verfahren am 25. August, als Sachwalter wurde Prof. Dr. Torsten Martini bestellt. In der Eigenverwaltung führt das Management das Unternehmen weiter, ein Sachwalter überwacht es im Interesse der Gläubiger. Ziel ist ein Insolvenzplan, der das Unternehmen erhalten und die Gläubiger besser stellen soll als eine Zerschlagung.
Die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Laut einem Bericht der Lebensmittel Zeitung, den das Portal Börse Global zitierte, sank der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 auf rund 2 Millionen Euro. 2021 hatte das Unternehmen unter dem Namen Veganz noch rund 30 Millionen Euro umgesetzt. Bereits vor dem Insolvenzantrag hatte es Anleihezahlungen nicht mehr fristgerecht geleistet und die Gläubiger mehrfach zu Abstimmungen gerufen.
Die Planethic-Aktie (ISIN DE000A3E5ED2) hat den Absturz bereits gespiegelt: Anfang September notierte sie laut Börse Express bei 1,18 Euro, rund 82 Prozent unter dem Stand zu Jahresbeginn. Aktionäre stehen in der Insolvenz ganz hinten – sie werden erst bedient, wenn alle Gläubiger befriedigt sind.
Das große Bild
Warum geraten so viele Mittelstandsanleihen in Schieflage?
Planethic ist kein Einzelfall. Am Markt für Mittelstandsanleihen häufen sich die Sanierungsfälle. Erst am 11. November kündigte ABO Energy eine Restrukturierung über das StaRUG an, bei der die Anleihegläubiger vollständig verzichten sollen. Die Gründe ähneln sich: Viele Unternehmen haben sich in der Niedrigzinsphase mit Kupons von 5 bis 8 Prozent finanziert, die nur bei kräftigem Wachstum tragbar waren. Bleibt das Wachstum aus, wird die Refinanzierung bei heute deutlich höheren Marktzinsen zur Hürde.
Für Anleger ist der Fall eine Erinnerung an den Unterschied zwischen Kupon und Risiko. Ein hoher Kupon von 7,5 Prozent ist kein Zeichen von Ertragskraft, sondern der Preis für ein erhöhtes Ausfallrisiko. Bei unbesicherten Anleihen kleinerer Emittenten hängt die Rückzahlung allein an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Hinzu kommt die geringe Liquidität: Im Freiverkehr finden sich in Krisenphasen oft kaum Käufer, Kurse können sprunghaft fallen.
Ausblick
Wie geht es mit der Planethic Anleihe jetzt weiter?
Der nächste entscheidende Schritt ist die Vorlage eines Insolvenzplans. Termine für Forderungsanmeldungen, Berichts- und Prüfungstermine hatte das Unternehmen im September für eine spätere Bekanntgabe angekündigt. Konkrete Daten nannte die jüngste Mitteilung nicht. Anleihegläubiger sollten die Bekanntmachungen des Unternehmens, des Insolvenzgerichts und ihres gemeinsamen Vertreters verfolgen. Forderungen aus der Anleihe werden in der Regel gebündelt über den gemeinsamen Vertreter geltend gemacht.
Häufige Fragen zur Planethic Anleihe
Welche Anleihe hat die Planethic Group ausstehend?
Die 7,5 %-Anleihe 2020/2030 mit der ISIN DE000A254NF5 und einem Volumen von 10 Millionen Euro.
Was haben die Anleihegläubiger am 17. November beschlossen?
Sie unterstützen die Eigenverwaltung, bestätigten Dr. Marc Liebscher als gemeinsamen Vertreter, richten einen Gläubigerbeirat ein und begrenzen mögliche Einbußen auf höchstens 40 Prozent.
Was bedeutet Insolvenz in Eigenverwaltung?
Das bisherige Management führt das Unternehmen weiter, ein vom Gericht bestellter Sachwalter überwacht es. Ziel ist meist ein Insolvenzplan.
Was passiert mit der Planethic-Aktie?
Aktionäre werden in der Insolvenz erst nach allen Gläubigern berücksichtigt und tragen das höchste Verlustrisiko.
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