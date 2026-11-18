Planethic ist kein Einzelfall. Am Markt für Mittelstandsanleihen häufen sich die Sanierungsfälle. Erst am 11. November kündigte ABO Energy eine Restrukturierung über das StaRUG an, bei der die Anleihegläubiger vollständig verzichten sollen. Die Gründe ähneln sich: Viele Unternehmen haben sich in der Niedrigzinsphase mit Kupons von 5 bis 8 Prozent finanziert, die nur bei kräftigem Wachstum tragbar waren. Bleibt das Wachstum aus, wird die Refinanzierung bei heute deutlich höheren Marktzinsen zur Hürde.

Für Anleger ist der Fall eine Erinnerung an den Unterschied zwischen Kupon und Risiko. Ein hoher Kupon von 7,5 Prozent ist kein Zeichen von Ertragskraft, sondern der Preis für ein erhöhtes Ausfallrisiko. Bei unbesicherten Anleihen kleinerer Emittenten hängt die Rückzahlung allein an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Hinzu kommt die geringe Liquidität: Im Freiverkehr finden sich in Krisenphasen oft kaum Käufer, Kurse können sprunghaft fallen.