Plains GP Holdings ist an der Partnerschaft Plains All American beteiligt und berichtet gemeinsam mit ihr. Für viele Anleger ist die Holding steuerlich einfacher zu handhaben als die Partnerschaftsanteile.

Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA, das Plains zuzurechnen ist, um 6 Prozent auf 711 Millionen US-Dollar.