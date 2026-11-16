Zwei Wege zum selben Pipelinenetz: Neben Plains All American bewertet UBS auch die Holding Plains GP. UBS-Analyst Manav Gupta bleibt für die Plains-GP-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 30 US-Dollar. Zum Kurs von 26,16 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von knapp 15 Prozent.
Plains-GP-Aktie: Die Holding hinter der Pipeline – UBS setzt auch hier auf Kaufen
Plains GP Holdings hält die Komplementärrechte an Plains All American. UBS-Analyst Manav Gupta bleibt für die Plains-GP-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel knapp 15 Prozent über dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Plains GP Holdings, L.P.
- Handelssymbol
- PAGP (Nasdaq)
- Analyst
- Manav Gupta
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 30 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
UBS zur Plains-GP-Aktie
Holding mit Steuervorteil für Anleger
Manav Gupta bestätigt seine Kaufempfehlung. Plains GP profitiert direkt von der Entwicklung bei Plains All American.
Plains GP Holdings ist an der Partnerschaft Plains All American beteiligt und berichtet gemeinsam mit ihr. Für viele Anleger ist die Holding steuerlich einfacher zu handhaben als die Partnerschaftsanteile.
Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA, das Plains zuzurechnen ist, um 6 Prozent auf 711 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von UBS-Analyst Manav Gupta zu lesen ist:
Stabile Prognose
Plains erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA von rund 2,88 Milliarden US-Dollar.
Ausschüttung steigt
Die Quartalsausschüttung der Partnerschaft stieg um 10 Prozent.
Kerngeschäft wächst
Im fortgeführten Rohölgeschäft stieg das bereinigte EBITDA um rund 21 Prozent.
Kosten sinken
Die Verwaltungskosten fielen um 6 Prozent auf 78 Millionen US-Dollar.
Die gleichen Risiken wie bei der Partnerschaft
Auslaufende Altverträge im Permian-Becken drücken die Tarife. Die Holding trägt damit dieselben Risiken wie Plains All American.
Das Kursziel liegt etwas näher am Kurs als bei der Partnerschaft.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS Securities LLC, Analyst Manav Gupta. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 30 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ubs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP): Kaufen, Kursziel 30,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.