Ein Minus auf dem Papier, ein Plus in der Kasse: UBS-Analyst Manav Gupta bleibt für die Plains-All-American-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 31 US-Dollar. Zum Kurs von 24,32 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 28 Prozent.
Plains-All-American-Aktie: Verlust je Anteil, aber mehr Cash – UBS sieht über 27 Prozent Potenzial
Plains All American hat im dritten Quartal einen buchhalterischen Verlust je Anteil gemeldet, das operative Geschäft lief aber stärker. UBS-Analyst Manav Gupta bleibt bei „Buy“ für die Plains-All-American-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Plains All American Pipeline, L.P.
- Handelssymbol
- PAA (Nasdaq)
- Analyst
- Manav Gupta
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 31 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
UBS zur Plains-All-American-Aktie
Buchungseffekt drückt – das Kerngeschäft wächst
Manav Gupta bestätigt seine Kaufempfehlung. Der Pipelinebetreiber steigert Ergebnis und Ausschüttung.
Im dritten Quartal meldete Plains einen bereinigten Verlust von 0,04 US-Dollar je Anteil. Grund war ein Buchungseffekt aus der Rückzahlung von Vorzugsanteilen.
Das bereinigte EBITDA, das Plains zuzurechnen ist, stieg dagegen um 6 Prozent auf 711 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von UBS-Analyst Manav Gupta zu lesen ist:
Prognose bestätigt
Für 2026 erwartet Plains ein bereinigtes EBITDA von 2,88 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 50 Millionen.
Höhere Ausschüttung
Die Ausschüttung je Anteil stieg um 10 Prozent auf 0,4175 US-Dollar je Quartal.
Fokus auf Rohöl
Nach dem Verkauf des kanadischen NGL-Geschäfts konzentriert sich Plains auf Rohöl-Pipelines.
Weniger Vorzugslasten
Nach der Rückzahlung der Vorzugsanteile entfallen künftig Zahlungen von 82 Millionen US-Dollar je Quartal.
Druck im Permian
Ältere, gut bezahlte Transportverträge im Permian-Becken laufen aus und werden zu niedrigeren Marktpreisen erneuert. Das belastete das dritte Quartal.
Zudem verbuchte Plains eine Abschreibung von 68 Millionen US-Dollar auf Beteiligungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS Securities LLC, Analyst Manav Gupta. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 31 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ubs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA): Kaufen, Kursziel 31,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.