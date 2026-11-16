Im dritten Quartal meldete Plains einen bereinigten Verlust von 0,04 US-Dollar je Anteil. Grund war ein Buchungseffekt aus der Rückzahlung von Vorzugsanteilen.

Das bereinigte EBITDA, das Plains zuzurechnen ist, stieg dagegen um 6 Prozent auf 711 Millionen US-Dollar.