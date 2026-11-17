Der chinesische Staatskonzern Sinochem zieht sich weiter aus Pirelli zurück: Laut einem Bericht von Bloomberg, den das Handelsblatt am Dienstag um 11:04 Uhr MEZ aufgriff, hat Sinochem rund 70 Millionen Aktien des italienischen Reifenherstellers zu je 6,50 Euro verkauft, zusammen etwa 455 Millionen Euro. Die Pirelli Aktie (Börse Mailand; in Deutschland unter dem Kürzel 2PI gehandelt) fiel daraufhin zeitweise um 3,3 Prozent, nachdem sie am Montag bei 6,76 Euro geschlossen hatte.
Pirelli Aktie: Chinas Staatskonzern Sinochem verkauft das nächste Paket – wird der Reifenkonzern jetzt endlich frei?
Sinochem trennt sich von rund 70 Millionen Pirelli-Aktien zu 6,50 Euro und rutscht unter 14 Prozent. Die Pirelli Aktie gibt zeitweise 3,3 Prozent nach. Hinter dem Abschlag steckt Geopolitik: Golden Power in Rom, US-Regeln gegen chinesisch kontrollierte Fahrzeugtechnik und der Kampf um die Kontrolle bei einem Industrie-Champion.
Damit sinkt die Beteiligung des Pekinger Staatskonzerns nach Handelsblatt-Angaben auf knapp unter 14 Prozent, nach zuvor etwas mehr als 20 Prozent. Sinochem ist nun nur noch drittgrößter Aktionär – hinter Lumina Crown, der Beteiligungsgesellschaft des tschechischen Milliardärs Michal Strnad, und Camfin, dem Vehikel von Pirelli-Executive-Chairman Marco Tronchetti Provera. Rechnerisch lag der Platzierungspreis rund 3,8 Prozent unter dem Montagsschluss (eigene Berechnung der Redaktion).
Der zweite Schritt in vier Monaten
Warum verkauft Sinochem seine Pirelli-Aktien – und warum gerade jetzt?
Der Verkauf kommt nicht überraschend. Das Handelsblatt beschreibt den Rückzug als lange angekündigt – er belastet den Kurs trotzdem, weil plötzlich ein großes Aktienpaket mit Abschlag in den Markt kommt.
Wichtig ist die Trennung zweier Transaktionen. Deal 1 fand am 30. Juli 2026 statt: Sinochem verkaufte damals 14 Prozent an Pirelli an Lumina Crown für rund 987 Millionen Euro, ebenfalls zu 6,50 Euro je Aktie. Das berichteten unter anderem Reuters und die Börsen-Zeitung. Der Sinochem-Anteil sank damals von 34,1 auf 20,1 Prozent, Camfin wurde größter Einzelaktionär. Deal 2 ist die heutige Platzierung von rund 70 Millionen Aktien, über die Bloomberg berichtet. Einen Käufer nennen die vorliegenden Berichte nicht.
Hintergrund ist ein jahrelanger Machtkampf. Seit der Übernahme durch ChemChina und den Silk Road Fund 2015 war Pirelli mehrheitlich chinesisch kontrolliert. Später ging die Beteiligung an Sinochem über. Camfin warf dem Großaktionär laut Börsen-Zeitung „unkooperatives Verhalten“ vor, Sinochem wiederum klagte gegen eine Verletzung seiner Aktionärsrechte.
|Aktionär
|Vor Juli 2026
|Nach Deal 1 (30.07.)
|Nach Deal 2 (17.11.)
|Sinochem (über Marco Polo International Italy)
|34,1 %
|20,1 %
|knapp unter 14 %
|Camfin (Tronchetti Provera)
|–
|rund 26 %
|vor Sinochem
|Lumina Crown (Michal Strnad)
|–
|14 %
|vor Sinochem
Anteile laut Reuters, Börsen-Zeitung, Reifenpresse und Handelsblatt; Angaben für Camfin schwanken je nach Quelle zwischen 26 und 26,5 %. Nach Deal 2 nennen die Quellen nur die Sinochem-Größenordnung.
Quelle: Reuters, Börsen-Zeitung, Reifenpresse, Handelsblatt/Bloomberg
Was hat Golden Power mit der Pirelli Aktie zu tun?
Rom hat Sinochems Einfluss schon zweimal per „Golden Power“ beschnitten – dem Sonderrecht, mit dem Italien strategische Unternehmen vor ausländischer Kontrolle schützt: 2023 und erneut im Frühjahr 2026. Laut Just Auto/GlobalData darf Sinochem nur drei der 15 Verwaltungsratsmitglieder stellen und weder Chairman noch CEO besetzen. Bereits im Juni 2023 hatte die Regierung verhindert, dass Sinochem Zugriff auf die Sensortechnik „Cyber Tyre“ erhält.
Die Pointe liegt in einer Schwelle: Die Beschränkungen gelten, solange Sinochem mehr als 9,99 Prozent hält. Mit knapp unter 14 Prozent ist diese Marke näher gerückt, aber noch nicht erreicht.
Das große Bild
Warum ist der China-Ausstieg für das US-Geschäft so wichtig?
Der eigentliche Treiber sitzt in Washington. Laut Börsen-Zeitung sehen neue US-Regeln unter Präsident Donald Trump vor, dass Firmen mit einem dominierenden chinesischen Großaktionär in sicherheitsrelevanten Bereichen vom Markt ausgeschlossen werden können. Betroffen ist bei Pirelli die vernetzte Reifentechnik: Cyber Tyres übermitteln Sensordaten vom Reifen ans Fahrzeug. In diesem Segment hat Pirelli laut Börsen-Zeitung 40 Prozent Marktanteil in den USA. Das Handelsblatt verweist auf die US-Beschränkungen für vernetzte Fahrzeugtechnik mit China-Bezug.
Nach dem Juli-Deal schrieb die Börsen-Zeitung, ein Verkaufsstopp in den USA sei „wohl abgewendet“. Jeder weitere Schritt weg von China verringert dieses Risiko zusätzlich – so lässt sich die Logik der Transaktionen zusammenfassen.
Europa zieht Grenzen
Italien nutzt Golden Power aktiv, um Schlüsseltechnologie vor chinesischem Zugriff zu schützen.
Die USA setzen den Takt
Wer in Amerika vernetzte Fahrzeugtechnik verkauft, braucht eine Eigentümerstruktur ohne dominierenden chinesischen Aktionär.
Neue Eigentümer aus Europa
Mit Strnad steigt der Mehrheitsaktionär des tschechischen Rüstungs- und Industriekonzerns CSG ein, laut Reuters als langfristige Anlage.
Welche Aktien und Branchen spüren den Pirelli-Deal?
Für die Pirelli Aktie selbst ist der Effekt zweigeteilt. Kurzfristig drückt das zusätzliche Angebot: Ein Block mit Abschlag setzt einen Referenzpreis von 6,50 Euro. Mittelfristig sieht Mediobanca-Analyst Andrea Balloni laut Handelsblatt Neubewertungspotenzial, vor allem falls Sinochem unter 10 Prozent fällt – dann könnten die Governance-Beschränkungen wegfallen und ein anderer Investor aufstocken. Ein Kursziel oder Rating nennt der Bericht dazu nicht.
Operativ steht Pirelli solide da: Im ersten Halbjahr 2026 blieb der Umsatz laut Just Auto stabil bei 3,49 Milliarden Euro, der Nettogewinn stieg um 13,3 Prozent auf 299 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge lag bei 16 Prozent.
Über Pirelli hinaus ist der Fall ein Lehrstück für Autozulieferer und Reifenaktien wie Continental oder Michelin: Wer Software und Sensorik ins Auto bringt, wird zum Gegenstand von Sicherheitspolitik. Einschätzung der Redaktion: Für europäische Konzerne mit chinesischen Großaktionären oder starkem China-Bezug dürfte die Frage der Eigentümerstruktur bei Bewertungen künftig stärker mitspielen. Auch CSG rückt über ihren Mehrheitsaktionär Strnad als neuer Akteur in der europäischen Industrielandschaft in den Blick.
Was sollten Anleger bei Pirelli und Sinochem jetzt beobachten?
Entscheidend sind drei Fragen: Wer hat das heutige Paket gekauft? Verkauft Sinochem weiter bis unter die 10-Prozent-Schwelle? Und wie positionieren sich Camfin und Strnad im Machtgefüge? Daneben bleiben US-Regeln zur vernetzten Fahrzeugtechnik ein Taktgeber für die Pirelli Aktie.
FAQ zur Pirelli Aktie und Sinochem
Wie viele Pirelli-Aktien hat Sinochem heute verkauft? Laut Bloomberg (via Handelsblatt) rund 70 Millionen Aktien zu je 6,50 Euro, insgesamt etwa 455 Millionen Euro.
Wie viel hält Sinochem noch an Pirelli? Knapp unter 14 Prozent, nach zuvor gut 20 Prozent. Sinochem ist damit drittgrößter Aktionär.
Was ist Golden Power? Ein Sonderrecht Italiens, mit dem die Regierung Einfluss ausländischer Investoren auf strategische Firmen begrenzt. Bei Pirelli gelten die Auflagen, solange Sinochem mehr als 9,99 Prozent hält.
Warum fiel die Pirelli Aktie? Der Verkauf erfolgte mit einem Abschlag zum Montagsschluss von 6,76 Euro; die Aktie gab zeitweise 3,3 Prozent nach.
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