Wichtig ist die Trennung zweier Transaktionen. Deal 1 fand am 30. Juli 2026 statt: Sinochem verkaufte damals 14 Prozent an Pirelli an Lumina Crown für rund 987 Millionen Euro, ebenfalls zu 6,50 Euro je Aktie. Das berichteten unter anderem Reuters und die Börsen-Zeitung. Der Sinochem-Anteil sank damals von 34,1 auf 20,1 Prozent, Camfin wurde größter Einzelaktionär. Deal 2 ist die heutige Platzierung von rund 70 Millionen Aktien, über die Bloomberg berichtet. Einen Käufer nennen die vorliegenden Berichte nicht.

Hintergrund ist ein jahrelanger Machtkampf. Seit der Übernahme durch ChemChina und den Silk Road Fund 2015 war Pirelli mehrheitlich chinesisch kontrolliert. Später ging die Beteiligung an Sinochem über. Camfin warf dem Großaktionär laut Börsen-Zeitung „unkooperatives Verhalten“ vor, Sinochem wiederum klagte gegen eine Verletzung seiner Aktionärsrechte.