Der Erlös soll laut Meldung neue Solarparks in Deutschland zwischenfinanzieren, von der Planung über den Bau bis zum Verkauf an künftige Betreiber. PIN beschreibt sich als Anbieter von Sachwertanlagen für Privatanleger seit 1991 und als Spezialist für Photovoltaik seit mehr als 20 Jahren. Nach eigenen, nicht überprüften Angaben haben mehr als 3.600 Anleger rund 720 Millionen Euro in Projekte investiert; das Portfolio umfasst über 530 Photovoltaikanlagen an 144 Standorten in Deutschland. Für 2027 sind 13 weitere Solarparks geplant. Eine Aufschlüsselung der Mittelverwendung nennt die Meldung nicht.

Die Zwischenfinanzierung ist für Anleger relevant: Die Rückzahlung hängt davon ab, dass Projekte rechtzeitig fertiggestellt und verkauft werden. Verzögerungen bei Genehmigung, Netzanschluss oder Verkauf können die Zahlungsfähigkeit belasten (allgemeine Einordnung der Redaktion).