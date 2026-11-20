Die PIN Solarkraft Anleihe 2026/2030 (ISIN DE000A5GS4D8) ist die erste Unternehmensanleihe der PIN Privates Institut Holding GmbH aus München. Der Emittent bietet laut Anleihen-Finder.de einen festen Kupon von 7,25 Prozent pro Jahr bei vier Jahren Laufzeit ab dem 15. November 2026. Die Mindestanlage beträgt 2.000 Euro, das geplante Volumen bis zu 10 Millionen Euro. Eine Anleihe ist ein Schuldschein: Der Anleger leiht dem Emittenten Geld, erhält Zinsen und bekommt am Laufzeitende, wenn der Emittent zahlen kann, den Nennbetrag zurück. Was verraten die Konditionen, und was ist noch offen?
PIN Solarkraft Anleihe 2026/2030: 7,25 Prozent Kupon, 2.000 Euro Mindestanlage, bis zu 10 Millionen Euro - Was steckt hinter der ersten Anleihe des Solar-Anbieters?
Die PIN Privates Institut Holding GmbH aus München begibt erstmals eine Unternehmensanleihe: die PIN Solarkraft Anleihe 2026/2030 mit 7,25 Prozent Kupon, vier Jahren Laufzeit und einer Mindestanlage von 2.000 Euro. Wir ordnen Konditionen, Mittelverwendung und offene Fragen ein, die der Wertpapier-Informationsbogen klären muss.
Steckbrief
- Emittent
- PIN Privates Institut Holding GmbH, München
- ISIN / WKN
- DE000A5GS4D8 / A5GS4D
- Zeichnungsfrist
- ab 15.11.2026 bis zur Vollplatzierung, längstens bis 14.11.2027
- Zeichnung
- direkt über den Emittenten
- Unterlagen
- Wertpapier-Informationsbogen (WIB)
Stand: 20.11.2026, Angaben laut Anleihen-Finder.de (Meldung vom 16.11.2026); WIB nicht von der Redaktion geprüft
Konditionen
Welche Konditionen hat die PIN Solarkraft Anleihe?
Der Kupon ist der jährliche Zins auf den Nennbetrag, die Rendite hängt dagegen vom Kaufkurs und der Haltedauer ab. Bei Zeichnung zum Nennbetrag entsprechen sich beide.
Nach den Angaben des Emittenten, wie sie Anleihen-Finder.de am 16. November 2026 veröffentlicht hat, beträgt der feste Zins 7,25 Prozent pro Jahr. Die Laufzeit beträgt vier Jahre ab dem 15. November 2026; das Fälligkeitsdatum nennt die Meldung nicht, aus der Bezeichnung 2026/2030 ergibt sich etwa das Jahr 2030. Die Zeichnung läuft ab dem 15. November 2026 bis zur Vollplatzierung, längstens bis zum 14. November 2027, und erfolgt direkt über den Emittenten. Eine Zeichnungsstelle wird nicht genannt. Grundlage ist ein Wertpapier-Informationsbogen (WIB), den PIN auf seiner Internetseite bereitstellt; der WIB ist das maßgebliche Dokument für Anleger, nicht dieser Artikel.
|Merkmal
|Angabe
|Kupon
|7,25 % p. a., fest
|Laufzeit
|4 Jahre ab 15.11.2026
|Stückelung / Mindestanlage
|2.000 Euro
|Volumen
|bis zu 10 Mio. Euro (geplant)
|Rang / Besicherung
|in der Meldung nicht genannt
|Zinstermine / Rückzahlung
|in der Meldung nicht genannt
|Rating / Börsenhandel
|in der Meldung nicht genannt
Angaben laut Anleihen-Finder.de, Meldung vom 16.11.2026. Nicht genannte Punkte müssen dem WIB entnommen werden.
Quelle: Anleihen-Finder.de, Abruf 20.11.2026
Wofür will der Emittent das Geld verwenden?
Der Erlös soll laut Meldung neue Solarparks in Deutschland zwischenfinanzieren, von der Planung über den Bau bis zum Verkauf an künftige Betreiber. PIN beschreibt sich als Anbieter von Sachwertanlagen für Privatanleger seit 1991 und als Spezialist für Photovoltaik seit mehr als 20 Jahren. Nach eigenen, nicht überprüften Angaben haben mehr als 3.600 Anleger rund 720 Millionen Euro in Projekte investiert; das Portfolio umfasst über 530 Photovoltaikanlagen an 144 Standorten in Deutschland. Für 2027 sind 13 weitere Solarparks geplant. Eine Aufschlüsselung der Mittelverwendung nennt die Meldung nicht.
Die Zwischenfinanzierung ist für Anleger relevant: Die Rückzahlung hängt davon ab, dass Projekte rechtzeitig fertiggestellt und verkauft werden. Verzögerungen bei Genehmigung, Netzanschluss oder Verkauf können die Zahlungsfähigkeit belasten (allgemeine Einordnung der Redaktion).
Was bedeutet ein Kupon von 7,25 Prozent im Vergleich?
Zum Vergleich: Zehnjährige Bundesanleihen rentieren am 20. November 2026 mit rund 3,31 Prozent, zehnjährige US-Staatsanleihen mit rund 4,97 Prozent (Trading Economics). Der Aufschlag eines Unternehmenskupons gegenüber Staatsanleihen vergütet das höhere Risiko des Emittenten: Zahlungsausfall, nachrangige Ansprüche im Insolvenzfall, geringere Handelbarkeit. Ob die PIN-Anleihe an einer Börse gehandelt wird, nennt die Meldung nicht; ohne Börsenhandel kann eine vorzeitige Veräußerung schwierig sein.
Emittentenrisiko
Kann PIN Zinsen oder Rückzahlung nicht leisten, droht der Verlust des eingesetzten Kapitals bis zum Totalverlust.
Unklare Rangfolge
Rang und Besicherung nennt die Meldung nicht; sie sind für den Insolvenzfall entscheidend und stehen im WIB.
Liquiditätsrisiko
Ein Börsenhandel ist nicht genannt; vorzeitiger Verkauf kann schwer oder nur mit Abschlägen möglich sein.
Was sollten Anleger vor einer Entscheidung selbst prüfen?
Dies ist keine Aufforderung zur Zeichnung. Für das öffentliche Angebot gilt der Wertpapier-Informationsbogen des Emittenten; er enthält Risikohinweise, Rang, Zinstermine und Rückzahlungsbedingungen. Prüfbar sind zudem Jahresabschlüsse, Verwendungszweck, Gebühren und die Frage, wie viel Eigenkapital hinter den Projekten steht.
FAQ: PIN Solarkraft Anleihe 2026/2030
Wie hoch ist der Kupon der PIN Solarkraft Anleihe? 7,25 Prozent pro Jahr, fest, laut Anleihen-Finder.de.
Wie hoch ist die Mindestanlage? 2.000 Euro.
Wie lange läuft die Anleihe? Vier Jahre ab dem 15. November 2026.
Wo gibt es die verbindlichen Angaben? Im Wertpapier-Informationsbogen des Emittenten.
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