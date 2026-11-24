Piesat Aktie: Erst minus 20, jetzt minus 8 Prozent – der Satellitendaten-Spezialist im freien Fall

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:42 2 Min.

Die Piesat Aktie verliert am Dienstag in Shanghai 7,75 Prozent auf 3,45 Yuan, nachdem sie am Montag um das Tageslimit von 20 Prozent eingebrochen war. Das Unternehmen trägt einen Delisting-Warnhinweis, das Eigenkapital ist negativ, der Umsatz um 81 Prozent gefallen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (Aktiencheck-CMS, Medium 5928)

Vor zehn Monaten kostete diese Aktie noch mehr als 28 Yuan. Am Dienstag stand die Piesat Aktie bei 3,45 Yuan, ein Minus von 0,29 Yuan oder 7,75 Prozent. Am Montag war das Papier bereits um 19,91 Prozent gefallen, das Maximum, das am Technologiesegment der Börse Shanghai an einem Tag möglich ist. In zwei Sitzungen summiert sich der Verlust auf rund 26 Prozent (eigene Rechnung). Kurs der Piesat Aktie 3,45 CNY Tagesverlust nach minus 19,91 % am Montag −7,75 % Umsatzrückgang in neun Monaten −80,9 % Verschuldungsquote 126 % Quelle : Investing.com, Stand 24.11.2026, 14:56 Uhr Ortszeit; Zhengquan Zhixing; Quartalsbericht Die Lage Negatives Eigenkapital und ein Abschluss ohne Testat Piesat wertet Satelliten- und Fernerkundungsdaten aus, vor allem für staatliche Auftraggeber. Seit dem 6. Mai 2026 trägt die Aktie den Warnhinweis der Börse für drohendes Delisting. Der Grund: Das Eigenkapital war Ende 2025 negativ, und der Wirtschaftsprüfer sah sich außerstande, ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben. Zusätzlich äußerte er Zweifel an der Fortführung des Unternehmens. Für 2025 hatte Piesat einen Verlust von rund einer Milliarde Yuan angekündigt. Die Zahlen Der Umsatz ist fast verschwunden Die jüngsten Zahlen zeigen keine Besserung. In den ersten neun Monaten 2026 erlöste Piesat nur noch 76,9 Millionen Yuan, 80,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Verlust lag bei 461 Millionen Yuan, die Verschuldungsquote bei 126 Prozent. Die Schulden übersteigen also das Vermögen. Eine Nachricht, die den Einbruch vom Montag und Dienstag konkret erklärt, haben wir nicht gefunden. Am Montag fiel die Aktie gegen den Trend, während ihre Branche zulegte. Was zu beachten ist Tagesverlust kleiner als am Montag

Branche IT-Dienste am Montag im Plus

Technologiesegment mit 20 Prozent Tageslimit

Kein konkreter Auslöser bekannt Was Anleger bedenken sollten Delisting-Warnhinweis seit Mai 2026

Negatives Eigenkapital

Umsatz um 81 Prozent eingebrochen

Totalverlust möglich Einordnung der Redaktion: Die Piesat Aktie ist ein Fall für die Akte und nicht für das Depot. Wenn der Abschlussprüfer kein Urteil abgibt, das Eigenkapital negativ ist und der Umsatz wegbricht, sind die üblichen Bewertungsmaßstäbe außer Kraft. Der Kurs spiegelt dann nur noch die Wahrscheinlichkeit, mit der Anleger an eine Rettung glauben. Diese Wahrscheinlichkeit ist in den vergangenen zwei Tagen deutlich gesunken. FAQ Häufige Fragen zur Piesat Aktie Warum fällt die Piesat Aktie?

Ein konkreter Auslöser ist uns nicht bekannt. Das Unternehmen trägt einen Delisting-Warnhinweis und meldet stark sinkende Umsätze und hohe Verluste. Warum kann die Aktie um 20 Prozent an einem Tag fallen?

Sie ist am Technologiesegment STAR Market notiert. Dort gilt ein Tageslimit von 20 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Piesat Aktie?

Handelssymbol in Shanghai: 688066. Ein deutsches Handelssymbol ist uns nicht bekannt. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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