Das Rekordtief bei Pi fällt in eine Phase breiter Schwäche. Bitcoin hat in sieben Tagen gut 14 Prozent verloren und notierte am Dienstagabend bei rund 64.265 Dollar, die Märkte preisen eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein. In solchen Phasen ziehen Anleger zuerst Geld aus kleinen, wenig liquiden Altcoins ab. Pi ist zudem nur eingeschränkt an großen Handelsplätzen verfügbar: Laut crypto.news hatte der Coin im Juni keine Notierung an den führenden Börsen; OKX nahm PI im Mai für US-Kunden auf. Auch die börsennotierten Krypto-Plattformen spüren die Flaute: Die Coinbase Aktie schloss am Montag auf dem tiefsten Stand seit über einem Jahr, die Robinhood Aktie verlor 7,45 Prozent. Weniger Handel mit Altcoins bedeutet für beide weniger Gebühren.