Der Pi Network Kurs hat am Dienstag ein Datum erwischt, das sich die Macher kaum schlechter hätten wünschen können: Am ersten Tag des eigenen Ecosystem Summit fiel PI an der Kryptobörse OKX laut crypto.news bis auf 0,05515 Dollar – ein neues Allzeittief. Gegen 18:25 Uhr MEZ notierte der Coin laut CoinGecko bei rund 0,0577 Dollar. Vom Rekordhoch bei 2,99 Dollar im Februar 2025 hat Pi damit rund 98 Prozent verloren. Während Bitcoin bei rund 64.000 Dollar zumindest versucht, einen Boden zu finden, zeigt Pi, wie gnadenlos der Krypto-Winter mit Altcoins umgeht, deren Wert vor allem an einer großen Gemeinschaft und an Versprechen hängt.
Pi Network: PI fällt am ersten Gipfeltag auf ein Rekordtief, 98 Prozent unter dem Hoch – kann der KI-Tag am Mittwoch die Wende bringen?
Ausgerechnet zum Auftakt des eigenen Ecosystem Summit ist der Pi Network Kurs auf ein neues Allzeittief gefallen: An der Börse OKX rutschte PI am Dienstag bis auf 0,05515 Dollar. Vom Rekordhoch im Februar 2025 sind fast 98 Prozent verloren. Warum Pi im Krypto-Winter besonders leidet – und was Anleger von den Gipfeltagen und den Token-Freigaben wissen sollten.
Der Absturz
Warum fällt der Pi Network Kurs auf immer neue Tiefs?
Das Tief vom Dienstag ist kein Ausrutscher, sondern der vorläufige Endpunkt einer Serie: Schon im November hat Pi mehrfach neue Rekordtiefs markiert.
Am 9. November rutschte der Coin unter 0,066 Dollar, am 15. November auf rund 0,060 Dollar, am Dienstag schließlich unter 0,056 Dollar. Laut crypto.news hat Pi seit dem 11. November, als der Kurs noch bei rund 0,072 Dollar lag, etwa 16 Prozent verloren; seit Anfang November sind es laut Analytics Insight mehr als 20 Prozent. Der Relative-Stärke-Index, ein technischer Indikator für überkaufte oder überverkaufte Märkte, lag laut Analytics Insight bei 26 – also tief im überverkauften Bereich. Am Terminmarkt ist das Interesse gering: Das offene Interesse in PI-Kontrakten sank laut Blockworks-Daten, die FXStreet zitierte, Anfang November von 8,5 auf 6,6 Millionen Dollar.
Einschätzung der Redaktion: Pi leidet unter einer Kombination, die im aktuellen Markt besonders schwer wiegt. Erstens fließt Geld aus dem gesamten Kryptomarkt ab – das Angebot an Stablecoins ist laut CoinDesk binnen 30 Tagen so stark geschrumpft wie seit 2022 nicht. Zweitens trifft dieser Abzug zuerst Coins mit wenig Handelsliquidität: Das Handelsvolumen von PI lag am Dienstag laut CoinGecko bei nur rund 5,4 Millionen Dollar in 24 Stunden. Drittens wächst das Angebot durch laufende Token-Freigaben.
Das Angebot
Welche Rolle spielen die Token-Freigaben für den Pi Network Kurs?
Laut CoinGecko sind derzeit rund 11,4 Milliarden PI im Umlauf, bei einem Gesamtangebot von gut 17,5 Milliarden und einer Obergrenze von 100 Milliarden Coins. Ein Teil der bereits geschürften Coins wird schrittweise freigegeben und kann dann verkauft werden. Wie viel genau, ist derzeit schwer zu überprüfen: Das übliche Analysewerkzeug PiScan ist laut Coin Gabbar seit Anfang September offline, einen offiziellen Freigabeplan gibt es nicht. Eine Auswertung von Coinpedia aus dem Juli bezifferte die bis Ende 2026 anstehenden Freigaben auf rund 776 Millionen PI. Für einen Coin mit dünnem Handel ist das ein spürbarer Überhang. Mangelnde Transparenz über das Angebot ist in einem verängstigten Markt ein zusätzliches Risiko.
|Kennzahl
|Wert
|Pi Network Kurs
|rund 0,0577 $
|Allzeittief (17.11.2026, OKX)
|0,05515 $
|Rekordhoch (Februar 2025)
|2,99 $
|Abstand zum Rekordhoch
|rund −98 %
|Coins im Umlauf
|rund 11,4 Mrd. PI
|Maximales Angebot
|100 Mrd. PI
|Handelsvolumen 24 Std.
|rund 5,4 Mio. $
Kurs laut CoinGecko gegen 18:25 Uhr MEZ am 17.11.2026; CoinMarketCap zeigte zeitgleich 0,0605 Dollar. Abstand zum Hoch: eigene Rechnung.
Quelle: CoinGecko, CoinMarketCap, crypto.news, Coinpedia
Der Gipfel
Was bringt der Pi Ecosystem Summit bis Donnerstag?
Das Pi Core Team hält vom 17. bis 19. November seinen Ecosystem Summit ab, jeweils mit Videopremieren um 17 Uhr MEZ. Der Dienstag gehört den Entwicklerwerkzeugen, am Mittwoch steht künstliche Intelligenz im Mittelpunkt, am Donnerstag startet der Hackathon „Pi Next“ mit Preisgeldern von 200.000 USDT. Das Team wirbt laut Coinpedia mit eindrucksvollen Zahlen: mehr als 60 Millionen aktive „Pioneers“, über 300 Anwendungen im Hauptnetz, mehr als 420.000 Knoten und über 18,1 Millionen Nutzer mit vollständiger Identitätsprüfung. Das ist die Stärke von Pi – eine riesige Gemeinschaft, die über eine Smartphone-App gewachsen ist. Die Schwäche: Diese Nutzerzahlen haben sich bislang kaum in Nachfrage nach dem Coin an den Börsen übersetzt.
Das große Bild
Wie passt Pi in den Ausverkauf am Kryptomarkt?
Das Rekordtief bei Pi fällt in eine Phase breiter Schwäche. Bitcoin hat in sieben Tagen gut 14 Prozent verloren und notierte am Dienstagabend bei rund 64.265 Dollar, die Märkte preisen eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein. In solchen Phasen ziehen Anleger zuerst Geld aus kleinen, wenig liquiden Altcoins ab. Pi ist zudem nur eingeschränkt an großen Handelsplätzen verfügbar: Laut crypto.news hatte der Coin im Juni keine Notierung an den führenden Börsen; OKX nahm PI im Mai für US-Kunden auf. Auch die börsennotierten Krypto-Plattformen spüren die Flaute: Die Coinbase Aktie schloss am Montag auf dem tiefsten Stand seit über einem Jahr, die Robinhood Aktie verlor 7,45 Prozent. Weniger Handel mit Altcoins bedeutet für beide weniger Gebühren.
Termine
Worauf müssen Pi-Anleger jetzt achten?
Mittwoch, 18.11., 17 Uhr MEZ: KI-Tag des Summit
Konkrete Anwendungen oder Partner könnten die Erzählung stützen – vage Ankündigungen eher nicht.
Donnerstag, 19.11.: Start des Hackathons
Gradmesser dafür, ob Entwickler das Ökosystem tatsächlich nutzen.
Token-Freigaben und Börsenzuflüsse
Ohne öffentlich prüfbare Freigabedaten bleibt das Angebot eine Unbekannte.
Gesamtmarkt: Nvidia-Zahlen und Fed-Protokoll
Altcoins wie Pi reagieren auf Stimmungswechsel stärker als Bitcoin.
Häufige Fragen zum Pi Network Kurs
Wie steht der Pi Network Kurs am 17. November 2026?
Laut CoinGecko notierte PI gegen 18:25 Uhr MEZ bei rund 0,0577 Dollar. Im Tagesverlauf fiel der Coin an der Börse OKX auf ein Allzeittief von 0,05515 Dollar.
Warum fällt der Pi Network Kurs?
Der gesamte Kryptomarkt steht unter Druck, Geld fließt aus Stablecoins ab, und kleine Altcoins trifft das zuerst. Bei Pi kommen laufende Token-Freigaben und ein dünner Börsenhandel hinzu.
Was passiert beim Pi Ecosystem Summit?
Vom 17. bis 19. November stellt das Pi Core Team Entwicklerwerkzeuge und KI-Pläne vor und startet den Hackathon „Pi Next“ mit 200.000 USDT Preisgeld.
Gibt es eine Pi Network Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind die Ergebnisse des Summit, die Token-Freigaben und die Lage am Gesamtmarkt.
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