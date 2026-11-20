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Photon Energy-Anleihe: Mitteilung zur Fälligkeit der Kuponzahlung am 23. November 2026

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 10:52 1 Min. anleihencheck.de

Photon Energy verschiebt wegen anhaltender Liquiditätsengpässe auch die am 23. November fällige Zinszahlung von rund 1,28 Mio. Euro – für die grüne Anleihe bleiben damit vier Quartalszahlungen offen.

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Der Vorstand der Photon Energy N.V. ("Gesellschaft") (ISIN: NL0010391108, WKN: A1T9KW) teilt mit, dass die am 23. November 2026 fällige vierteljährliche Kuponzahlung in Höhe von 1.282.450 Euro für die grüne Anleihe 2021/2027 der Gesellschaft mit einem Zinssatz von 6,5% (ISIN: DE000A3KWKY4, WKN: A3KWKY, nachfolgend "Anleihe") aufgeschoben wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Grund dafür sind die anhaltenden Liquiditätsengpässe der Gesellschaft und der laufende Restrukturierungsprozess. Auch die am 23. Februar, 23. Mai und 23. August 2026 fälligen Kuponzahlungen bleiben aufgeschoben und stehen weiterhin aus. Im Rahmen der Restrukturierung hat die Gesellschaft EY-Parthenon mit der Durchführung eines Independent Business Review ("IBR") beauftragt. Ziel der Prüfung ist es, die Finanzlage, die Liquidität, die Geschäftsaussichten und die strategischen Alternativen des Konzerns unabhängig zu beurteilen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die Bewertung möglicher Restrukturierungsoptionen für die Anleihe dienen. Wie mit den bereits aufgeschobenen Kuponzahlungen und der am 23. November 2026 fälligen Kuponzahlung verfahren wird und wann diese Zahlungen erfolgen, soll im Rahmen des übergeordneten Restrukturierungsprozesses unter Berücksichtigung der Ergebnisse des IBR geklärt werden. Die Gesellschaft wird den Markt im Einklang mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen weiterhin über alle wesentlichen Entwicklungen informieren. (Pressemitteilung vom 19.11.2026)

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