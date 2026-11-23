Die Photon Energy Anleihe 2021/2027 hat am 23. November 2026 erneut keinen Zins bekommen: Der fällige Quartalszins von rund 1,28 Millionen Euro der 6,5-Prozent-Green Bond (ISIN DE000A3KWKY4) wird laut Anleihen-Finder wegen Liquiditätsengpässen und der laufenden Restrukturierung nicht zum Termin gezahlt. Damit stehen die Zinsen vom 23. Februar, 23. Mai, 23. August und 23. November aus – vier Quartale bei einem Kupon von 6,5 Prozent. Die Aktie des Solar- und Energieunternehmens ist an der Börse notiert; für die Anleihe gilt der Open Market der Frankfurter Börse.
Photon Energy Anleihe 2021/2027: Zins von 1,28 Millionen Euro am 23. November nicht gezahlt, vier Quartale offen – was können Gläubiger der 6,5-Prozent-Green-Bond jetzt prüfen? Wie geht es weiter?
Die Photon Energy Green Bond 2021/2027 (ISIN DE000A3KWKY4, 6,5 Prozent Kupon) zahlt den am 23. November 2026 fälligen Quartalszins von rund 1,28 Millionen Euro nicht. Damit sind vier Zinstermine offen. Was bekannt ist, was die Anleihebedingungen sagen und welche Termine fehlen.
Steckbrief
- Emittent
- Photon Energy N.V.
- Anleihe
- Green Bond 2021/2027
- ISIN
- DE000A3KWKY4
- Kupon
- 6,5 % p.a., quartalsweise
- Stückelung
- 1.000 €
- Segment
- Open Market Frankfurt
- Rang
- unbesichert, gleichrangig
Stand: 23.11.2026, Angaben laut Photon Energy Investor Relations, Abruf 23.11.2026
Die Lage
Warum zahlt Photon Energy den Zins der Anleihe nicht?
Nach Angaben des Unternehmens stehen Liquiditätsengpässe und eine laufende Restrukturierung hinter der Zahlungspause. Über den Umgang mit den rückständigen Zinsen soll im Rahmen der Restrukturierung entschieden werden. Photon Energy hat EY-Parthenon am 28. September 2026 mit einem unabhängigen Unternehmensgutachten (Independent Business Review) beauftragt. Die Rechnung ist einfach: 78,77 Millionen Euro mal 6,5 Prozent geteilt durch vier ergeben rund 1,28 Millionen Euro pro Quartal (eigene Rechnung), vier ausgebliebene Termine summieren sich auf gut 5,1 Millionen Euro.
Wie steht es um die Finanzen von Photon Energy?
Die Neunmonatszahlen 2026 (Angaben des Unternehmens, ungeprüft) zeichnen ein gemischtes Bild: Der Umsatz sank um 10 Prozent auf 64,5 Millionen Euro, das EBITDA stieg um 46 Prozent auf 12,5 Millionen Euro, der Konzernüberschuss lag bei 1,2 Millionen Euro. Im EBIT von 9,9 Millionen Euro steckt ein einmaliger Ertrag von 5 Millionen Euro. Das Eigenkapital beträgt 51,1 Millionen Euro, die bereinigte Eigenkapitalquote 26,1 Prozent.
Letzteres ist für Anleihegläubiger brisant: Der Prospekt von 2022 nennt eine Eigenkapitalquote unter 25 Prozent als Kündigungsgrund. Der Abstand beträgt damit gerade 1,1 Prozentpunkte. Ob die Klausel noch in dieser Form gilt, ist offen: Ende Juli 2026 war eine Abstimmung zur Änderung der Klausel (§ 7 Abs. 3 g) angekündigt, die laut Emittentenseite am 1. September 2026 beendet wurde. Eine neue Abstimmung ist nicht bekannt.
|Thema
|Regelung laut Prospekt
|Kündigung bei Zahlungsverzug
|Kapital oder andere Darlehenszahlungen ab 10 Mio. € Gesamtbetrag, nicht binnen 90 Tagen nach Fälligkeit gezahlt
|Weitere Kündigungsgründe
|u. a. Insolvenzantrag, Kontrollwechsel, Eigenkapitalquote unter 25 %
|Änderung der Bedingungen
|einfache Mehrheit der teilnehmenden Gläubiger, 75 % u. a. bei Zinsen, Laufzeit, Hauptforderung
|Rückzahlung durch Emittentin (Call)
|102 % bis 23.11.2026, danach 101 %
|Rang
|unbesichert, gleichrangig (pari passu), Negativklausel
Angaben aus dem Prospekt vom 1. September 2022 nach maschineller Zusammenfassung; die Anleihebedingungen sind teils geändert. Bitte am Originaltext prüfen.
Quelle: Photon Energy Investor Relations (Prospekt 2022)
Ob die ausgebliebenen Zinsen allein ein Kündigungsrecht auslösen, lässt sich aus der Zusammenfassung des Prospekts nicht sicher ablesen: Die Formulierung nennt Kapital und sonstige Darlehenszahlungen, Zinsrückstände sind nicht ausdrücklich genannt. Das ist eine juristische Frage, für die Gläubiger den Wortlaut der Bedingungen oder Rechtsrat heranziehen sollten.
Welche Rechte haben Anleihegläubiger bei Photon Energy?
Gläubiger können über Gläubigerbeschlüsse mitentscheiden; für Eingriffe in Zinsen oder Laufzeit sind laut Prospekt 75 Prozent der teilnehmenden Stimmen nötig. Die Emittentin hat zudem einen Gemeinsamen Vertreter für die Gläubiger vorgesehen: Ende Juli 2026 war Klaus Nieding als Kandidat benannt. Ob es schon einen Beschluss gibt, ist aus den gelesenen Quellen nicht ersichtlich.
Was sollten Gläubiger jetzt beobachten?
Die Ergebnisse des Gutachtens von EY-Parthenon und das Restrukturierungskonzept.
Mitteilungen auf der Investor-Relations-Seite, insbesondere zu einer neuen Gläubigerabstimmung.
Die Fälligkeit der Anleihe im November 2027 (22. oder 23. November, je nach Quelle).
Den Webcast und Fragen an ir@photonenergy.com für Anleger.
Häufige Fragen zur Photon Energy Anleihe
Wann zahlt die Photon Energy Anleihe Zinsen? Quartalsweise am 23. Februar, 23. Mai, 23. August und 23. November; die Termine 2026 sind offen.
Wie hoch ist der Kupon der Photon Energy Green Bond 2021/2027? 6,5 Prozent pro Jahr bei 1.000 Euro Stückelung, ISIN DE000A3KWKY4.
Gibt es ein Kündigungsrecht? Der Prospekt nennt mehrere Kündigungsgründe; ob Zinsrückstände allein genügen, ist ungeklärt und rechtlich zu prüfen.
Was ist mit der Photon-Energy-Aktie? Die Aktie P7V ist börsennotiert; dieser Beitrag bewertet sie nicht.
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