Die Neunmonatszahlen 2026 (Angaben des Unternehmens, ungeprüft) zeichnen ein gemischtes Bild: Der Umsatz sank um 10 Prozent auf 64,5 Millionen Euro, das EBITDA stieg um 46 Prozent auf 12,5 Millionen Euro, der Konzernüberschuss lag bei 1,2 Millionen Euro. Im EBIT von 9,9 Millionen Euro steckt ein einmaliger Ertrag von 5 Millionen Euro. Das Eigenkapital beträgt 51,1 Millionen Euro, die bereinigte Eigenkapitalquote 26,1 Prozent.

Letzteres ist für Anleihegläubiger brisant: Der Prospekt von 2022 nennt eine Eigenkapitalquote unter 25 Prozent als Kündigungsgrund. Der Abstand beträgt damit gerade 1,1 Prozentpunkte. Ob die Klausel noch in dieser Form gilt, ist offen: Ende Juli 2026 war eine Abstimmung zur Änderung der Klausel (§ 7 Abs. 3 g) angekündigt, die laut Emittentenseite am 1. September 2026 beendet wurde. Eine neue Abstimmung ist nicht bekannt.