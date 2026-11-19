Wie viel Zinsangst steckt vor der Fed-Sitzung im S&P 500?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 16:15 4 Min.

Die Industriestimmung in der Region Philadelphia hat sich im November von 20,9 auf 6,3 Punkte mehr als halbiert, die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liegen mit 203.000 über den Erwartungen. Was die Zahlen für die Fed-Sitzung am 8./9. Dezember, den S&P 500 und die Wall Street bedeuten.

Philly-Fed-Index November (Vormonat 20,9) 6,3 Punkte Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Prognose 197.000) 203.000 Fed-Leitzins 3,75-4,00% nächste Fed-Sitzung 8./9. Dezember Quelle : RTTNews, 19.11.2026, 8:38 Uhr New York (14:38 Uhr MEZ); dpa-AFX, 19.11.2026, 14:47 Uhr MEZ

Die Daten vom Donnerstag liefern der Wall Street neuen Gesprächsstoff vor der Fed-Sitzung am 8./9. Dezember: Der Philly-Fed-Index der Industrieaktivität in der Region Philadelphia fiel im November laut RTTNews auf 6,3 Punkte nach 20,9 im Oktober und verfehlte die Erwartungen deutlich, die je nach Quelle bei 17 bis 18 Punkten lagen. Zugleich stiegen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe laut dpa-AFX auf 203.000, Volkswirte hatten im Schnitt mit 197.000 gerechnet. Der S&P 500 (Stand Mittwochsschluss: 7.323,63 Punkte) bleibt damit im Spannungsfeld aus Konjunktursorgen und Zinserhöhungsangst.

Was sagt der Philly-Fed-Index für November?

Der Index liegt mit 6,3 Punkten weiter im positiven Bereich, was nach der Definition der Umfrage Wachstum der Industrieaktivität bedeutet. Der Rückgang gegenüber 20,9 im Oktober ist jedoch kräftig. Weitere Teilindizes wie Auftragseingang, Beschäftigung und Preise waren in der frei zugänglichen Meldung nicht lesbar. Ein einzelner regionaler Index ist zudem schwankungsanfällig und ersetzt keine Gesamtschau der US-Industrie (Einschätzung der Redaktion).

Was bedeuten die Erstanträge für den US-Arbeitsmarkt?

Die Zahl der Erstanträge stieg auf 203.000; der Vorwochenwert wurde auf 202.000 von zuvor 200.000 nach oben revidiert. Das ist weiter ein niedriges Niveau, doch der Wert liegt über der Prognose von 197.000. Für die Fed zählt, ob sich der Arbeitsmarkt abkühlt, während die Inflation hoch bleibt.

Daten und Märkte im Überblick Größe Wert Vergleich Philly-Fed-Index November 6,3 Vormonat 20,9 Erstanträge 203.000 Prognose 197.000 S&P 500 Schluss 18.11. 7.323,63 -0,23% Dow Jones Schluss 18.11. 50.198,17 -1,11 % S&P-500-Future vorbörslich 7.417 +1,04% Rendite 10-jährige US-Anleihen 5,08% vorbörslich Philly-Fed-Konsens je nach Quelle 17,0 (RTTNews) oder 18,0. Futures-Stand 19.11. vorbörslich laut Yahoo Finance, 13:27 Uhr UTC. Quelle : RTTNews; dpa-AFX; finanzen.net/dpa-AFX (Schlusskurse 18.11.2026)

Was bedeutet das für die Fed und den S&P 500?

Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte laut dpa-AFX zuletzt ins Spiel gebracht, im Dezember notfalls um 50 Basispunkte zu erhöhen. Schwächere Konjunkturdaten sprechen aus Sicht mancher Marktteilnehmer gegen einen großen Schritt, doch die Fed betont die Inflation (Einschätzung der Redaktion). Auf dem Tableau stehen am Nachmittag noch der Frühindikator für Oktober um 16:00 Uhr MEZ (Prognose 0,0 Prozent) und ein Auftritt des Chicagoer Fed-Präsidenten Austan Goolsbee um 18:30 Uhr MEZ. Die Termine zeigen, wie dicht der Datenkalender vor der Dezember-Sitzung ist.

Was dafür spricht (Chancen) Der Philly-Fed-Index bleibt im positiven Bereich, die Industrie wächst weiter.

Die Erstanträge liegen mit 203.000 auf niedrigem Niveau.

Der S&P-500-Future signalisierte vorbörslich Gewinne. Was dagegen spricht (Risiken) Der kräftige Rückgang des Philly-Fed-Index könnte eine breitere Abkühlung ankündigen.

Bei hoher Inflation und Renditen über 5 Prozent bleibt die Zinsangst bestehen.

Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung und keine Kursprognose. Wertpapiere können im Wert fallen, ein Totalverlust ist möglich.

Was beobachten Anleger an der Wall Street jetzt?

Die Reaktion von S&P 500, Dow Jones und Nasdaq auf die schwachen Industriedaten.

Weitere Fed-Reden bis zur Sitzung am 8./9. Dezember.

Inflations- und Arbeitsmarktberichte, die über 25 oder 50 Basispunkte mitentscheiden.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei rund 5 Prozent.

FAQ zum Philly-Fed-Index

Was misst der Philly-Fed-Index? Die Umfrage der Notenbank von Philadelphia erfasst die Stimmung der Industrie in der Region; Werte über null bedeuten Wachstum. Wie hoch war der Index im November? 6,3 Punkte nach 20,9 im Oktober (RTTNews, 19.11.2026). Wie hoch sind die US-Erstanträge? 203.000 laut dpa-AFX; erwartet waren 197.000. Wann ist die nächste Fed-Sitzung? Am 8./9. Dezember 2026.