Philips Aktie: Anleger feiern die Zahlen - doch Bernstein-Analystin bleibt zurückhaltend

Die Philips-Aktie steht am 3. November 2026 im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Nach starken Quartalszahlen steigt der Kurs an der Euronext Amsterdam um 6,6 % auf 26,14 Euro. Besonders der kräftige Auftragseingang und die besser als erwartete operative Profitabilität sorgen für Begeisterung. Philips steigerte sein bereinigtes EBITA auf 569 Millionen Euro und verbesserte die entsprechende Marge auf 13,0 %. Gleichzeitig wuchs der vergleichbare Auftragseingang um 8 %. Auch die bestätigte Jahresprognose und Fortschritte bei der Beilegung des Respironics-Komplexes liefern positive Signale. Bernstein-Research-Analystin Susannah Ludwig würdigt diese Entwicklung ausdrücklich. Dennoch bestätigt sie in ihrer Philips-Aktienanalyse vom 3. November 2026 lediglich das Rating "market perform" und belässt das Kursziel unverändert bei 23,40 Euro. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs liegt diese Bewertung rund 10,5 % niedriger. Die entscheidende Erkenntnis lautet deshalb: Philips macht operativ Fortschritte, doch die Aktie könnte einen erheblichen Teil der erwarteten Verbesserung bereits vorweggenommen haben. Für eine nachhaltige Neubewertung muss der Konzern beweisen, dass sich die steigenden Margen, der starke Auftragseingang und die verbesserte Liquiditätsgenerierung dauerhaft fortsetzen lassen. Bernstein Research erkennt die Erfolge an, bleibt aber bei seiner zurückhaltenden Bewertung. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist der Kurssprung erst der Beginn einer langfristigen Erholung oder hat die Börse die guten Nachrichten bereits zu großzügig gefeiert?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026