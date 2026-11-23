Philippe Laffont Depot: Sechs Milliarden Dollar auf KI-Software gesetzt – kurz vor dem Ausverkauf

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:37 3 Min.

Philippe Laffont gehört zu den einflussreichsten Tech-Investoren der Welt. Im dritten Quartal hat sein Hedgefonds Coatue umgeschichtet: von den Chipherstellern zu den Unternehmen, die KI an Kunden verkaufen. Microsoft wurde mehr als verdoppelt, Salesforce für 1,8 Milliarden Dollar neu gekauft. Dann kam der November. Das Depot im Überblick.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5489), auf 1200x675 skaliert

54,5 Milliarden Dollar schwer ist das gemeldete US-Depot von Coatue, dem Hedgefonds von Philippe Laffont. Damit ist er einer der größten Technologieinvestoren überhaupt. Die neue 13F-Meldung zeigt eine klare Bewegung: Laffont hat im dritten Quartal rund sechs Milliarden Dollar in Unternehmen gesteckt, die künstliche Intelligenz als Software an Kunden verkaufen. Größter Kauf war die Microsoft Aktie, deren Bestand er mehr als verdoppelte. Neu im Depot ist die Salesforce Aktie mit 1,84 Milliarden Dollar. Aufstockung bei Microsoft +120 % neue Position Salesforce 1,84 Mrd. $ neue Aktien im Quartal 14 gemeldeter Depotwert 54,5 Mrd. $ Quelle : Coatue Management, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Käufe Von den Schaufeln zu den Goldgräbern Bei Microsoft legte Laffont für rund 2,2 Milliarden Dollar nach, bei der Meta Aktie für 1,85 Milliarden Dollar, ein Plus von 79 Prozent. Dazu kamen gut 8 Millionen Salesforce-Aktien und eine kräftige Aufstockung beim Shop-Software-Anbieter Shopify. Auffällig ist ein zweiter Schwerpunkt: Für zusammen 2,8 Milliarden Dollar kaufte Coatue Zahlungs- und Börsenwerte, nämlich Intercontinental Exchange, Visa und Mastercard. Im Chipsektor stieg der Fonds mit 1,75 Milliarden Dollar beim südkoreanischen Speicherhersteller SK Hynix ein. Verkauft wurden dagegen AMD und mehrere Zulieferer für Rechenzentren. Der Kern Chips bleiben die größte Wette Trotz der Umschichtung dominieren Halbleiter das Depot. Größte Position ist Taiwan Semiconductor mit 4,31 Milliarden Dollar, gefolgt von Micron mit 3,49 Milliarden Dollar. Dahinter stehen Lam Research, Broadcom und SpaceX. Der Zeitpunkt der Software-Käufe war unglücklich: Laut einer Auswertung waren die vier großen Positionen Salesforce, Microsoft, Meta und Shopify sieben Wochen nach dem Stichtag zusammen rund 1,5 Milliarden Dollar weniger wert. Was die Meldung zeigt Verlagerung von KI-Hardware zu KI-Software

Microsoft mehr als verdoppelt

Neue Säule aus Zahlungs- und Börsenwerten

Chips bleiben größter Depotblock Was Anleger bedenken sollten Stand vom 30. September, vor dem KI-Ausverkauf

Neue Positionen seitdem im Minus

Sehr hohe Abhängigkeit vom Technologiesektor

Private Beteiligungen fehlen in der Meldung Einordnung der Redaktion: Laffont folgt einer Logik, die viele Tech-Investoren teilen: Zuerst verdienen die Ausrüster, dann die Anwender. Mit dem Schwenk zu Microsoft, Salesforce und Meta setzt er darauf, dass die zweite Phase begonnen hat. Der Ausverkauf im November kam dafür zu früh. Interessant ist die Parallele zu Bill Ackman, der im selben Quartal ebenfalls bei Intercontinental Exchange eingestiegen ist, während er Microsoft verkaufte. Zwei Starinvestoren, zwei gegensätzliche Urteile über dieselbe Aktie. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Philippe Laffont Was hat Coatue im dritten Quartal 2026 gekauft?

Vor allem Microsoft, Meta, Salesforce und Shopify, dazu SK Hynix, Intercontinental Exchange, Visa und Mastercard. Was ist die größte Position von Coatue?

Taiwan Semiconductor mit 4,31 Milliarden Dollar, vor Micron mit 3,49 Milliarden Dollar. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Microsoft Aktie: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).

Salesforce Aktie: ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Handelssymbol FOO (Deutschland), US-Handelssymbol CRM (NYSE).

Meta Aktie: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A (Deutschland), US-Handelssymbol META (Nasdaq).

Taiwan Semiconductor Aktie (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA (Deutschland), US-Handelssymbol TSM (NYSE).

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