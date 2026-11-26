Philippe Laffont redet selten öffentlich, und wenn, dann über Jahrzehnte statt über Wochen. Der Gründer des Hedgefonds Coatue, einer der einflussreichsten Technologieinvestoren der Welt, hat in einem Anfang November verbreiteten Videoausschnitt erklärt, woran er sich in jeder Technologiewelle orientiert: an einer einzigen großen Idee, von der alles andere abhängt. Diese Idee, sagt er, hat gerade gewechselt. Die jüngste Pflichtmeldung zeigt, dass Coatue danach handelt.
Philippe Laffont ruft die nächste KI-Welle aus: „Nie zu spät, die Welle zu wechseln“ – warum Coatue jetzt auf Meta, Microsoft und Intel setzt
Philippe Laffont hat mit Coatue früh auf Nvidia gesetzt. Jetzt erklärt der Tech-Investor, die große Idee des Marktes heiße nicht mehr Nvidia, sondern OpenAI und Anthropic. Seine Aussagen im Wortlaut, Coatues These zu KI-Agenten, die Umschichtung im 54,5 Milliarden Dollar schweren Depot und der Zwischenstand nach dem Kursrutsch im November.
Die Einschätzung
Eine Wurzel, viele Bäume: Laffonts Aussagen im Wortlaut
Laffont nennt seine Leitidee „BFI“. Man brauche in zehn Jahren nur eine bis drei davon, sagt er, müsse sie aber erkennen.
Es ist nie zu spät, die Welle zu wechseln.
Im Zeitalter des PCs sei die große Idee das Gespann aus Windows und Intel gewesen, im Internet Google, Facebook und Amazon, in der Cloud die Dienste von Microsoft und Amazon. Zuletzt war es nach seinen Worten Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA): Wer Nvidia verstanden hatte, konnte die Lieferkette ableiten, von Arbeitsspeicher bis Flash-Speicher. Laffont vergleicht das mit einem Espenhain, in dem eine einzige Wurzel alle Bäume verbindet. Jetzt, so seine These, heißt die große Idee OpenAI und Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT). Anleger sollten herausfinden, was an diesen beiden hängt. Er räumt ein, selbst eine Welle verpasst zu haben: die Cloud. Zwei bis drei Jahre habe Coatue deshalb schwach abgeschnitten.
Die These
Vom Klick zur Absicht: Coatues Wette auf KI-Agenten
In seinem jüngsten Ausblick für die Aktienmärkte beschreibt Coatue, wie diese Welle aussehen soll. Im Mittelpunkt stehen KI-Agenten, also Programme, die Aufgaben selbstständig erledigen. Zwei Unternehmen hebt Coatue hervor. Bei Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META) erwartet der Fonds, dass der KI-Assistent Muse das Geschäftsmodell verschiebt: weg von der Vermarktung von Aufmerksamkeit, hin zur Vermarktung konkreter Kaufabsichten. Bis 2031 könnten nach Coatues Schätzung weltweit Waren für 2,5 Billionen Dollar über KI-Agenten gehandelt werden. Bei Intel (ISIN US4581401001, US-Handelssymbol INTC) lautet das Argument, dass KI-Agenten weit mehr klassische Prozessoren benötigen als das Training der Modelle. Den Markt für Server-Prozessoren sieht Coatue von 40 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf 300 Milliarden Dollar im Jahr 2031 wachsen.
Diese anschwellende Welle der Prozessornachfrage hat gerade erst begonnen.
Es handelt sich um Prognosen eines Investors, der in beiden Aktien engagiert ist. Intel selbst rechnet für das zweite Halbjahr 2026 mit einem Rückgang der PC-Verkäufe um 20 Prozent.
Das Depot
Software rein, AMD raus: wie Coatue umgeschichtet hat
Coatue meldete zum 30. September ein US-Aktiendepot von 54,5 Milliarden Dollar, 12 Prozent mehr als ein Quartal zuvor. Halbleiter bleiben mit rund 40 Prozent der größte Block, angeführt von Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM) mit 4,31 Milliarden Dollar und Micron (ISIN US5951121038, US-Handelssymbol MU) mit 3,49 Milliarden Dollar. Die Zukäufe flossen aber vor allem in Unternehmen, die KI an Kunden verkaufen.
Die vier großen Software-Käufe
Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT) wurde um 120 Prozent auf 3,31 Milliarden Dollar aufgestockt, Meta um 79 Prozent auf 3,27 Milliarden Dollar. Neu sind Salesforce (ISIN US79466L3024, US-Handelssymbol CRM) mit 1,84 Milliarden Dollar und Shopify (ISIN CA82509L1076, US-Handelssymbol SHOP) mit 1,16 Milliarden Dollar.
Neu bei den Chips
Der Speicherhersteller SK Hynix (US-Handelssymbol SKHY), seit Juli in New York notiert, kam mit rund 9,5 Millionen Hinterlegungsscheinen im Wert von 1,75 Milliarden Dollar ins Depot. Bei Intel legte Coatue 3,6 Millionen Aktien nach.
Zahlungsverkehr und Börsen
Für zusammen 2,8 Milliarden Dollar kaufte Coatue Visa (ISIN US92826C8394, US-Handelssymbol V), Mastercard (ISIN US57636Q1040, US-Handelssymbol MA) und Intercontinental Exchange (ISIN US45866F1049, US-Handelssymbol ICE).
Verkauft
Die Position in AMD (ISIN US0079031078, US-Handelssymbol AMD) wurde vollständig aufgelöst, ebenso die bei einem Zulieferer für Rechenzentren. Mehrere Ausrüsterpositionen hat Coatue etwa halbiert.
Der Zeitpunkt war ungünstig. Bis zum 20. November verloren die vier Software-Positionen zusammen rund 1,5 Milliarden Dollar an Wert, sofern Coatue sie unverändert gehalten hat. Dem steht ein Gewinn gegenüber, der in keiner Pflichtmeldung auftaucht: Coatues Beteiligung an Anthropic war nach einem Bericht von Bloomberg vor dem Börsengang rund 10,5 Milliarden Dollar wert, mehr als das Doppelte des eingesetzten Kapitals.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC
Salesforce: ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Handelssymbol FOO, US-Handelssymbol CRM
Shopify: ISIN CA82509L1076, WKN A14TJP, Handelssymbol 307, US-Handelssymbol SHOP
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Taiwan Semiconductor (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM
AMD: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD
Visa: ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64, US-Handelssymbol V
Mastercard: ISIN US57636Q1040, WKN A0F602, Handelssymbol M4I, US-Handelssymbol MA
Micron: ISIN US5951121038, US-Handelssymbol MU
Intercontinental Exchange: ISIN US45866F1049, US-Handelssymbol ICE
SK Hynix (ADR): US-Handelssymbol SKHY
Häufige Fragen zu Philippe Laffont und Coatue
Was meint Laffont mit „BFI“?
Die eine große Idee, an der eine ganze Technologiewelle hängt. Zuletzt war das für ihn Nvidia, jetzt sind es OpenAI und Anthropic.
Welche Aktien hat Coatue zuletzt gekauft?
Im dritten Quartal vor allem Microsoft, Meta Platforms, Salesforce und Shopify, außerdem SK Hynix, Intel sowie Visa, Mastercard und Intercontinental Exchange.
Hat Coatue Chipaktien verkauft?
AMD wurde vollständig verkauft. Insgesamt machen Halbleiterwerte aber weiterhin rund 40 Prozent des gemeldeten Depots aus.
Ist Coatue an Anthropic beteiligt?
Ja. Nach einem Bericht von Bloomberg war der Anteil vor dem Börsengang rund 10,5 Milliarden Dollar wert.
Wer ist Philippe Laffont?
Der Gründer des New Yorker Hedgefonds Coatue Management, der auf Technologieaktien und Beteiligungen an jungen Technologiefirmen spezialisiert ist.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.