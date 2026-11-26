Was meint Laffont mit „BFI“?

Die eine große Idee, an der eine ganze Technologiewelle hängt. Zuletzt war das für ihn Nvidia, jetzt sind es OpenAI und Anthropic.

Welche Aktien hat Coatue zuletzt gekauft?

Im dritten Quartal vor allem Microsoft, Meta Platforms, Salesforce und Shopify, außerdem SK Hynix, Intel sowie Visa, Mastercard und Intercontinental Exchange.

Hat Coatue Chipaktien verkauft?

AMD wurde vollständig verkauft. Insgesamt machen Halbleiterwerte aber weiterhin rund 40 Prozent des gemeldeten Depots aus.

Ist Coatue an Anthropic beteiligt?

Ja. Nach einem Bericht von Bloomberg war der Anteil vor dem Börsengang rund 10,5 Milliarden Dollar wert.

Wer ist Philippe Laffont?

Der Gründer des New Yorker Hedgefonds Coatue Management, der auf Technologieaktien und Beteiligungen an jungen Technologiefirmen spezialisiert ist.