Die Pharming-Aktie (ISIN: NL0010391025, FSE: PHGN, PHARM) ist am Mittwoch regelrecht abgestürzt: Der an der Nasdaq gehandelte ADR (PHAR) schloss mit einem Minus von 23,98%. Auslöser war die Meldung, dass Pharming die Produktion seines wichtigsten Medikaments Ruconest vorübergehend gestoppt hat und die US-Arzneimittelbehörde FDA vor einer wahrscheinlichen Lieferunterbrechung gewarnt wurde. Bei einem Vortagesschluss von 13,22 US-Dollar schloss der ADR damit rechnerisch bei rund 10,05 US-Dollar. In Amsterdam lag das Minus am Vormittag zeitweise bei fast 27%.

Ruconest steht für mehr als 80% des Umsatzes. Deshalb stellt sich bei der Pharming-Aktie Prognose jetzt eine zentrale Frage: Ist der Stopp eine kurze Panne, wie Jefferies vermutet, oder der Beginn einer längeren Lieferlücke, bei der Patienten dauerhaft zu Konkurrenzprodukten wechseln? Dazu kommen ein Führungswechsel an der Spitze und eine wichtige Studie, deren Daten noch im November erwartet werden.