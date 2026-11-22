Neue Medikamente wachsen um 32 Prozent, die Prognose steigt zum zweiten Mal in diesem Jahr, doch der Konzernumsatz stagniert: Die Pfizer Aktie schloss am 20. November bei 27,40 Dollar. Diese Pfizer Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken liegen.
Pfizer Aktienanalyse: Prognose zum zweiten Mal angehoben, Neuprodukte wachsen um 32 Prozent – reicht das gegen das Ende der Corona-Ära?
Pfizer hebt die Prognose für 2026 an, die Neuprodukte legen um 32 Prozent zu, doch der Gesamtumsatz stagniert. Die Pfizer Aktie schloss am 20. November bei 27,40 Dollar. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Pfizer Inc.
- ISIN
- US7170811035
- WKN
- 852009
- Handelssymbol
- PFE (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- PFE (NYSE)
- Branche
- Pharma und Biotechnologie
- Sitz
- New York
- Tagesspanne 20.11.2026
- 27,35 $ bis 28,11 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Pfizer Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Pfizer meldete am 3. November für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 16,6 Milliarden Dollar, operativ nahezu unverändert zum Vorjahr. Ohne die Corona-Produkte Comirnaty und Paxlovid wuchs der Umsatz um 7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,87 Dollar und damit auf Vorjahreshöhe, einschließlich einer Belastung von 0,10 Dollar im Zusammenhang mit Innovent. Der Gewinn je Aktie nach GAAP sank von 0,62 auf 0,56 Dollar.
Neue Produkte
Gestartete und zugekaufte Medikamente brachten 3,8 Milliarden Dollar Umsatz und wuchsen operativ um 32 Prozent.
Prognose 2026
Der Umsatz soll 62 bis 64 Milliarden Dollar erreichen (Mitte plus 1,5 Milliarden Dollar), der bereinigte Gewinn je Aktie 2,95 bis 3,05 Dollar.
Cashflow und Schulden
Der operative Cashflow lag in neun Monaten bei 8,8 Milliarden Dollar, das Verhältnis der Verschuldung bei 2,6.
Neue Finanzchefin
Pfizer ernannte Cecile Guegan zur Finanzchefin.
Pfizer: Umsatz und Gewinn im dritten Quartal
Mrd. $
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026. Nettogewinn bereinigt und nach GAAP.
Quelle: Pfizer, Mitteilung vom 03.11.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Umsatz
|16,65
|16,58
|Nettogewinn bereinigt
|4,95
|4,99
|Nettogewinn nach GAAP
|3,54
|3,24
Über neun Monate stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 46,1 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie nach GAAP fiel von 1,65 auf 0,99 Dollar, der bereinigte von 2,56 auf 2,39 Dollar. Dazu trug eine einmalige Belastung von 650 Millionen Dollar für Forschung aus der Vereinbarung mit Innovent bei.
Bewertung
Was der Kurs von 27,40 Dollar einpreist
Das KGV von 39,14 ist hoch, weil die Gewinne nach GAAP durch Sonderbelastungen gedrückt sind. Die Marktkapitalisierung der Pfizer Aktie liegt bei rund 142,3 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 12,3 Prozent. Die Pfizer Aktie hängt davon ab, ob Neuprodukte und Pipeline den Rückgang der Corona-Umsätze und auslaufende Patente ausgleichen.
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