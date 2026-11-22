Pfizer meldete am 3. November für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 16,6 Milliarden Dollar, operativ nahezu unverändert zum Vorjahr. Ohne die Corona-Produkte Comirnaty und Paxlovid wuchs der Umsatz um 7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,87 Dollar und damit auf Vorjahreshöhe, einschließlich einer Belastung von 0,10 Dollar im Zusammenhang mit Innovent. Der Gewinn je Aktie nach GAAP sank von 0,62 auf 0,56 Dollar.