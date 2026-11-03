Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.
Pfizer Aktie: Solide Zahlen, angehobene Prognose
Umsatz und Gewinn leicht rückläufig, aber über Erwartungen
Pfizer habe für das dritte Quartal 2026 einen um 0,4% schwächeren Umsatz von USD 16,58 Mrd. gemeldet, womit das Unternehmen die Erwartungen von durchschnittlich USD 15,87 Mrd. habe übertreffen können. Unterm Strich habe der Arzneimittel- und Impfstoffhersteller einen um 8% rückläufigen Gewinn von USD 3,24 Mrd. verbucht, der ebenfalls die Erwartungen von USD 2,75 Mrd. habe übertreffen können. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte habe der Gewinn je Aktie bei USD 0,87 (nahezu unverändert zum Vorjahr) gelegen.
Ausblick: Die starke Quartalsperformance habe das Unternehmen zu einer Anhebung der Prognose veranlasst. Man rechne nun mit einem Umsatz in der Spanne von USD 62 Mrd. bis USD 64 Mrd. (zuvor: USD 60,5 Mrd. bis USD 62,5 Mrd.). Beim bereinigten Gewinn würden nun USD 2,95 bis USD 3,05 je Aktie erwartet (zuvor: USD 2,80 bis USD 3,00 je Aktie).
Die letzte Empfehlung der RBI für die Pfizer-Aktie habe halten gelautet, so Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2026)
Offenlegungen Raiffeisen Bank International AG:
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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