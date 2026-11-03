Pfizer Aktie: Solide Zahlen, angehobene Prognose

Pfizer habe für das dritte Quartal 2026 einen um 0,4% schwächeren Umsatz von USD 16,58 Mrd. gemeldet, womit das Unternehmen die Erwartungen von durchschnittlich USD 15,87 Mrd. habe übertreffen können. Unterm Strich habe der Arzneimittel- und Impfstoffhersteller einen um 8% rückläufigen Gewinn von USD 3,24 Mrd. verbucht, der ebenfalls die Erwartungen von USD 2,75 Mrd. habe übertreffen können. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte habe der Gewinn je Aktie bei USD 0,87 (nahezu unverändert zum Vorjahr) gelegen.