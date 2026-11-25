Was erwartet Pfizer für 2026?

Einen Umsatz von 62 bis 64 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,95 bis 3,05 Dollar.

Wann kommt die Prognose für 2027?

Pfizer will die Prognose für 2027 Mitte Dezember vorlegen.

Kauft Pfizer eigene Aktien zurück?

Für 2026 sind keine Aktienrückkäufe eingeplant.