Die Pfizer Aktie bekommt Rückenwind aus dem Tagesgeschäft. Im dritten Quartal erzielte der US-Pharmakonzern einen Umsatz von 16,58 Milliarden Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen von 15,85 Milliarden Dollar. Pfizer hob die Jahresziele bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr an: Der Umsatz soll nun 62 bis 64 Milliarden Dollar erreichen, das bereinigte Ergebnis je Aktie 2,95 bis 3,05 Dollar.
Pfizer Aktie: Prognose zum zweiten Mal angehoben, Dividendenrendite über 5 Prozent – kommt der Pharmariese endlich aus der Corona-Delle?
Umsatz über den Erwartungen, höhere Jahresziele und neue Medikamente, die den Corona-Rückgang ausgleichen. Warum die Pfizer Aktie trotzdem nicht abhebt und was die Prognose 2027 im Dezember bringen muss.
Der Wandel
Neue Medikamente ersetzen Corona
Hinter den Zahlen steckt ein Umbau: Neuere Krebs- und Spezialmedikamente wachsen inzwischen schnell genug, um den Einbruch bei den Corona-Produkten auszugleichen und den Umsatz stabil zu halten. Seit August hat Pfizer acht neue Phase-3-Studien gestartet, das Sparprogramm soll bis Ende 2026 rund 7,2 Milliarden Dollar bringen. Die Prognose enthält eine einmalige Belastung von 650 Millionen Dollar für eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Entwickler Innovent Biologics.
Die Börse
Gute Zahlen, müder Kurs
An der Börse kommt der Erfolg nur verhalten an: Nach den Zahlen gab die Pfizer Aktie zeitweise nach und notierte um 30 Dollar. Für Einkommensanleger bleibt die Dividendenrendite von zuletzt mehr als fünf Prozent ein Argument. Aktienrückkäufe plant Pfizer 2026 nicht. Mitte Dezember legt der Konzern die Prognose für 2027 vor – dann wird sich zeigen, ob die neuen Medikamente und die Adipositas-Pipeline aus der Metsera-Übernahme den Umsatz auch langfristig stützen.
Pfizer hat die Corona-Delle operativ fast verdaut. Die Börse wartet nun auf den Beweis, dass auch 2027 und darüber hinaus Wachstum möglich ist.
Häufige Fragen zur Pfizer Aktie
Was erwartet Pfizer für 2026?
Einen Umsatz von 62 bis 64 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,95 bis 3,05 Dollar.
Wann kommt die Prognose für 2027?
Pfizer will die Prognose für 2027 Mitte Dezember vorlegen.
Kauft Pfizer eigene Aktien zurück?
Für 2026 sind keine Aktienrückkäufe eingeplant.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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