Die Pfizer Aktie (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: PFE, US-Handelssymbol: PFE, NYSE) hat am Freitag, 20. November 2026, bei 27,40 Dollar geschlossen, ein Minus von 0,51 Prozent. Was nach einem ruhigen Tag aussieht, ist Teil eines klaren Abwärtstrends: In der Woche verlor die Pfizer Aktie gut 5 Prozent.
Pfizer Aktie: 6 Prozent Dividende, Milliarden-Deal in China – warum will trotzdem keiner die Pharma-Aktie?
Die Pfizer Aktie verliert in dieser Woche gut 5 Prozent auf 27,40 Dollar. Dabei hat der Konzern seine Prognose angehoben, einen Milliarden-Deal für neue Zelltherapien geschlossen und bietet rund 6 Prozent Dividendenrendite. Warum die Börse dem Pharmariesen trotzdem misstraut.
Die Woche
Von 28,89 auf 27,40 Dollar: der stille Abstieg
Am Ende der Vorwoche kostete die Pfizer Aktie noch 28,89 Dollar. Bis Freitag ging es nach eigener Rechnung um 5,2 Prozent abwärts. Das Jahrestief bei 23,62 Dollar ist zwar noch weit entfernt, vom 52-Wochen-Hoch bei 31,44 Dollar hat sich die Aktie aber deutlich entfernt. Einordnung der Redaktion: Während andere Pharmawerte wie Johnson and Johnson zuletzt als sicherer Hafen gefragt waren, profitierte Pfizer kaum von der Flucht aus Technologiewerten.
Neuer Deal
Milliarden-Wette auf Zelltherapien
In dieser Woche meldete Pfizer einen großen Lizenzvertrag. Der Konzern sichert sich von Starna Therapeutics aus China Programme für sogenannte In-vivo-CAR-T-Therapien gegen Autoimmunerkrankungen. Dabei werden körpereigene Immunzellen direkt im Körper umprogrammiert. Pfizer zahlt 330 Millionen Dollar vorab, dazu kommen bis zu 2,3 Milliarden Dollar an erfolgsabhängigen Zahlungen.
Das Problem
Die Patent-Klippe wirft lange Schatten
Operativ lief das dritte Quartal besser als befürchtet. Ohne Corona-Produkte stieg der Umsatz um 7 Prozent, neu eingeführte und zugekaufte Medikamente wuchsen um 32 Prozent. Pfizer hob die Mitte seiner Jahresprognose für den Umsatz auf 63 Milliarden Dollar und für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 3,00 Dollar an.
Doch die Börse blickt weiter nach vorne. In den kommenden Jahren laufen Patente wichtiger Medikamente aus, Nachahmerprodukte drohen Umsatz zu kosten. Anleger zweifeln, ob neue Medikamente das schnell genug ausgleichen. Dazu kommen die Schulden aus früheren Übernahmen.
Die Analysten sind zurückhaltend. Die DZ Bank stufte die Aktie Anfang November von „Kaufen“ auf „Halten“ ab. Die UBS hob ihr Kursziel von 27 auf 30 Dollar an, bleibt aber bei „Neutral“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Die Pfizer Aktie als Geduldsprobe
Für Einkommensanleger bleibt die Pfizer Aktie wegen der hohen Dividende interessant. Für eine nachhaltige Kurserholung braucht es aber Belege, dass die neuen Medikamente die Patent-Klippe abfedern. Wichtige Hinweise dürfte der Ausblick auf 2027 liefern, den Pfizer üblicherweise im Dezember gibt.
FAQ
Häufige Fragen zur Pfizer Aktie
Warum fällt die Pfizer Aktie?
Anleger fürchten Umsatzeinbußen durch auslaufende Patente. Die angehobene Prognose und neue Deals konnten das bisher nicht ausgleichen.
Was ist der Deal mit Starna Therapeutics?
Pfizer lizenziert Zelltherapien gegen Autoimmunerkrankungen und zahlt 330 Millionen Dollar vorab sowie bis zu 2,3 Milliarden Dollar an Meilensteinzahlungen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Pfizer Aktie?
ISIN US7170811035, WKN 852009, Handelssymbol in Deutschland PFE, US-Handelssymbol PFE (NYSE).
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