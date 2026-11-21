Am Ende der Vorwoche kostete die Pfizer Aktie noch 28,89 Dollar. Bis Freitag ging es nach eigener Rechnung um 5,2 Prozent abwärts. Das Jahrestief bei 23,62 Dollar ist zwar noch weit entfernt, vom 52-Wochen-Hoch bei 31,44 Dollar hat sich die Aktie aber deutlich entfernt. Einordnung der Redaktion: Während andere Pharmawerte wie Johnson and Johnson zuletzt als sicherer Hafen gefragt waren, profitierte Pfizer kaum von der Flucht aus Technologiewerten.