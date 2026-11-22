Hanes und die Strumpfhose. Mitte der 1970er-Jahre schwärmte Lynchs Frau Carolyn von einer neuen Strumpfhosenmarke namens L'eggs, die im Supermarkt statt in der Drogerie verkauft wurde. Der Investor hörte zu, recherchierte den Hersteller Hanes und kaufte. Die Aktie wurde zur größten Position im Magellan Fund und brachte dem Fonds rund das 30-Fache. Lynch schrieb später sinngemäß, seine Frau habe keine Textilanalystin sein müssen, um zu erkennen, dass L'eggs das bessere Produkt war.

Dunkin' Donuts. Über den Donut-Konzern hatte Lynch zuerst in der Zeitung gelesen, gekauft hat er erst, als ihn der Kaffee überzeugte und die Filialen in Boston immer voll waren. Danach prüfte er die Bilanz. In einer Rede 1994 erzählte der Börsenveteran, er habe mit der Aktie das Zehn- bis Fünfzehnfache seines Einsatzes verdient, weil er das Geschäft verstehen könne.

Taco Bell und Pier 1. Auch bei Taco Bell begann es mit einem Selbsttest: Lynch probierte den Burrito, bevor die Kette von Pepsi geschluckt wurde. Bei Pier 1 Imports fiel ihm auf, dass die Parkplätze der Läden ständig voll waren. Es sind genau jene Beobachtungen, die er Privatanlegern als Vorsprung gegenüber den Profis ans Herz legte.

Fannie Mae und der müde Starmanager. Der größte Einzelgewinn des Magellan Fund war die Hypothekenbank Fannie Mae mit rund 500 Millionen Dollar. Zum Abschied gestand Lynch, er sei erschöpft gewesen und habe sich danach gesehnt, mehr Zeit mit seiner Frau als mit Fannie Mae zu verbringen. Der Börsenguru zog die Konsequenz und ging.