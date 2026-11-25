Perpetua Resources entwickelt das Stibnite-Projekt im US-Bundesstaat Idaho. Es soll Gold fördern und zugleich die einzige heimische Antimonquelle der USA werden. Einnahmen gibt es noch keine: Im dritten Quartal stand ein Verlust von 0,56 US-Dollar je Aktie. Vorstandschef Jon Cherry arbeitet an der Baufinanzierung. Solange der EXIM-Kredit nicht bewilligt ist, bleibt die Aktie eine Wette auf politische Unterstützung und den Goldpreis.