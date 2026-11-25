Gold und ein Metall, das die Rüstungsindustrie dringend braucht: Die Perpetua Resources Aktie (ISIN: CA7142661031, Handelssymbol Toronto: PPTA, deutsches Handelssymbol: 9MIB, US-Handelssymbol: PPTA) gehört mit einem Plus von 5,56 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs klettert um 1,14 Dollar auf 21,64 kanadische Dollar.
Perpetua Resources Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Amerikas Antimon-Hoffnung springt um 5,6 Prozent
Die Perpetua Resources Aktie steigt in Toronto um 5,56 Prozent auf 21,64 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Das Unternehmen entwickelt in Idaho eine Gold- und Antimonmine von strategischer Bedeutung für die USA. Die Erholung des Goldpreises gibt Rückenwind, ein Milliardenkredit steht noch aus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold dreht, Projektwerte ziehen an: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Eine eigene Nachricht gab es am Mittwoch nicht. Den Anstoß lieferte der Goldmarkt: Nach einem Rutsch auf 3.476 US-Dollar am Morgen erholte sich das Metall, und Minenaktien drehten ins Plus. In Toronto war der Materialsektor die stärkste Branche. Projektentwickler wie Perpetua reagieren auf solche Stimmungswechsel besonders stark, weil ihr Wert an künftigen Erlösen hängt.
Strategisches Metall
Antimon wird für Munition, Flammschutz und Batterien gebraucht. Die USA wollen unabhängiger von Importen werden.
Neue Funde
Das Unternehmen meldete mit den Quartalszahlen neue Entdeckungen auf dem Projektgelände.
Finanzierung in Arbeit
Ein Kredit der US-Exportbank EXIM ist beantragt, die Entscheidung steht aus.
Einordnung
Ein Projekt zwischen Politik und Finanzierung
Perpetua Resources entwickelt das Stibnite-Projekt im US-Bundesstaat Idaho. Es soll Gold fördern und zugleich die einzige heimische Antimonquelle der USA werden. Einnahmen gibt es noch keine: Im dritten Quartal stand ein Verlust von 0,56 US-Dollar je Aktie. Vorstandschef Jon Cherry arbeitet an der Baufinanzierung. Solange der EXIM-Kredit nicht bewilligt ist, bleibt die Aktie eine Wette auf politische Unterstützung und den Goldpreis.
Häufige Fragen zur Perpetua Resources Aktie
Warum ist die Perpetua Resources Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 5,56 Prozent auf 21,64 kanadische Dollar. Sie profitierte von der Erholung des Goldpreises und der Stärke des Rohstoffsektors.
Was ist das Stibnite-Projekt?
Eine geplante Gold- und Antimonmine im US-Bundesstaat Idaho.
Verdient Perpetua Resources schon Geld?
Nein. Im dritten Quartal lag der Verlust bei 0,56 US-Dollar je Aktie.
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