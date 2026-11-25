Warum senkte PepsiCo die Prognose?

Vor allem wegen anhaltenden Margendrucks im Snackgeschäft in Nordamerika.

Welche Rolle spielt Elliott?

Der Investor hält rund 4 Milliarden Dollar an PepsiCo und drängt auf Kostensenkungen und ein schlankeres Sortiment.

Wie stark wächst PepsiCo?

Organisch um 3,1 Prozent im dritten Quartal.