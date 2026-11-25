Die PepsiCo Aktie sorgt für ein Paradox: Der Konzern hinter Lay's, Doritos und Pepsi hat sein Gewinnziel für das laufende Jahr gesenkt – und die Aktie stieg trotzdem um 3,7 Prozent. Der Grund: Das Geschäft wächst wieder. Organisch legten die Erlöse im dritten Quartal um 3,1 Prozent zu. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet PepsiCo währungsbereinigt nur noch mit 1 bis 2 Prozent Plus statt zuvor 4 bis 6 Prozent.
PepsiCo Aktie: Prognose gesenkt – und der Kurs steigt trotzdem. Zündet Elliotts Umbau beim Chips- und Cola-Riesen?
PepsiCo wächst wieder, kürzt aber das Gewinnziel. Unter dem Druck von Großaktionär Elliott streicht der Konzern Stellen und Marken. Warum Anleger der PepsiCo Aktie trotzdem mehr zutrauen.
Die Baustelle
Nordamerika unter Druck
Das größte Problem liegt im Snackgeschäft in Nordamerika: Dort stagnierte der Umsatz, der operative Kerngewinn fiel um 12 Prozent. Finanzchef Steve Schmitt räumte ein, dass die Margen auch im vierten Quartal unter Druck bleiben und die Sanierung länger dauert als geplant. Geschönt wurde das Konzernergebnis zudem durch Zollrückerstattungen über 178 Millionen Dollar.
Der Druck
Elliott sitzt mit am Tisch
Hinter dem Umbau steht der aktivistische Investor Elliott, der seit September 2025 rund 4 Milliarden Dollar in PepsiCo-Aktien hält. Auf seinen Druck hin verkleinert der Konzern das US-Sortiment um ein Fünftel, führt günstigere Preisstufen ein und hat rund 1.000 Stellen in Nordamerika gestrichen. Die von Elliott geforderte Abgabe des Abfüllgeschäfts lehnte PepsiCo dagegen ab.
Die PepsiCo Aktie zeigt, dass die Börse Wachstum höher gewichtet als kurzfristige Margen. Jetzt muss der Konzern beweisen, dass der Umbau auch die Profitabilität im Snackgeschäft zurückbringt.
Häufige Fragen zur PepsiCo Aktie
Warum senkte PepsiCo die Prognose?
Vor allem wegen anhaltenden Margendrucks im Snackgeschäft in Nordamerika.
Welche Rolle spielt Elliott?
Der Investor hält rund 4 Milliarden Dollar an PepsiCo und drängt auf Kostensenkungen und ein schlankeres Sortiment.
Wie stark wächst PepsiCo?
Organisch um 3,1 Prozent im dritten Quartal.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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