Eine Nachricht von PepsiCo gibt es am Mittwoch nicht. Die Aktie profitiert von der Stimmung am Gesamtmarkt. Berichte über neue US-Zölle auf Einfuhren aus 16 Handelspartnern haben die Futures auf den Nasdaq 100 um mehr als 2 Prozent gedrückt. Dazu kommt die Erwartung, dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erhöht.

In solchen Phasen greifen Anleger zu Konsumgüterkonzernen. Getränke und Snacks werden unabhängig von der Wirtschaftslage gekauft. PepsiCo hat seine Dividende 54 Jahre in Folge erhöht, die Rendite liegt derzeit bei rund 4,2 Prozent.