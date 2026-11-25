Computerchips sind an der Börse gerade nicht gefragt, Kartoffelchips schon. Die PepsiCo Aktie (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Handelssymbol: PEP, US-Handelssymbol: PEP) steigt am Mittwoch vorbörslich um 0,86 Prozent auf 143,90 Dollar und steht damit auf Platz fünf der Nasdaq100 Gewinner vor Handelsbeginn. Am Dienstag hatte der Konzern hinter Pepsi, Lay's und Gatorade bereits 1,76 Prozent gewonnen.
PepsiCo Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – wenn Chips fallen, sind Chips gefragt
Die PepsiCo Aktie gehört vorbörslich zu den wenigen Nasdaq100 Gewinnern: Der Getränke- und Snackkonzern steigt um 0,86 Prozent auf 143,90 Dollar, während Halbleiterwerte weiter abrutschen. Die Analyse zeigt, was den Dividendenklassiker attraktiv macht und wo seine Schwächen liegen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Der klassische Schutz in schwachen Märkten
Eine Nachricht von PepsiCo gibt es am Mittwoch nicht. Die Aktie profitiert von der Stimmung am Gesamtmarkt. Berichte über neue US-Zölle auf Einfuhren aus 16 Handelspartnern haben die Futures auf den Nasdaq 100 um mehr als 2 Prozent gedrückt. Dazu kommt die Erwartung, dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erhöht.
In solchen Phasen greifen Anleger zu Konsumgüterkonzernen. Getränke und Snacks werden unabhängig von der Wirtschaftslage gekauft. PepsiCo hat seine Dividende 54 Jahre in Folge erhöht, die Rendite liegt derzeit bei rund 4,2 Prozent.
Flucht in defensive Werte
Auch Keurig Dr Pepper, Comcast und Copart stehen auf der vorbörslichen Gewinnerliste.
Verlässliche Dividende
Mehr als fünf Jahrzehnte steigender Ausschüttungen sind in unruhigen Märkten ein Kaufargument.
Moderate Bewertung
Die Aktie wird mit weniger als dem 17-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt.
Einordnung
Stabil ist nicht gleich gesund
Hinter dem ruhigen Kursverlauf steckt ein Konzern mit Baustellen. In Nordamerika, wo PepsiCo rund 59 Prozent seines Umsatzes erzielt, sinken die verkauften Mengen seit drei Jahren um durchschnittlich etwa 3 Prozent pro Jahr. Viele Verbraucher kaufen nach Jahren der Preiserhöhungen weniger Markensnacks. PepsiCo hat deshalb Preise gesenkt. Das hob das Wachstum aus eigener Kraft im dritten Quartal auf 3,1 Prozent, drückte aber auf den Gewinn. Das Ziel für das Gewinnwachstum 2026 wurde auf 2,5 bis 3,5 Prozent gekappt.
Gestützt wird der Nasdaq100 Gewinner vom Auslandsgeschäft, das zuletzt um 8 Prozent wuchs. Der Finanzinvestor Elliott drängt zudem auf Kostensenkungen. Die Dividende beansprucht bereits einen großen Teil des freien Mittelzuflusses. Für große Erhöhungen bleibt wenig Spielraum.
Häufige Fragen zur PepsiCo Aktie
Warum ist die PepsiCo Aktie vorbörslich Nasdaq100 Gewinner?
Neue Zollsorgen und Zinsangst belasten am 25. November 2026 vor allem Technologiewerte. Anleger weichen auf defensive Konsumwerte aus. Die PepsiCo Aktie steigt vorbörslich um 0,86 Prozent auf 143,90 Dollar.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von PepsiCo?
Sie liegt bei rund 4,2 Prozent. Der Konzern hat die Dividende 54 Jahre in Folge erhöht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der PepsiCo Aktie?
Die ISIN lautet US7134481081, die WKN 851995. An der Nasdaq und auf Xetra wird die Aktie unter PEP gehandelt.
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