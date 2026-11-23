PepsiCo Aktie: 13 Prozent Erholung, 54 Dividendenerhöhungen - und jetzt die erste Delle

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:01 3 Min.

Die PepsiCo Aktie gibt 0,45 Prozent nach und rutscht unter die zehn größten Verlierer im Nasdaq 100. Nach dem starken Lauf seit Oktober stellt sich die Frage, ob der Kurs den Margen vorausgeeilt ist.

Bild: Pexels

Es ist das kleinste Minus in der Verliererliste, aber es trifft einen der größten Namen. Die PepsiCo Aktie (ISIN: US7134481081, FSE: PEP, NASDAQ: PEP) verliert am Montagnachmittag 0,45 Prozent auf 139,91 Dollar und ist damit Nummer zehn unter den Verlierern im Nasdaq 100. Bemerkenswert ist weniger der Tagesverlust als der Weg dorthin: Seit dem Jahrestief Anfang Oktober hat die PepsiCo Aktie rund 13 Prozent zugelegt (eigene Rechnung). Tagesverlust der PepsiCo Aktie 0,45% Quartalsdividende, Zahltag 6. Januar 2027 1,48 USD Dividendenerhöhungen in Folge 54 Jahrestief vom 7. Oktober 123,73 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 16:49 Uhr MEZ; PepsiCo-Mitteilung vom 18.11.2026; Benzinga; Trefis Die Dividende Das stärkste Argument für die PepsiCo Aktie Am 18. November hat der Verwaltungsrat die nächste Quartalsdividende von 1,48 Dollar je Aktie beschlossen, vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gezahlt wird am 6. Januar 2027, Stichtag ist der 4. Dezember. Auf das Jahr gerechnet schüttet PepsiCo 5,92 Dollar je Aktie aus, das entspricht beim aktuellen Kurs rund 4,2 Prozent (eigene Rechnung). 2026 war das 54. Jahr in Folge mit einer Erhöhung. Das Problem Der Kurs ist den Margen davongelaufen Die Erholung begann ausgerechnet mit einer Prognosesenkung. Am 8. Oktober kappte PepsiCo das Ziel für das Wachstum des Kerngewinns je Aktie, laut Trefis auf 3,0 Prozent in der Mitte der Spanne nach zuvor 6,0 Prozent. Zugleich hob der Konzern die Umsatzerwartung an. Der Markt honorierte das Wachstum und sah über die Marge hinweg: Im Monat bis zum 12. November stieg die PepsiCo Aktie um 10,0 Prozent, während der S&P 500 um 1,6 Prozent nachgab. Die Schwachstelle bleibt Nordamerika. Konzernchef Ramon Laguarta kündigte an, dort mit mehr Tempo an Innovation, Markenaufbau und Vertrieb zu arbeiten. Dazu kommen steigende Rohstoffkosten, sobald bestehende Preisabsicherungen auslaufen. Trefis nennt genau diesen Punkt als größten Belastungsfaktor für das Schlussquartal. Was für PepsiCo spricht Mehr als fünf Jahrzehnte steigende Dividende

Internationales Geschäft wächst

Angehobene Umsatzprognose

Rund 8,9 Milliarden Dollar Ausschüttungen und Rückkäufe 2026 Was bremst Gewinnziel im Oktober gesenkt

Margendruck in Nordamerika

Steigende Rohstoffkosten

Kurs nach starkem Lauf anfällig Einordnung der Redaktion: Nach 13 Prozent in sieben Wochen ist ein Minus von einem halben Prozent keine Trendwende. Es erinnert aber daran, dass die PepsiCo Aktie vor allem wegen ihrer Verlässlichkeit gekauft wurde, in einer Phase, in der Technologiewerte schwach waren. Dreht diese Stimmung, wie heute nach dem Kurssprung bei Nvidia, verliert das Argument an Gewicht. Fundamental zählt erst wieder der Jahresbericht im Februar samt Ausblick auf 2027. FAQ Häufige Fragen zur PepsiCo Aktie Wann zahlt PepsiCo die nächste Dividende?

Am 6. Januar 2027, 1,48 Dollar je Aktie. Stichtag ist der 4. Dezember 2026. Warum hat PepsiCo die Gewinnprognose gesenkt?

Vor allem wegen des Margendrucks im Nordamerika-Geschäft. Die Umsatzprognose wurde zugleich angehoben. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der PepsiCo Aktie?

ISIN US7134481081, WKN 851995. Handelssymbol an der Nasdaq: PEP. Handelssymbol an deutschen Börsen: PEP.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.