Gegenwind für den Snack-Riesen: Bernstein-Analyst Cristian Rios stuft die PepsiCo-Aktie laut Ratingübersicht auf „Underperform“ ab und nennt ein Kursziel von 128 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 146,43 US-Dollar am 16. November liegt das Ziel rund 13 Prozent darunter.
PepsiCo-Aktie: Bernstein rät zum Verkauf – Kursziel 128 Dollar
Bernstein-Analyst Cristian Rios stuft die PepsiCo-Aktie laut Ratingübersicht auf „Underperform“ ab. Sein Kursziel von 128 US-Dollar liegt rund 13 Prozent unter dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- PepsiCo, Inc.
- Handelssymbol
- PEP (Nasdaq)
- Analyst
- Cristian Rios
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Underperform (abgestuft)
- Kursziel
- 128 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Bernstein zur PepsiCo-Aktie
Snacks verlieren Marktanteile – Rios wird negativ
Cristian Rios sieht die Aktie nun schwächer als den Markt.
PepsiCo verkauft Getränke wie Pepsi und Gatorade sowie Snacks wie Lay’s-Chips und Quaker-Produkte.
Bernstein hatte zuvor bereits auf Marktanteilsverluste im Snackgeschäft und bei Getränken verwiesen. Das Nordamerika-Geschäft schwächelte, das Auslandsgeschäft lief besser.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Cristian Rios zu lesen ist:
Abstufung
Bernstein senkt die Einstufung auf „Underperform“.
Snacks unter Druck
Das Snackgeschäft gilt bei Bernstein als die schwierigste Kategorie im Sektor.
Ziel unter Kurs
Das Kursziel liegt rund 13 Prozent unter dem Schlusskurs vom 16. November.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der aktuellen Studie liegt nicht öffentlich vor.
Dividende als Stütze
PepsiCo erhöht seit Jahrzehnten regelmäßig die Dividende. Das stützt die Aktie bei vielen Anlegern.
Bernstein bezweifelt jedoch, dass PepsiCo zu stärkerem Wachstum zurückfindet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Sanford C. Bernstein & Co., LLC, Analyst Cristian Rios. Die Abstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Underperform“ und das Kursziel von 128 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
PepsiCo, Inc. (PEP): Verkaufen, Kursziel 128,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Cristian Rios, Aktienanalyst, Sanford C. Bernstein & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cristian Rios, Aktienanalyst, Sanford C. Bernstein & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.