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PepsiCo Aktie abgestuft – Nordamerika bremst den Gewinn

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 11:26 1 Min. Sanford C. Bernstein & Co

Bernstein stuft PepsiCo ab und erwartet, dass der Konzern wegen der Schwäche in Nordamerika die Gewinnprognosen verfehlt.

Bild: NIKHIL / Unsplash

Der Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, Cristian Rios, stuft die PepsiCo-Aktie (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker: PEP) von "market perform" auf "underperform" ab und senkt das Kursziel von 131 auf 128 US-Dollar. PepsiCo dürfte in den kommenden zwölf Monaten die Gewinnerwartungen verfehlen. Ausschlaggebend dafür sei die schwache Geschäftsentwicklung in Nordamerika. Um sein bisheriges Wachstumstempo zu halten, müsse PepsiCo erhebliche Investitionen nachholen. Sobald der Markt diesen Investitionsbedarf einpreise, dürften Anleger bereit sein, je Dollar Gewinn weniger für die Aktie zu zahlen. Entsprechend dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis sinken. Cristian Rios, Analyst von Bernstein, bewertet die PepsiCo-Aktie nun mit "underperform" und setzt das Kursziel auf 128 US-Dollar. (Analyse vom 17.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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