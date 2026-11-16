PepGen-Aktie: Rekordwerte in der Muskel-Studie – Analyst sieht fast das Fünffache des Kurses

In der Phase-2-Studie FREEDOM2 erreichte PGN-EDODM1 in der Dosis von 10 Milligramm je Kilogramm eine mittlere Korrektur der fehlerhaften RNA-Verarbeitung von 46,5 Prozent. Auch mehrere Funktionstests verbesserten sich.

Das Mittel wurde gut vertragen. Es gab keine schweren Nebenwirkungen und keine Abbrüche.