Ein Studienergebnis, das aufhorchen lässt: PepGen hat für sein Mittel gegen die Muskelkrankheit DM1 die nach eigenen Angaben höchste bisher berichtete Korrekturrate gemeldet. H.C.-Wainwright-Analyst Ananda Ghosh bleibt für die PepGen-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 20 US-Dollar. Das ist fast das Fünffache des Kurses von 4,18 US-Dollar.
PepGen-Aktie: Rekordwerte in der Muskel-Studie – Analyst sieht fast das Fünffache des Kurses
PepGen meldet die bisher höchste berichtete Korrekturrate in seiner Studie zur Muskelkrankheit DM1. H.C.-Wainwright-Analyst Ananda Ghosh bleibt bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 20 US-Dollar. Die Aktie notiert bei 4,18 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- PepGen Inc.
- Handelssymbol
- PEPG (Nasdaq)
- Analyst
- Ananda Ghosh
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 20 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur PepGen-Aktie
Höchste Korrekturrate – Ghosh bleibt beim Kaufurteil
Ananda Ghosh bestätigt seine Kaufempfehlung nach neuen Studiendaten.
In der Phase-2-Studie FREEDOM2 erreichte PGN-EDODM1 in der Dosis von 10 Milligramm je Kilogramm eine mittlere Korrektur der fehlerhaften RNA-Verarbeitung von 46,5 Prozent. Auch mehrere Funktionstests verbesserten sich.
Das Mittel wurde gut vertragen. Es gab keine schweren Nebenwirkungen und keine Abbrüche.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Ananda Ghosh zu lesen ist:
Starke Daten
PepGen spricht von der höchsten bisher berichteten Korrekturrate bei DM1.
Höhere Dosis folgt
Ergebnisse der nächsthöheren Dosis von 12,5 Milligramm je Kilogramm erwartet PepGen im ersten Halbjahr 2027.
Solides Polster
Ende September verfügte PepGen über 104,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln.
Seltene Krankheit
DM1 ist eine seltene, fortschreitende Muskelerkrankung ohne zugelassene Therapie.
Noch ein weiter Weg
Die Studie ist klein und noch nicht abgeschlossen. Erst nach weiteren Daten will PepGen mit den Behörden über eine Zulassungsstudie sprechen.
PepGen schreibt Verluste und hat noch kein Produkt am Markt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Ananda Ghosh. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
PepGen Inc. (PEPG): Kaufen, Kursziel 20,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ananda Ghosh, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 18:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 18:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ananda Ghosh, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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