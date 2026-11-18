Die Pending Home Sales, also die unterschriebenen Kaufverträge für bestehende US-Häuser, sind im Oktober auf 63,0 Punkte gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Beginn der Reihe im Jahr 2001. Der Index des Maklerverbands NAR sank um 4,7 Prozent zum Vormonat; Volkswirte hatten im Reuters-Konsens nur mit einem Minus von 2,0 Prozent gerechnet. Für die D.R. Horton Aktie, die übrigen Hausbauaktien und den Dow Jones, der laut Yahoo Finance am Mittwochabend (MEZ) im Minus notierte, ist das ein weiteres Signal, wie stark die hohen Hypothekenzinsen den US-Immobilienmarkt bremsen.
Pending Home Sales: Rekordtief bei 63,0 Punkten, Hypothekenzins über 7 Prozent – wie viel Last tragen die Hausbauaktien?
Die Abschlüsse über bestehende US-Häuser sind im Oktober um 4,7 Prozent auf 63,0 Punkte gefallen, den tiefsten Stand seit Beginn der Reihe 2001. Für die D.R. Horton Aktie, Hausbauaktien und den Dow Jones stellt sich die Frage, wie lange die hohen Zinsen den Immobilienmarkt bremsen.
Die Zahlen
Wie schwach sind die Pending Home Sales im Oktober?
Der Rückgang ist nach Angaben der NAR kein Ausreißer einer einzelnen Region: Er zeigt sich in allen vier Landesteilen. Zum Vorjahr liegt der Index um 16,7 Prozent niedriger. Schon im September war er nach den von uns gelesenen Berichten um 7,3 Prozent zum Vormonat gefallen. Zwei Monate in Folge mit Rekordtiefs nennt NAR-Chefvolkswirt Lawrence Yun laut Reuters ein Zeichen für ein sehr schwaches viertes Quartal.
|Region
|Vormonat
|Vorjahr
|Nordosten
|-0,8 %
|-11,1 %
|Mittlerer Westen
|-2,7 %
|-14,0 %
|Süden
|-6,3 %
|-18,7 %
|Westen
|-6,9 %
|-20,3 %
Veränderung in Prozent. Der landesweite Index liegt bei 63,0 Punkten (-4,7 % zum Vormonat, -16,7 % zum Vorjahr).
Quelle: NAR, wiedergegeben von United States Real Estate Investor und Reuters, 18.11.2026
Besonders stark fällt der Rückgang im Süden und Westen aus, wo viele große Neubauprojekte liegen. Das ist eine Einordnung der Redaktion; einen belegten Zusammenhang mit einzelnen Unternehmen nennen die Quellen nicht.
Die Ursache
Warum bremsen die Hypothekenzinsen den US-Häusermarkt?
Der Zins für 30-jährige Hypotheken lag laut Freddie Mac in der Vorwoche bei 7,18 Prozent, nach einem Anstieg auf nahezu 7,4 Prozent Mitte Oktober. Das war nach Angaben von Realtor.com der höchste Stand seit November 2023. Dahinter steht die Geldpolitik: Die Fed hat im September die Zinsen erstmals seit drei Jahren angehoben, und der Markt erwartet nach Angaben von finanzen.net und Yahoo Finance weitere Schritte bis zum Jahresende. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag nach Yahoo Finance am Mittwoch bei rund 5,06 Prozent. Am Mittwoch um 20 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed zudem das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung.
October could mark the low point in contract signings for this housing cycle.
Yun schließt also nicht aus, dass der Oktober den Tiefpunkt markiert. Ob sich das bestätigt, hängt nach Einschätzung der Redaktion vor allem davon ab, ob die Hypothekenzinsen sinken. Realtor.com-Ökonomin Hannah Jones verweist laut Bericht darauf, dass dafür zunächst die Inflation nachlassen müsse.
Die Aktien
Was bedeutet das für die D.R. Horton Aktie und andere Hausbauaktien?
Der Pending-Home-Sales-Index misst Verträge über bestehende Häuser, nicht über Neubauten. Hausbauer wie D.R. Horton (NYSE: DHI) sind daher nur indirekt betroffen: Sinkt die Nachfrage nach Bestandsimmobilien, konkurrieren Neubauten stärker über Preise und Anreize. Eine unmittelbare Kursreaktion der D.R. Horton Aktie auf die heutigen Daten konnten wir nicht belegen; die Redaktion hat dazu keine Kursdaten mit Uhrzeit vorliegen. Betroffen sein können außerdem Baumarktwerte wie die Home Depot Aktie und die Lowe's Aktie, die vom Renovierungs- und Umzugsgeschäft leben, sowie Banken mit Hypothekengeschäft. Auch das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Der Ausblick
Welche Termine beobachten Anleger jetzt?
Mittwoch, 18. November, 20 Uhr MEZ: Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung.
Dezember: nächste Zinsentscheidung der Fed; der Markt rechnet laut Medienberichten mit einer Erhöhung.
Weitere Wohnungsdaten: Verkäufe bestehender Häuser, Baubeginne und die Entwicklung der Hypothekenzinsen.
Quartalszahlen der Hausbauer und Baumarktketten zu Auftragseingang und Preisen.
Häufige Fragen zu den Pending Home Sales
Was sind Pending Home Sales? Ein Index des US-Maklerverbands NAR über unterschriebene, aber noch nicht abgeschlossene Kaufverträge für bestehende Häuser. Er gilt als Vorlaufindikator für die späteren Verkäufe.
Wie niedrig ist der Index im Oktober? Er liegt bei 63,0 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Reihe 2001.
Wie hoch sind die Hypothekenzinsen? Nach Freddie Mac zuletzt 7,18 Prozent für 30-jährige Festzinshypotheken.
Was heißt das für die D.R. Horton Aktie und Hausbauaktien? Die Daten betreffen Bestandsimmobilien; Hausbauer sind indirekt über Zinsen und Nachfrage betroffen. Eine belegte Kursreaktion liegt uns nicht vor.
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