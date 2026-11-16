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Pebblebrook-Aktie: Wells-Fargo-Analyst James Feldman mit „Hold“ – Kursziel 20 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Wells-Fargo-Analyst James Feldman stuft die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust mit „Hold“ ein und nennt ein Kursziel von 20 US-Dollar. Das liegt rund 8 Prozent unter dem Kurs von 21,67 US-Dollar. Der Hotel-REIT hat seine Prognose erneut angehoben.

Moderne Hotellobby mit geschwungenen Holzwänden
Bild: Foto: Neon Wang / Unsplash
Rating Wells Fargo
Hold
Kursziel
20 $
Kurs 16.11.2026
21,67 $
Abstand zum Kursziel
−7,7 %

Steckbrief

Unternehmen
Pebblebrook Hotel Trust
Handelssymbol
PEB (NYSE)
Analyst
James Feldman
Bank
Wells Fargo
Rating
Hold
Kursziel
20 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Abwarten beim Hotel-REIT: Wells-Fargo-Analyst James Feldman stuft die Pebblebrook-Aktie mit „Hold“ ein und nennt ein Kursziel von 20 US-Dollar. Das liegt rund 8 Prozent unter dem Kurs von 21,67 US-Dollar laut Ratingübersicht. Pebblebrook besitzt gehobene Stadthotels und Resorts in den USA.

Wells Fargo zur Pebblebrook-Aktie

Starke Zahlen, aber kein Kaufsignal – Feldman sieht die Aktie fair bewertet

James Feldman empfiehlt, die Aktie zu halten. Sein Kursziel liegt unter dem aktuellen Kurs.

Im dritten Quartal stieg der RevPAR vergleichbarer Hotels um 8,3 Prozent. Treiber waren um 7 Prozent höhere Zimmerpreise.

Pebblebrook übertraf die eigene Prognose zum dritten Mal in Folge und hob den Ausblick an. Das bereinigte FFO je Aktie soll 2026 bei 1,88 bis 1,92 US-Dollar liegen.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst James Feldman zu lesen ist:

  1. Höhere Preise

    Die Zimmerpreise stiegen um 7 Prozent und damit stärker als erwartet.

  2. Starke Städte

    San Francisco legte beim RevPAR um 14,5 Prozent zu, Chicago um 12,7 Prozent.

  3. Abschreibungen

    Wegen Wertberichtigungen von 77,3 Millionen US-Dollar meldete Pebblebrook einen Nettoverlust von 54,6 Millionen US-Dollar.

  4. Rückkäufe

    Im Quartal kaufte Pebblebrook 1,2 Millionen eigene Aktien für 20,9 Millionen US-Dollar zurück.

Kurs liegt über dem Ziel

Der Umsatz stieg nur leicht auf 402,7 Millionen US-Dollar. Das Hotelgeschäft ist zudem stark saisonabhängig.

Mit einem Kurs über dem Kursziel sieht Feldman derzeit wenig Spielraum nach oben.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst James Feldman. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Equity Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Pebblebrook Hotel Trust (PEB): Halten, Kursziel 20,00 USD.

Quelle
Empfehlung von James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:03 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:03 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.