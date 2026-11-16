Abwarten beim Hotel-REIT: Wells-Fargo-Analyst James Feldman stuft die Pebblebrook-Aktie mit „Hold“ ein und nennt ein Kursziel von 20 US-Dollar. Das liegt rund 8 Prozent unter dem Kurs von 21,67 US-Dollar laut Ratingübersicht. Pebblebrook besitzt gehobene Stadthotels und Resorts in den USA.
Pebblebrook-Aktie: Wells-Fargo-Analyst James Feldman mit „Hold“ – Kursziel 20 Dollar
Wells-Fargo-Analyst James Feldman stuft die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust mit „Hold“ ein und nennt ein Kursziel von 20 US-Dollar. Das liegt rund 8 Prozent unter dem Kurs von 21,67 US-Dollar. Der Hotel-REIT hat seine Prognose erneut angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Pebblebrook Hotel Trust
- Handelssymbol
- PEB (NYSE)
- Analyst
- James Feldman
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Hold
- Kursziel
- 20 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Pebblebrook-Aktie
Starke Zahlen, aber kein Kaufsignal – Feldman sieht die Aktie fair bewertet
James Feldman empfiehlt, die Aktie zu halten. Sein Kursziel liegt unter dem aktuellen Kurs.
Im dritten Quartal stieg der RevPAR vergleichbarer Hotels um 8,3 Prozent. Treiber waren um 7 Prozent höhere Zimmerpreise.
Pebblebrook übertraf die eigene Prognose zum dritten Mal in Folge und hob den Ausblick an. Das bereinigte FFO je Aktie soll 2026 bei 1,88 bis 1,92 US-Dollar liegen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst James Feldman zu lesen ist:
Höhere Preise
Die Zimmerpreise stiegen um 7 Prozent und damit stärker als erwartet.
Starke Städte
San Francisco legte beim RevPAR um 14,5 Prozent zu, Chicago um 12,7 Prozent.
Abschreibungen
Wegen Wertberichtigungen von 77,3 Millionen US-Dollar meldete Pebblebrook einen Nettoverlust von 54,6 Millionen US-Dollar.
Rückkäufe
Im Quartal kaufte Pebblebrook 1,2 Millionen eigene Aktien für 20,9 Millionen US-Dollar zurück.
Kurs liegt über dem Ziel
Der Umsatz stieg nur leicht auf 402,7 Millionen US-Dollar. Das Hotelgeschäft ist zudem stark saisonabhängig.
Mit einem Kurs über dem Kursziel sieht Feldman derzeit wenig Spielraum nach oben.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst James Feldman. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Equity Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Pebblebrook Hotel Trust (PEB): Halten, Kursziel 20,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:03 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:03 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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