Pearl Diver Credit ist ein börsennotierter, geschlossener Fonds, der vor allem in die riskanteren Tranchen sogenannter CLOs investiert. Das sind Verbriefungen von Unternehmenskrediten. Beraten wird der Fonds von der Londoner Pearl Diver Capital.

Der Fonds kam im Juli 2024 zu 20 US-Dollar je Aktie an die Börse. Seither hat sich der Kurs deutlich mehr als halbiert, die Ausschüttungsrendite ist entsprechend hoch.