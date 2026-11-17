Ziel runter, Urteil bleibt: Lucid-Analyst Erik Zwick bestätigt für die Pearl-Diver-Credit-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 11 auf 9 US-Dollar. Beim Kurs von 7,50 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 20 Prozent.
Pearl-Diver-Credit-Aktie: Lucid senkt das Ziel – CLO-Fonds bleibt ein Kauf
Lucid-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ für die Pearl-Diver-Credit-Aktie, senkt das Kursziel aber von 11 auf 9 US-Dollar. Der Fonds investiert in riskante Kreditverbriefungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Pearl Diver Credit Company Inc.
- Handelssymbol
- PDCC (NYSE)
- Analyst
- Erik Zwick
- Bank
- Lucid Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 9 US-Dollar (zuvor 11 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Lucid Capital Markets zur Pearl-Diver-Credit-Aktie
Hohe Ausschüttung, hohes Risiko – Zwick bleibt positiv
Erik Zwick ist bei Lucid auf Spezialfinanzierer spezialisiert.
Pearl Diver Credit ist ein börsennotierter, geschlossener Fonds, der vor allem in die riskanteren Tranchen sogenannter CLOs investiert. Das sind Verbriefungen von Unternehmenskrediten. Beraten wird der Fonds von der Londoner Pearl Diver Capital.
Der Fonds kam im Juli 2024 zu 20 US-Dollar je Aktie an die Börse. Seither hat sich der Kurs deutlich mehr als halbiert, die Ausschüttungsrendite ist entsprechend hoch.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Lucid-Capital-Markets-Analyst Erik Zwick zu lesen ist:
Hohe laufende Erträge
CLO-Eigenkapitaltranchen werfen hohe laufende Zahlungen ab.
Abschlag
Der Kurs liegt weit unter dem Ausgabepreis von 20 US-Dollar.
Niedrigeres Ziel
Lucid senkt das Kursziel um 2 auf 9 US-Dollar.
Interessenkonflikt
Lucid war Platzierungsagent eines Aktienprogramms des Fonds.
Anfällig für Kreditausfälle
CLO-Eigenkapital reagiert stark auf Ausfälle bei Unternehmenskrediten und auf sinkende Zinsen. Ausschüttungen können zum Teil Kapitalrückzahlungen sein.
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor. Lucid Capital Markets war Platzierungsagent für ein Aktienprogramm von bis zu 75 Millionen US-Dollar des Fonds. Das ist bei der Einordnung der Studie zu berücksichtigen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Lucid Capital Markets, LLC, Analyst Erik Zwick. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 9 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: brokercheck.finra.org – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC): Kaufen, Kursziel 9,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Erik Zwick, Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Erik Zwick, Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.