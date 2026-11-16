Pearl Diver Credit investiert vor allem in die Eigenkapitaltranchen von CLOs, also verbrieften Unternehmenskrediten. Diese Papiere bringen hohe laufende Erträge, reagieren aber stark auf Kreditrisiken.

Der Fonds zahlt monatlich 0,13 US-Dollar je Aktie aus. Auf den aktuellen Kurs gerechnet entspricht das einer Jahresrendite von rund 21 Prozent.