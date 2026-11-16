Hohe Ausschüttung, großer Abschlag: Der Spezialfonds Pearl Diver Credit hat seit Jahresbeginn rund die Hälfte seines Börsenwerts verloren. A.G.P.-Analyst Gaurav Me… bleibt für die Pearl-Diver-Credit-Aktie bei „Buy“, senkt das Kursziel aber von 10,50 auf 8,50 US-Dollar. Zum Kurs von 7,45 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 14 Prozent.
Pearl-Diver-Credit-Aktie: Halbiert seit Jahresbeginn, über 20 Prozent Ausschüttungsrendite – A.G.P. bleibt beim Kaufurteil
Der CLO-Fonds Pearl Diver Credit notiert weit unter seinem Inventarwert. A.G.P.-Analyst Gaurav Me… bleibt bei „Buy“ für die Pearl-Diver-Credit-Aktie, senkt aber das Kursziel deutlich.
Steckbrief
- Unternehmen
- Pearl Diver Credit Company Inc.
- Handelssymbol
- PDCC (NYSE)
- Analyst
- Gaurav Me… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- A.G.P./Alliance Global Partners
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 8,50 US-Dollar (zuvor 10,50 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
A.G.P. zur Pearl-Diver-Credit-Aktie
Hohe Rendite mit hohem Risiko
A.G.P. hält an der Kaufempfehlung fest, nimmt aber das Ziel zurück. Der Fonds investiert in riskante Kreditverbriefungen.
Pearl Diver Credit investiert vor allem in die Eigenkapitaltranchen von CLOs, also verbrieften Unternehmenskrediten. Diese Papiere bringen hohe laufende Erträge, reagieren aber stark auf Kreditrisiken.
Der Fonds zahlt monatlich 0,13 US-Dollar je Aktie aus. Auf den aktuellen Kurs gerechnet entspricht das einer Jahresrendite von rund 21 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von A.G.P.-Analyst Gaurav Me… zu lesen ist:
Großer Abschlag
Der Inventarwert je Aktie lag Ende Juli bei 10,96 US-Dollar und damit deutlich über dem Börsenkurs.
Erholung im zweiten Quartal
Im zweiten Quartal stieg der Inventarwert je Aktie um 6,4 Prozent auf 11,15 US-Dollar.
Weniger Schulden
Die Fremdfinanzierung sank auf 32,9 Prozent der Vermögenswerte.
Niedrige laufende Erträge
Der Nettoanlageertrag lag im zweiten Quartal bei nur 0,28 US-Dollar je Aktie.
Deckt der Ertrag die Ausschüttung?
Der laufende Nettoanlageertrag liegt deutlich unter der Ausschüttung. Die Zahlungen stützen sich damit auch auf Kursgewinne im Portfolio.
Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund die Hälfte ihres Werts verloren.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist A.G.P./Alliance Global Partners, Analyst Gaurav Me… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.allianceg.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC): Kaufen, Kursziel 8,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Gaurav Me… (Name gekürzt), Aktienanalyst, A.G.P./Alliance Global Partners vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:29 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gaurav Me… (Name gekürzt), Aktienanalyst, A.G.P./Alliance Global Partners.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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