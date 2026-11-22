Jefferies habe das Kursziel für die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) von 118 auf 120 USD angehoben und das Rating "buy" bestätigt. Nach Einschätzung der Investmentbank habe der chinesische E-Commerce-Konzern mit seinen Geschäftszahlen für das dritte Quartal ein gemischtes, aber durchaus ermutigendes Bild geliefert. Während der Umsatz hinter den Konsensschätzungen des Marktes zurückgeblieben sei, habe er den Prognosen von jefferies entsprochen. Besonders positiv habe hingegen das bereinigte Ergebnis überrascht, das die Erwartungen übertroffen habe.
PDD Holdings Aktie: Überraschender Gewinnsprung trotz Temu-Schwäche!
Jefferies erhöht Kursziel
Für Jefferies sei die positive Gewinnüberraschung besonders bemerkenswert. Schließlich investiere PDD Holdings weiterhin erhebliche Mittel in strategische Wachstumsinitiativen. Dazu würden insbesondere Programme zur Unterstützung der Händler sowie eine Initiative zum Aufbau eigener Markenangebote gehören. Normalerweise würden derartige Investitionen kurzfristig die Profitabilität belasten. Dass PDD Holdings dennoch ein besser als erwartetes bereinigtes Ergebnis habe vorlegen können, werte Jefferies daher als erfreuliche Überraschung.
Ein wichtiger Unsicherheitsfaktor bleibe allerdings die internationale Shoppingplattform Temu. Deren Geschäftsentwicklung sei im dritten Quartal vergleichsweise schwach ausgefallen. Für die Analysten von Jefferies sei diese Entwicklung jedoch nicht unerwartet gekommen. Als wesentlichen Belastungsfaktor nenne die Investmentbank die zunehmend strengeren regulatorischen Rahmenbedingungen im grenzüberschreitenden Onlinehandel. Verschärfte Vorschriften würden das internationale Geschäft und bremsen damit die Wachstumsdynamik von Temu erschweren.
Trotz dieser Herausforderungen halte Jefferies an seiner positiven Einschätzung von PDD Holdings fest. Die überraschend starke bereinigte Gewinnentwicklung zeige nach Ansicht der Analysten, dass der chinesische E-Commerce-Konzern selbst in einer Phase hoher strategischer Investitionen die Erwartungen übertreffen könne.
Fazit: Jefferies bleibe für die PDD Holdings-Aktie optimistisch. Die bestätigte Kaufempfehlung unterstreiche die positive Haltung der Investmentbank. Während die schwächere Entwicklung von Temu und strengere Vorschriften im internationalen Onlinehandel kurzfristig belasten würden, sorge die überraschend robuste Profitabilität für Zuversicht. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte sein, ob PDD Holdings seine Investitionen in nachhaltiges Wachstum umwandeln und gleichzeitig die Margen stabilisieren könne, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 19.11.2026)
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