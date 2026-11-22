Jefferies habe das Kursziel für die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) von 118 auf 120 USD angehoben und das Rating "buy" bestätigt. Nach Einschätzung der Investmentbank habe der chinesische E-Commerce-Konzern mit seinen Geschäftszahlen für das dritte Quartal ein gemischtes, aber durchaus ermutigendes Bild geliefert. Während der Umsatz hinter den Konsensschätzungen des Marktes zurückgeblieben sei, habe er den Prognosen von jefferies entsprochen. Besonders positiv habe hingegen das bereinigte Ergebnis überrascht, das die Erwartungen übertroffen habe.