Macquarie habe die Aktie von PDD Holdings (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) nach Vorlage der Ergebnisse für das dritte Quartal von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 106 USD angehoben. Die zum Konzern gehörende E-Commerce-Plattform Temu zeige zunehmend deutliche Anzeichen dafür, dass sie sich der Profitabilität nähere. Die australische Investmentbank gehe davon aus, dass Temu an einer "umsichtigen Marketingstrategie festhalten werde, die zu verbesserten Gewinnaussichten beitragen könnte". Macquarie sei zudem der Ansicht, dass die "niedrige Bewertung und die starke Liquiditätsposition" von PDD Holdings das weitere Abwärtspotenzial der Aktie begrenzen würden, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 20.11.2026)
PDD Holdings Aktie: Temu vor Sprung in die Gewinnzone?
Macquarie hebt Rating und Kursziel an
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