Der Umsatz stagniert, der Gewinn überrascht: Die PDD-Aktie (ISIN: US7223041028, FSE: 9PDA, NASDAQ: PDD) reagierte am Donnerstag vorbörslich mit einem Plus von gut 6 Prozent auf die Quartalszahlen der Temu-Mutter. Wie so oft bei PDD erzählen die Zahlen zwei Geschichten gleichzeitig.
PDD-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 - Umsatz stagniert bei 108,3 Milliarden Yuan, doch der bereinigte Gewinn schlägt die Erwartungen um rund 12 Prozent
Die Temu-Mutter PDD Holdings meldet für Q3 2026 einen flachen Umsatz von 108,3 Mrd. Yuan (Konsens rund 115 Mrd.), aber einen Betriebsgewinn von 31,2 Mrd. Yuan (+25 Prozent) und einen bereinigten Gewinn je ADS von 21,04 Yuan (Konsens rund 18,8). Die Aktie legte vorbörslich um gut 6 Prozent zu.
PDD Holdings hat am 19. November 2026 die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Gesamtumsatz lag mit 108,3 Milliarden Yuan praktisch exakt auf Vorjahresniveau (108,277 Mrd. Yuan; Veränderung +0,06 Prozent). Analysten hatten im Schnitt mit rund 115 Milliarden Yuan gerechnet – die Umsatzzahlen verfehlten die Erwartung damit um etwa 6 Prozent. Beim Ergebnis fiel das Bild dagegen deutlich freundlicher aus.
Die Zahlen im Überblick: Umsatz verfehlt, Gewinn übertrifft
Hinter dem flachen Gesamtumsatz verbirgt sich eine Verschiebung zwischen den beiden Erlösquellen. Die Erlöse aus Online-Marketing-Dienstleistungen stiegen um 12 Prozent auf 59,8 Milliarden Yuan, während die Erlöse aus Transaktionsdienstleistungen um 12 Prozent auf 48,5 Milliarden Yuan fielen. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lagen sie bei 53,3 beziehungsweise 54,9 Milliarden Yuan.
Der Gewinn profitierte vor allem von der Kostenseite. Die Vertriebs- und Marketingkosten sanken von 30,3 auf 25,3 Milliarden Yuan (rund minus 17 Prozent), die gesamten Betriebskosten um 12 Prozent auf 31,9 Milliarden Yuan. Der Betriebsgewinn stieg dadurch von 25,0 auf 31,2 Milliarden Yuan; die operative Marge verbesserte sich rechnerisch von rund 23,1 auf 28,8 Prozent. Der bereinigte Nettogewinn je ADS lag bei 21,04 Yuan und damit rund 12 Prozent über der Erwartung.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Konsens
|Abweichung
|Q3 2025
|Umsatz
|108,3 Mrd.
|115,3 Mrd.
|-6,1 %
|108,3 Mrd.
|Online-Marketing-Erlöse
|59,8 Mrd.
|–
|–
|53,3 Mrd.
|Transaktionserlöse
|48,5 Mrd.
|–
|–
|54,9 Mrd.
|Bereinigter Gewinn je ADS
|21,04
|18,84
|+11,7 %
|21,08
|Betriebsgewinn
|31,2 Mrd.
|–
|–
|25,0 Mrd.
|Bereinigter Nettogewinn
|31,0 Mrd.
|28,03 Mrd.
|+10,6 %
|31,4 Mrd.
|Nettogewinn (IFRS/US-GAAP)
|29,5 Mrd.
|–
|–
|29,3 Mrd.
Konsens je nach Anbieter unterschiedlich: Umsatz 115,3 Mrd. (Newsquawk), 115,5 Mrd. (TheFly), 115,97 Mrd. (LSEG laut Reuters), 115,27 Mrd. (FactSet); Gewinn je ADS 18,84 (TheFly) bzw. 18,65 (FactSet). Tabelle nutzt TheFly bzw. Newsquawk. Bereinigter Nettogewinn: LSEG-Konsens 28,03 Mrd. Yuan. Alle Werte in Yuan.
Quelle: PDD Holdings (Pressemitteilung 19.11.2026), TheFly/TipRanks, Newsquawk, Reuters; eigene Berechnung
Gewinn je ADS: Beat gegenüber dem Konsens, aber kein Wachstum
Wer genau hinschaut, sieht: Der bereinigte Gewinn je ADS liegt mit 21,04 Yuan praktisch auf dem Niveau des Vorjahres (21,08 Yuan) und der bereinigte Nettogewinn sank leicht von 31,4 auf 31,0 Milliarden Yuan. Der Beat gegenüber den Analysten entstand also nicht durch Wachstum, sondern weil die Schätzungen niedriger angesetzt waren. Auch der ausgewiesene Nettogewinn stieg mit 29,5 Milliarden Yuan nur um rund 0,7 Prozent, weil die Steuerlast von 4,0 auf 6,6 Milliarden Yuan kletterte.
Auf Neunmonatssicht bleibt das Bild gemischt: Der Umsatz stieg von 307,9 auf 326,9 Milliarden Yuan (rund plus 6 Prozent), der Nettogewinn sank jedoch von 74,8 auf 69,3 Milliarden Yuan. Der operative Cashflow lag im Quartal bei 43,0 Milliarden Yuan nach 45,7 Milliarden Yuan im Vorjahr. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um rund 17 Prozent auf 5,1 Milliarden Yuan.
Das große Bild: Temu zwischen Zöllen und Brüsseler Druck
Der Umsatz leidet unter einem schwierigen Umfeld für das internationale Geschäft. Laut Reuters belasten US-Zölle auf chinesische Importe und das Ende der Zollfreiheit für Kleinsendungen die Temu-Plattform. In der EU gilt seit Juli eine Gebühr von 3 Euro auf Kleinpakete; zudem hatte die EU-Kommission Temu am 17. November erneut vorgeworfen, nicht genug gegen den Verkauf illegaler Produkte zu tun – nach einer Strafe von 200 Millionen Euro im Mai droht möglicherweise eine weitere. Dass die Marketingausgaben zurückgefahren wurden, passt zu diesem Umfeld: PDD kauft weniger Wachstum zu.
Hinzu kommt der Kursverlauf: Die Aktie lag vor den Zahlen laut MarketScreener mehr als 30 Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Am 9. November hatte Morgan Stanley die Aktie auf „Equal Weight“ von „Overweight“ abgestuft und das Kursziel auf 90 Dollar gesetzt. Vorbörslich notierte die PDD-Aktie am Donnerstag bei 82,19 Dollar, ein Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 77,45 Dollar; Reuters nannte zeitweise ein Plus von 6,6 Prozent.
Management: „Strategische Investitionsphase“
Konkrete Zahlen für den Ausblick nennt PDD wie üblich nicht. Finanzvorstand Jun Liu sagte, das Unternehmen befinde sich weiter in einer „strategischen Investitionsphase“ und werde die Investitionsdisziplin beibehalten. Co-Chairman Lei Chen betonte, man wolle angesichts des sich wandelnden Handels- und Regulierungsumfelds die Investitionen in die Lieferkette vertiefen. Für Anleger bedeutet das: Die Quartalszahlen liefern wenig Anhaltspunkte für die künftige Umsatzentwicklung.
Die Quartalszahlen der PDD-Aktie zeigen damit ein Unternehmen im Umbruch: hohe Profitabilität, große Liquidität, aber ein Umsatz, der nicht mehr automatisch wächst. Börsenhandel in Aktien birgt Risiken bis hin zum Totalverlust.
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