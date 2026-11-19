Hinter dem flachen Gesamtumsatz verbirgt sich eine Verschiebung zwischen den beiden Erlösquellen. Die Erlöse aus Online-Marketing-Dienstleistungen stiegen um 12 Prozent auf 59,8 Milliarden Yuan, während die Erlöse aus Transaktionsdienstleistungen um 12 Prozent auf 48,5 Milliarden Yuan fielen. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lagen sie bei 53,3 beziehungsweise 54,9 Milliarden Yuan.

Der Gewinn profitierte vor allem von der Kostenseite. Die Vertriebs- und Marketingkosten sanken von 30,3 auf 25,3 Milliarden Yuan (rund minus 17 Prozent), die gesamten Betriebskosten um 12 Prozent auf 31,9 Milliarden Yuan. Der Betriebsgewinn stieg dadurch von 25,0 auf 31,2 Milliarden Yuan; die operative Marge verbesserte sich rechnerisch von rund 23,1 auf 28,8 Prozent. Der bereinigte Nettogewinn je ADS lag bei 21,04 Yuan und damit rund 12 Prozent über der Erwartung.