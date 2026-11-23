Die PDD-Aktie (ISIN: US7223041028, FSE: 9PDA, NASDAQ: PDD) geht mit zwei Gesichtern in die wichtigste Einkaufswoche des Jahres. Auf der einen Seite steht ein Unternehmen, das im dritten Quartal rund 4,4 Mrd. Dollar verdient hat, über 67 Mrd. Dollar Barmittel hortet und mit dem Siebenfachen des erwarteten Gewinns bewertet wird. Auf der anderen Seite steht Temu, das Aushängeschild im Westen, gegen das die EU-Kommission am 17. November vorläufig Verstöße gegen den Digital Services Act festgestellt hat. Dazu kommen seit 1. November eine neue Gebühr von 2 Euro je Paket-Artikel und ein Zoll von 3 Euro je Tarifposition. Was bedeutet das für die PDD-Aktie Prognose, kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild?