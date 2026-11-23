Die PDD-Aktie (ISIN: US7223041028, FSE: 9PDA, NASDAQ: PDD) geht mit zwei Gesichtern in die wichtigste Einkaufswoche des Jahres. Auf der einen Seite steht ein Unternehmen, das im dritten Quartal rund 4,4 Mrd. Dollar verdient hat, über 67 Mrd. Dollar Barmittel hortet und mit dem Siebenfachen des erwarteten Gewinns bewertet wird. Auf der anderen Seite steht Temu, das Aushängeschild im Westen, gegen das die EU-Kommission am 17. November vorläufig Verstöße gegen den Digital Services Act festgestellt hat. Dazu kommen seit 1. November eine neue Gebühr von 2 Euro je Paket-Artikel und ein Zoll von 3 Euro je Tarifposition. Was bedeutet das für die PDD-Aktie Prognose, kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild?
PDD Aktie Prognose: Black Friday voraus, EU-Anklage im Nacken - Ist die Temu-Mutter bei 7x Gewinn Chance oder Falle?
Die PDD-Aktie Prognose vor Black Friday: Gewinnsprung im dritten Quartal, ein KGV von rund 7 und 68 Mrd. Dollar Cash treffen auf eine EU-Anklage gegen Temu und neue Paketgebühren. Die große Analyse.
Steckbrief
- Unternehmen
- PDD Holdings Inc. (Temu, Pinduoduo)
- Börse / Ticker
- Nasdaq: PDD (1 ADS = 4 Aktien); in Deutschland 9PDA
- ISIN / WKN
- US7223041028 / A2JRK6
- Kerngeschäft
- Pinduoduo (China), Temu (global), Online-Marketing und Transaktionsdienste
- Marktkapitalisierung
- rund 119 Mrd. US-Dollar
- Nächste Termine
- Black Friday 27.11., Cyber Monday 30.11., Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich Ende März 2027
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq; Marktkapitalisierung intraday
Die aktuellen News
EU-Anklage und neue Paketgebühren: Regulierung statt Rabattschlacht
Für Temu wird Europa zum Prüfstand. Gleich drei Regeln greifen ineinander, und das ausgerechnet in der Woche der Rabattaktionen.
DSA-Vorwürfe vom 17. November
Die EU-Kommission sieht vorläufig einen Verstoß gegen Artikel 35 des Digital Services Act: Temu verlange nur für einen kleinen Teil der Produkte Testberichte und prüfe sie oft nicht. Zudem sei die Zahl der menschlichen Moderatoren nicht mit den Angeboten mitgewachsen. Bestätigt sich der Verstoß, drohen bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes. Temu widerspricht den Vorwürfen. Das Verfahren ist getrennt von der Strafe über 200 Mio. Euro vom 28. Mai 2026.
Zoll und Gebühr auf Kleinpakete
Seit 1. Juli 2026 gilt ein pauschaler Zoll von 3 Euro je Tarifposition auf Pakete bis 150 Euro. Seit 1. November kommt laut Branchenberichten eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro je Artikel ohne Wertgrenze hinzu. Temu und Shein verlagern deshalb Ware in europäische Lager.
Aktionsplan mit Stichtag 30. November
Die EU hat Ende Oktober Temus Fünf-Punkte-Plan akzeptiert. Er enthält eine Zwischenbewertung der Risiken für die sechs Monate bis zum 30.11.2026, also genau im Black-Friday-Fenster.
In den USA ist die Zollfreigrenze für China-Sendungen seit Mai 2025 Geschichte. Temu verkauft dort nach eigenen Angaben überwiegend über lokale Händler und Lager. Nach einer Auswertung des Newsletters Techbuzz China ist Europa inzwischen mit rund 40% der Umsätze Temus größter Markt. Das ist eine Schätzung, keine Unternehmensangabe.
Die Quartalszahlen
Gewinn über, Umsatz unter den Erwartungen: was die Q3-Zahlen verraten
PDD hat am 19. November die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz lag mit 108,3 Mrd. Renminbi auf Vorjahresniveau und verfehlte die Konsenserwartung von rund 116 Mrd. Renminbi. Der bereinigte Gewinn je ADS von 21,04 Renminbi schlug die Schätzungen von rund 18,5 bis 18,9 Renminbi deutlich. Die PDD-Aktie sprang daraufhin um rund 11%.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatz (Mrd. RMB)
|108,3
|108,3
|0%
|Online-Marketing (Mrd. RMB)
|59,8
|53,3
|+12%
|Transaktionsdienste inkl. Temu (Mrd. RMB)
|48,5
|54,9
|-12%
|Vertriebs- und Marketingkosten (Mrd. RMB)
|25,3
|30,3
|-17%
|Operativer Gewinn nach US-GAAP (Mrd. RMB)
|31,2
|25,0
|+25%
|Nettogewinn (Mrd. RMB)
|29,5
|29,3
|+1%
|Bereinigter Gewinn je ADS (RMB)
|21,04
|21,08
|0%
|Cash und kurzfristige Anlagen (Mrd. RMB)
|455,4
|422,3
|+8%
Zahlen in Renminbi; Umrechnung in US-Dollar laut Unternehmen zum Quartalsende. Cash-Vergleichswert: 31.12.2025.
Quelle: PDD Holdings, Form 6-K vom 19.11.2026
Der Gewinnsprung kommt also nicht aus mehr Umsatz, sondern aus weniger Kosten: Die Marketingausgaben sanken um 17%. Gleichzeitig schrumpften die Transaktionsdienste, zu denen Temu zählt, um 12%, während das Werbegeschäft in China um 12% zulegte. Für die ersten neun Monate steht ein Umsatzplus von 6% einem Gewinnrückgang von 7% gegenüber.
Das Chartbild
Erholung unter dem Zwischenhoch: die 200-Tage-Linie bleibt die Hürde
Nach dem Absturz auf ein Jahrestief von 71,94 Dollar hat sich die PDD-Aktie zuletzt erholt. Der Schlusskurs vom 20. November liegt bei 83,68 Dollar, nach einem Tagesverlust von 2,7% und einem Sprung von 11% am Vortag. Vor dem Zahlentag war die Aktie nach der Abstufung durch Morgan Stanley kurzzeitig unter die 50-Tage-Linie gefallen. Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 6%, seit Jahresbeginn bleibt ein Minus von grob einem Viertel bis einem Drittel, je nach Datenanbieter.
Die wichtigsten Marken: Die 50-Tage-Linie liegt bei rund 79,4 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 89,4 Dollar. Solange die PDD-Aktie darunter bleibt, ist die Trendwende nicht bestätigt. Widerstände sehen Chartanalysten bei rund 86,5 und 87,7 Dollar, Unterstützungen bei rund 84, 81,9 und 80,5 Dollar. Kurzfristig wirkt die Aktie überkauft, die Erholung lief zudem auf nachlassendem Handelsvolumen.
Black Friday und Cyber Monday
Die Saison zählt für PDD weniger als die Regulierung
Der Rückenwind des Marktes ist real, aber für die PDD-Aktie Prognose nicht der entscheidende Faktor. PDD weist Temu nicht separat aus, und das Gros des Gewinns stammt aus dem Werbegeschäft von Pinduoduo in China, wo der Einkaufstag 11.11. wichtiger ist als der Black Friday. Eine offizielle Temu-Aktion zum Black Friday lag der Redaktion bis Redaktionsschluss nicht vor. Auch ein verlässliches Saisonmuster der Aktie gibt es nicht: 2025 legte sie zwischen dem 21.11. und dem Cyber Monday um 4,4% zu, 2024 verlor sie im selben Zeitraum 1,6%. In beiden Jahren fielen die Quartalszahlen in diesen Zeitraum und bestimmten den Kurs.
Bewertung und Analysten
Siebenfaches Gewinn-KGV, Cash für den halben Börsenwert: und trotzdem Zweifel
Die Bewertung der PDD-Aktie ist auffällig niedrig. Das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate liegt bei rund 9. Auf Basis der Konsensschätzungen für den bereinigten Gewinn je ADS ergibt sich nach eigener Rechnung ein KGV von rund 8,2 für 2026 und rund 6,8 für 2027. Zum Vergleich: Alibaba kommt laut Marktdaten auf rund 15, Tencent auf 10 bis 11. Barmittel und kurzfristige Anlagen von 67,9 Mrd. Dollar entsprechen mehr als der Hälfte der Marktkapitalisierung, Finanzschulden gibt es nicht. PDD hat bisher weder eine Dividende gezahlt noch Aktien zurückgekauft.
Die Analysten sind gespalten. Nach MarketBeat stehen 5 Kaufempfehlungen 10 neutralen und einer Verkaufsempfehlung gegenüber. Die Durchschnittsziele liegen je nach Anbieter gut ein Viertel bis ein Drittel über dem aktuellen Kurs. In den vergangenen Wochen wechselten die Urteile mehrfach: Morgan Stanley stufte am 9. November auf Equal-weight ab und verwies auf unklare Kapitalrückflüsse. Macquarie hob die Aktie am 20. November auf Outperform, BNP Paribas Exane auf Neutral. Jefferies bleibt bei Kaufen, die Deutsche Bank hatte Ende Oktober hochgestuft.
Das große Bild
Cashmaschine mit Schönheitsfehlern
Prognose
PDD-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem Wert wie diesem nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Test der 200-Tage-Linie
Hält die PDD-Aktie die Zone um 80 bis 84 Dollar, rückt die 200-Tage-Linie bei rund 89 Dollar in Reichweite. Neue Strafen oder Auflagen der EU, schwache China-Daten oder ein Rückfall der China-Werte würden dagegen die Unterstützungen um 80 Dollar auf die Probe stellen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Kapitalrückgabe und Kostenkurs
Entscheidend ist, ob PDD die Kostendisziplin des dritten Quartals halten kann und ob das Management seine Barmittel an Aktionäre ausschüttet. Gelingt beides, könnte der Bewertungsabschlag schrumpfen. Setzt sich der Umsatzrückgang bei Temu fort, bleibt die niedrige Bewertung berechtigt.
Langfristig (ab 2028): Temu mit lokaler Struktur
Gelingt Temu der Umbau auf lokale Lager und Händler in der EU und den USA, trotz Zöllen, Gebühren und DSA-Auflagen, stützt das den Wachstumspfad. Gegen PDD arbeiten die Konkurrenz durch Alibaba, JD.com, Douyin und Shein sowie die politischen Risiken im Verhältnis zwischen den USA und China.
Termine
Was Anleger der PDD-Aktie jetzt beobachten
27.11.2026: Black Friday.
30.11.2026: Cyber Monday und Ende des Zwischenbewertungszeitraums im DSA-Aktionsplan Temus.
Laufend: weitere Schritte der EU-Kommission im DSA-Verfahren und Reaktionen von Temu.
Laufend: Umsetzung von Zoll und Bearbeitungsgebühr auf Kleinpakete.
Ende März 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur PDD-Aktie
Warum ist die PDD-Aktie nach den Zahlen gestiegen? Der bereinigte Gewinn und der operative Gewinn lagen deutlich über den Erwartungen, obwohl der Umsatz die Schätzungen verfehlte. Treiber waren um 17% niedrigere Marketingkosten.
Was wirft die EU-Kommission Temu vor? Nach den vorläufigen Feststellungen vom 17. November verstößt Temu gegen Artikel 35 des Digital Services Act, weil es Produktsicherheit und Moderation nicht ausreichend sicherstelle. Temu widerspricht. Ein Verstoß kann bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes kosten.
Wie hoch ist die Bewertung der PDD-Aktie? Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV nach eigener Rechnung bei rund 8,2 für 2026 und rund 6,8 für 2027.
Welche Rolle spielt der Black Friday für PDD? Eine geringere als die Regulierung: Temu wird nicht separat ausgewiesen, und das Gewinngeschäft in China hängt stärker am 11.11. Ein verlässliches Saisonmuster der Aktie gibt es nicht.
Ist die PDD-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Aktien unterliegen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust; bei Wertpapieren in US-Dollar besteht zusätzlich ein Währungsrisiko.
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